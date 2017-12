Santa Clara vence Sporting Ideal no Estádio de São Miguel

Santa Clara e Sporting Ideal realizaram esta manhã, no Estádio de São Miguel, um jogo treino que terminou com a vitória dos encarnados de Ponta Delgada por 3-0

As equipas do Santa Clara e do Sporting Ideal encerraram o ano de 2017 com um jogo treino no Estádio de São Miguel partida que terminou com a vitória dos encarnados de Ponta Delgada por 3-0.

Fernando, ainda na primeira parte, abriu o ativo para a formação de Carlos Pinto, tendo na etapa complementar Toni Gorupec e Clemente (na transformação de uma grande penalidade) fixado o resultado final em 3-0.

O conjunto de Carlos Pinto mostrou-se bem melhor no encontro, dominando a partida e o adversário, até mesmo na segunda onde alinharam, maioritariamente, os jogadores menos utilizados. Neste particular o destaque principal vai para as estreias de Paulo Grilo e do primeiro reforço de inverno, Alfredo Stephens.

Para o médio foram os primeiros minutos depois da ausência dos relvados devido a um problema oncológico, enquanto o avançado também somou os primeiros minutos em ambiente competitivo com a equipa, mostrando ser um jogador rápido e possante fisicamente.

Outras participações de registo foram as do central Accioly e o avançado colombiano Ítalo.

Quanto ao Sporting Ideal a equipa da cidade da Ribeira Grande procura assimilar os novos métodos de trabalho e processos de jogo de André São Miguel, técnico que recentemente assumiu o comando técnico da equipa. Nos “leões” da Ribeira Grande o destaque vai para as “estreias” dos novos reforços do plantel, o defesa Jingu Kim e o extremo João Ventura, jogadores que curiosamente iniciaram a temporada ao serviço do Santa Clara.

O encontro serviu para dar ritmo competitivo aos jogadores de ambas as formações após a pausa natalícia, ao mesmo tempo que serviu de preparação para ambos os técnicos para os próximos desafios que se adivinham.

O Santa Clara recebe a 6 de janeiro, no Estádio de São Miguel, o Académico de Viseu, em partida da 19.ª jornada da II Liga, a última da primeira volta do campeonato. No dia seguinte, 7 de janeiro, na Ribeira Grande, o Sporting Ideal recebe o Casa Pia, em jogo da 15.ª jornada do Campeonato de Portugal, Série E, a última da primeira volta da prova.