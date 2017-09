Santa Clara 1 - Varzim 2

Santa Clara perde pela primeira vez em casa esta temporada, uma derrota com sabor amargo na receção a um Varzim que foi extremamente eficaz no Estádio de São Miguel.

O Santa Clara, que somou a segunda derrota na prova, mantêm a liderança com 18 pontos.





Depois do apito final da partida João Ventura viu cartão vermelho direto

Minuto 90+6 - Final do Jogo

Minuto 90+3 - Sai Nelsinho e entra Pintassilgo

Minuto 90+2 - Cartão amarelo a Fernando

Minuto 90+1 - Thiago Santana rompe pela esquerda, cruza mas Kaká corta

Minuto 90 - Cartão amarelo a João Reis

Minuto 90 - Vão jogar-se mais seis minutos

MInuto 89 - No Varzim sai Malele e entra Seck

Minuto 87 - Perdida incrível!!!!

Kaio cruza na direita, na área completamente sozinho Thiago Santana salta e cabeceia.... ao lado!

Minuto 85 - GOLO SANTA CLARA Thiago Santana

Canto na esquerda de Osama Rashid, desvio ao primeiro poste e ao segundo aparece Thiago Santana a finalizar de cabeça

Minuto 85 - Cruzamento-remate de João Ventura na esquerda a proporcionar a defesa da tarde a Paulo Vítor

Minuto 82 - Substituição no Varzim: sai Diogo Ramos e entra Agra

Minuto 81 - Remate em posição frontal de Nelsinho, Marco voou para a defesa

Minuto 78 - Cartão amarelo a Kaio

Minuto 76 - Que perigo!

Gorupec cruza na direita, Jean desvia de cabeça ao poste esquerdo da sua baliza!

Minuto 75 - Livre frontal de Osama Rashid, bola bate na barreira e fica fácil para Paulo Vítor

Minuto 73 - Última mexida no Santa Clara: sai Pacheco e entra Kaio

Minuto 72 - Cartão amarelo a Nelsinho

Minuto 72 - Remate de Diogo Pires, de longe, ao lado

Minuto 68 - Jogada de João Ventura na direita, fez a diagonal à procura de espaço para rematar e quando o fez já foi com pouca força e fácil para Paulo Vítor

Minuto 63 - Cartão amarelo a Gorupec e Malele

Autêntico balde de água fria para o Santa Clara que em dois minutos, em duas desatenções coletivas, vê-se a perder por duas bolas frente a um Varzim que nada fez para justificar tamanha vantagem no marcador

Minuto 56 - GOLO VARZIM Malele

Transição poveira, nova falha da defensiva encarnada, Malele isola-se, tenta o chapéu a Marco, a bola fica curta mas na insistência consegue ainda o desvio para o fundo das redes

Minuto 55 - Dupla alteração no Santa Clara: saem Igor e Ruben Saldanha e entram Clemente e João Ventura

MINUTO 53 - GOLO VARZIM Nelsinho

Jogada de insistência do ataque poveiro, bola metida nas costas da defensiva onde surge Nelsinho a fazer um chapéu, batendo Marco

Os treinadores não mexeram nas equipas mas já têm atletas em aquecimento

RECOMEÇA A PARTIDA

Minuto 45+2 - INTERVALO

Minuto 45+1 - Cartão amarelo a Osama Rashid

Minuto 45 - Vai jogar-se mais um minuto

Minuto 43 - Cartão amarelo a Pacheco

Minuto 41 - Transição iniciada em Coentrão que lança na corrida Malele. O avançado poveiro aproveita o corredor, entra na área, tira do caminho Vítor Alves e remata fora do alcance de Marco. Valeu Gorupec a limpar a jogada

Minuto 37 - Meia distância de Olímpico ao lado, na sequência do primeiro canto ganho pelo Varzim

Minuto 34 - Cartão amarelo a Diogo Ramos

Minuto 33 - Meia distância de João Reis ao lado da baliza do Varzim

Minuto 29 - Diogo Ramos tenta 'um bonito' mas o remate em arco saiu com muita altura

Minuto 26 - Cruzamento de João Reis na esquerda, ao primeiro poste Ruben Saldanha não chega para fazer a emenda

Minuto 15 - Quase golo do Varzim

Transição pela direita conduzida por Malele. Em velocidade bate a defensiva encarnada e serve na área Diogo Ramos que na cara de Marco atira por cima, desperdiçando uma soberana ocasião de golo

Minuto 12 - Kaká evita o golo

Thiago Santana foge à defensiva poveira, isola-se e perante a saída de Paulo Vítor remata fora do alcance. A bola encaminha-se para a baliza mas em cima do risco fatal o defesa Kaká surge e evita o golo encarnado

Minuto 7 - Fífia de Paulo Vítor

Paulo Vítor tenta bater o esférico mas falha o remate. Thiago Santana surge, interceta mas acaba por perder o esférico. A bola sobra para a direita, com Ruben Saldanha a cruzar para João Reis que na cara do guarda-redes atira por cima, desperdiçando a oportunidade para inaugurar o marcador

Minuto 1 - Thiago Santana foge pela esquerda, entra na área e remata. Com os pés, em queda, Paulo Vítor defende





INÍCIO DO JOGO

Na primeira parte o Santa Clara ataca a baliza sul do Estádio de São Miguel





Carlos Pinto foi obrigado a mexer na convocatória em cima do jogo: Serginho, que estava convocado, fica de fora desta partida, sendo chamado para ocupar o seu lugar Marco, guarda-redes que vai ser o titular esta tarde





O Santa Clara vai jogar com Marco, Marcelo, Osama Rashid, Pacheco, Igor, Thiago Santana, João Reis, Toni, Saldanha, Vítor Alves e Fernando.

No banco de suplentes Carlos Pinto conta com Rodolfo, Clemente, Guiilherme, Ventura, João Pedro, Kaio e Adel

O Varzim apresenta Paulo Vítor, Kaká, Nelsinho, Diogo Ramos, Jean, Olímpio, Milhazes, Malele, Jeferson, Estrela e Coentrão

João Eusébio tem como opções no banco Marinho, Pintassilgo, seck, Ilsoo, Agra, Fábop e Ruan Teles

Hélder Malheiro, de Lisboa, é o árbitro do encontro, assistido por Bruno Jesus e Nuno Roque

Pedro Mota é o 4.º Árbitro





O Santa Clara defende a liderança na II Liga de futebol, com 18 pontos, perante a formação poveira que ocupa o 12.º lugar, com 8 pontos

O Santa Clara vem de uma vitória em Barcelos para o campeonato (2-1 sobre o Gil Vicente) e um triunfo em Gondomar para a Taça de Portugal (1-0).

Na última ronda o Varzim cedeu um nulo na receção ao Arouca.

Nos últimos dois encontros no Estádio de São Miguel, o Santa Clara venceu o Varzim por 2-1 (2016/2017) e 2-0 (2015/2016).