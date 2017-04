Santa Clara 0-0 União Madeira

Santa Clara e União da Madeira jogam esta tarde às 16h00 no Estádio de São Miguel para a 38.ª jornada da Liga Ledman, numa partida apitada por Carlos Cabral, do Algarve, secundado por Diogo Gomes e Pedro Sancho.



Santa Clara e União da Madeira não vão além do nulo inicial. O jogo valeu pela primeira parte, pois a segunda foi demasiado quezilenta e mal jogada. O Santa Clara passa a somar 56 pontos, repartindo o 6.º lugar com o Gil Vicente, enquanto o União da Madeira é 9.º, com 54 pontos.

FINAL DA PARTIDA

MINUTO 88 - DISCIPLINA U. MADEIRA

Roniel leva o segundo amarelo e consequente vermelho. Uma má decisão do árbitro, pois o avançado foi empurrado por Clemente e depois acaba por chocar com violência com João Dias.

MINUTO 87

Jorge Casquilha é expulso do banco do União da Madeira, depois de uma confusão entre Rui Silva e Roniel, onde ficou a faltar o amarelo - seria o segundo - ao jogador madeirense.

MINUTO 83 - DISCIPLINA SANTA CLARA

amarelo para Osama.

MINUTO 81

Remate frontal de Clemente, muito por cima....

MINUTO 80 - SUBSTITUIÇÃO U. MADEIRA

Saída de Breitner, entrada de Caminata

MINUTO 79 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saída de Ruben Saldanha, entrada de Diogo Coelho.

MINUTO 78

Guilherme, a cabecear ao lado, após livre direto na direita.

MINUTO 78 - DISCIPLINA U. MADEIRA

Amarelo para Luís Tinoco.

MINUTO 75 - SUBSITUIÇÃO U. MADEIRA

Saída de Allef, entrada de Jaime.

MINUTO 75

Jogo interrompido para assistência a Allef, bastante combalido após ter caído bastante mal.

MINUTO 71 - SUBSTITUIÇÃO u. mADEIRA

Saída de Viveiros para a entrada de Nsor.

MINUTO 69 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saída de Joel, entrada de Clemente.

MINUTO 68 - DISCIPLINA UNIÃO DA MADEIRA

Amarelo para Roniel,.

MINUTO 65 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saída de Accioly, lesionado, para a entrada de Vítor Alves. Entretanto, entra a ambulância no estádio para levar o defesa central.

MINUTO 61

Jogo interrompido para prestar assistência a Osama e Accioly, que chocaram um contra o outro num lance ofensivo. Osama já está recuperado mas Accioly ainda não está recuperado e vai ser substituído. Sai em ombros com o guarda-redes Nilson.

MINUTO 57

Jogo baixou muito de qualidade...

MINUTO 52

Jogo interrompido para prestar assistência a Thiago ennes. Recomeça a partida

MINUTO 48

Madeirenses ficam a pedir penálti por mão de Pacheco ao segundo poste, após um canto na esquerda. Muitas dúvida, mas o capitão parece de facto ter desviado a bola.

MINUTO 46

Equipas sem alterações

RECOMEÇA A PARTIDA

Jogo dividido e bem disputado a espaços pelas duas equipas. Ambas tiveram duas grandes ocasiões, mas Serginho, primeiro, e Nilson, depois, seguraram a igualdade.

FINAL DA PRIMEIRA PARTE

MINUTO 43

GUILHERME!!! Joel na linha dá para João Reis atrasado, que faz um cruzamento/remate, com o avançado brasileiro a dar um toque para uma defesa monstruosa de Nilson, a dois tempos.

MINUTO 41

Livre direto frontal de Osama, um "foguete" demasiado por cima.

MINUTO 38

Remate de Breitner quase a apanhar Serginho de surpresa. O guardião atira para canto.

MINUTO 36

Contra-ataque do Santa Clara, com Ruizinho a cruzar da direita, a bola rasteira passa por toda a defesa e Joel falha o remate!

MINUTO 32 - DISCIPLINA UNIºAO MADEIRA

Amarelo para Kuysunga, num lance muito estranho. Sofre falta clara de Guilherme, por trás, levanta-se e ia na direção do avançado do Santa Clara quando é "placado" pelo árbitro Carlos Cabral! O defesa vira-se ao árbitro algarvio, que o admoesta com um amarelo. Fica,. no entanto, a mesma cartolina para o avançado dos açorianos.

MINUTO 30

SERGINHO!!!! MAS QUE ENORME DEFESA DO GUARDIÃO!!! Cruzamento da direita para a boca da baliza, Luan cabeceia a 1 metro da baliza mas Serginho fez o impossível e negou o golo.

MINUTO 22

Guilherme rouba a bola a um defesa dá para Joel que surgia isolado mas o árbitro assinala fora de jogo. Duvidoso.

MINUTO 19

Livre batido e Guilherme cabeceia muito ao lado.

MINUTO 18

João Reis ganha um canto mais curto do lado direito do ataque do Santa Clara.

MINUTO 16

BREITNER!! Bola a pingar à entrada da área do Santa Clara e o número 10 enche o pé. Serginho ficou pregado no chão a ver a ola, que felizmente para o Santa Clara sai ao lado

MINUTO 15

Remate forte e cruzado da esquerda de Roniel, segura Serginho.

MINUTO 13

GUILHERME!!! Cruzamento de Saldanha na direita e Guilherme vai mais alto que todos mas atira ligeiramente ao lado!

MINUTO 11

Cruzamento perigoso de Burke da direita e ao segundo poste Pacheco quase que chega à bola!

MINUTO 5

Primeiro canto da partida, para o União da Madeira.

COMEÇA A PARTIDA

O Santa Clara vai alinhar com Serginho; Rui Silva, João Dias, Accioly e João Reis; Pacheco, Osama e Ruben Saldanha; Berny Burke, Guilheme e Joel Silva.

No banco Carlos Pinto tem Pedro Soares, Felipe Barros, Diogo Santos, Clemente, Igor, Diogo Coelho e Vítor Alves.

O União da Madeira vai jogar com Nilson; Thiago Ennes, Kusunga, Allef Nunes, Luís Tinoco; Sérgio Marakis, Micá e Breitner; Viveiros, Luan e Roniel.

Casquilha tem como opções Tony, Luís Carlos, Nsor, Tiago Moreira, Jaime, Caminata e Henrique.