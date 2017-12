Santa Clara empata sem golos na receção à Oliveirense

Foi o quinto jogo consecutivo do Santa Clara sem vencer para a II Liga e o quarto seguido em casa sem conseguir um triunfo.

Ao intervalo o nulo castigava severamente o ataque encarnado que por intermédio de Fernando teve quatro ocasiões flagrantes de golo. A Oliveirense, que até podia ter marcado na primeira parte, melhorou na segunda parte, aparaceu no ataque mas coube aos encarnados as melhores ocasiões da partida, deixando mais uma vez fugir dois pontos em casa.

Com este empate, o terceiro, o Santa Clara passa a somar 27 pontos e está no grupo dos quintos classificados juntamente com Penafiel e Leixões.





Minuto 90+6 - FINAL DO JOGO

Minuto 90+2 - Que susto!

Remate de Rafinha, descaído pela esquerda, a quase tirar tinta do poste esquerdo da baliza de Serginho, depois de uma jogada pelo lado esquerdo do ataque da Oliveirense

Minuto 90+1 - Remate em pçsição frontal de João Reis ao lado da baliza

Minuto 90 - Vão jogar-se mais seis minutos

Minuto 89 - Serginho evita o golo!

Cruzamento de Ricardo Tavares na esquerda, Serginho sai a soco mas mete a bola em João Amorim. O médio remata mas bem Serginho e evitar o golo da Oliveirense

Minuto 87 - Cartão amarelo a Ricardo Tavares por falta sobre Pacheco

Minuto 85 - Cartão amarelo a João Pedro por travar Rafa

Minuto 81 - Carlos Pinto mexe pela última vez: tira Thiago Santana e lança Diogo Santos que vai ocupar o lugar vago no eixo da defensiva

Minuto 80 - Livre direito de João Mendes por cima da baliza

Minuto 78 - Segundo cartão amarelo a Marcelo. Expulsão no Santa Clara

Encarnados jogam os últimos minutos reduzidos a 10 elementos

Minuto 77 - Segunda alteração no Santa Clara: sai Minhoca e entra Pineda

Minuto 75 - Cruzamento de Dani Coelho na direita, na área Clemente cabeceia mas fácil para Júlio Coelho

Minuto 74 - Remate de Diogo Valente, bate nas costas de João Reis e fica fácil para Serginho

Minuto 65 - Pedro Miguel esgota as alterações na Oliveirense: sai Filipe Gonçalves (que há poucos minutos escapou à expulsão) e entra Godinho

Minuto 65 - Primeira alteração no Santa Clara: sai Ruben Saldanha e entra Clemente

Minuto 61 - Jogada de Minhoca na meia esquerda do ataque encarnado. O médio fez a diagonal e tentou o remate cruzado mas a bola saiu muito ao lado

Minuto 59 - Na resposta, o Santa Clara volta a falhar na finalização, agora por Thiago Santana que ao segundo poste cabeceou para mas malhas laterais, depois de um ataque conduzido pela esquerda

Minuto 59 - Grande jogada de João Mendes na área encarnada: passou por João Pedro, ultrapassou Serginho e serviu Diogo Valente. Valeu o corte de Marcelo

Minuto 58 - Uma vez mais Fernando: remate na meia esquerda para defesa de Júlio Coelho

Minuto 56 - Remate de Diogo Valente, pela esquerda, de ângulo apertado, para defesa de Serginho

Minuto 54 - Dupla alteração na Oliveirense: saem Ribeiro e Oliveira e entram Clayton e João Amorim

Minuto 53 - Cartão amarelo a Ribeiro por falta sobre Osama Rashid

Minuto 50 - Xandão com a barriga evita o remate de Thiago Santana

Minuto 48 - Cartão amarelo a Marcelo por falta dura sobre Rafa

Minuto 47 - Remate cruzado de Osama Rashid na direita com a bola a passar a centímetros do poste direito da baliza de Júlio Coelho

Minuto 46 - Cruzamento de João Reis na esquerda, Alemão corta na área mas a bola sobra para Rubven Saldanha na entrada da área. O médio enche o pé e remata de primeira. Xandão intercetou o remate de cabeça

RECOMEÇA A PARTIDA

Minuto 45+1 - INTERVALO

Minuto 45 - Remate de Oliveira ao lado da baliza de Serginho

Minuto 45 - Vai jogar-se mais um minuto

Minuto 42 - Cruzamento de Ruben Saldanha na direita, na área Fernando falha o desvio e a bola acaba nas mãos de Júlio Coelho

Minuto 40 - Cartão amarelo a Filipe Gonçalves por travar Osama Rashid

Minuto 30 - Cruzamento de João Reis na esquerda, na área Fernando cabeceou ao lado

Minuto 28 - Que desperdício de João Mendes!

Transição rápida da Oliveirense - a primeira da partida - conduzida por Diogo Valente na esquerda. João Reis não o conseguiu travar, o avançado da Oliveirense entrou na área e viu em melhor posição Bruno Mendes que fez o mais difícil: falhou o remate na cara de Serginho

Minuto 27 - Mais uma vez, Júlio Coelho

Cruzamento de João Reis na esquerda, ao segundo poste Ruben Saldanha estava pronto para cabecear e confirmar o golo mas Júlio Coelho, em voo, a tirar a bola com o soco

Minuto 24 - Disparate de João Reis, na esquerda, ao receber um cruzamento da direita. O defesa esquerdo tinha tempo para lançar nova investida de ataque da equipa mas optou por um remate de primeira que mais pareceu um ensaio de rugby.

Minuto 21 - Júlio Coelho nega o golo! - Parte II

Fernando foge aos defesas, corre isolado para a baliza, entra na área e remata. Júlio Coelho sai da baliza e com o pé esquerdo desvia o suficiente para evitar o golo do Santa Clara

Minuto 18 - Júlio Coelho nega o golo!

Transição de Minhoca que solicita a corrida de Thiago Santana na esquerda. O avançado corre alguns metros e cruza para Fernando que estava só na área. O brasileiro cabecou em posição frontal mas bem Júlio Coelho, com uma estirada, a negar o golo ao Santa Clara

Minuto 16 - Livre de João Mendes descaído pela meia esquerda do ataque da Oliveirense por cima da baliza de Serginho

Minuto 12 - Cartão amarelo a Oliveira por bater um livre, alegadamente, sem autorização do árbitro

Minuto 10 - Remate forte de Ribeiro, de fora da área, na sequência de um canto. Infeliz Mathaus na área encarnada interceta o remate do colega, evitando males maiores para a baliza de Serginho

Minuto 9 - Remate frontal de Ruben Saldanha na ressaca a um alívio da defesa ao lado da baliza de Júlio Coelho

Minuto 6 - Bola no poste!

Cruzamento de Osama Rashid para a área. Fernando recebeu no peito mas Mathaus interveio e limpou a jogada, rematando para a sua baliza. A sorte protegeu a equipa de Oliveira de Azeméis já que a bola bateu no poste esquerda da baliza de Júlio Coelho. Nas recarga, sem ângulo e apertado, Fernando rematou por cima

INÍCIO DO JOGO

Pontapé de saída para o Santa Clara que na primeira parte ataca a baliza sul do Estádio de São Miguel

Esta tarde o Santa Clara apresenta-se com Serginho; Dani Coelho, Marcelo, João Pedro e João Reis; Osama Rashid, Pacheco, Minhoca e Ruben Saldanha; Thiago Santana e Fernando

No banco de suplentes Carlos Pinto conta ainda com Marco, Accioly, Diogo Santos, Clemente, Pineda, Igor Rocha e Kaio

Já a Oliveirense joga com Júlio Coelho; Alemão, Mathaus, Xandão e Ricardo Tavares; Filipe Gonçalves, Oliveira, Ribeiro e João Mendes; Diogo Valente e Rafa

Pedro Miguel tem como opções Kadú, Sérgio Silva, Clayton, João Amorim, Boukassi, Fabian e Manuel Godinho

Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto, é o juiz que dirige a partida, assistido por Tiago Leandro e Nelson Cunha

João Sousa é o 4.º árbitro





Seis pontos separam as duas equipas na tabela classificativa, com o Santa Clara na primeira metade, em sexto lugar, com 26 pontos; a Oliveirense está no 16.º posto (o primeiro que garante a manutenção) com 20 pontos.

O Santa Clara não venceu os três últimos três desafios no Estádio de São Miguel e nas últimas quatro jornadas do campeonato somou dois empates e averbou duas derrotas. Na última ronda a equipa de Carlos Pinto foi goleada em Famalicão por 5-2, sendo que pelo meio vem da eliminação nos oitavos de final da Taça de Portugal, em Moreira de Cónegos.

A Oliveirense venceu na última jornada em casa ao Penafiel (2-1) e a equipa de Pedro Miguel nas últimas quatro jornadas somou três triunfos e um empate.

No Estádio de São Miguel as duas equipas já se defrontaram por oito ocasiões, tendo em quatro o Santa Clara vencido os encontros. Registaram-se ainda dois empates e dois triunfos da formação de Oliveira de Azeméis.

Na última vinda da Oliveirense a Ponta Delgada (23 de janeiro de 2016) registou-se um nulo.