Santa Clara 2 – U. Madeira 1

Santa Clara e União da Madeira jogam, a partir das 16h00 no Estádio de São Miguel, em partida referente à II Liga de futebol

O Santa Clara venceu por 2-1 o União da Madeira e assumiu a liderança provisória da II Liga, após o encontro da sexta jornada.

Thiago Santana e Clemente marcaram os golos da vitória encarnada, a quinta no campeonato.





90+5 - FINAL DO JOGO

Minuto 90 - Vão jogar-se mais cinco minutos

Minuto 90 - Cartão amarelo a Clemente

Minuto 88 - Última mexida no Santa Clara: sai Fernando e entra Kaio

MINUTO 85 - GOLO SANTA CLARA Clemente

Avançado lagoense recebeu no peito, aguentou a carga de um adversário, virou-se para a baliza e descaído pela esquerda rematou cruzado para o poste mais distante, com a bola a bater no ferro e a entrar na baliza

Minuto 83 - Cartão amarelo a Marakis

Minuto 82 - Thiago Santana foge pela esquerda, remata cruzado e forte junto ao poste direita com Tony a defender com grande dificuldade

Minuto 81 - Cartão amarelo a Luan

Minuto 79 - Alteração no Santa Clara: sai Minhoca e entra Clemente

Mesmo reduzido a 10 jogadores e sem nada fazer para o justificar - a não ser a perda de intensidade de jogo a meio campo do Santa Clara -, o União da Madeira chega à igualdade

MINUTO 77 - GOLO UNIÃO DA MADEIRA Junior

Pontapé de ressaca de Junior - encheu o pé - na área encarnada, na insistência do ataque após um pontapé de canto na direita

Minuto 75 - Cartão amarelo a Sylla

Minuto 74 - Cartão amarelo a Serginho

Minuto 72 - Gonçalo vê o segundo cartão amarelo e o correspondente vermelho

União da Madeira joga os últimos 20 minutos reduzido a 10 elementos

Minuto 67 - Terceira e última mexida no União da Madeira: sai Tiago Moreira e entra Flávio

Minuto 65 - Cartão amarelo a Adel Gamal

Minuto 62 - Primeira mexida no Santa Clara: sai João Reis e entra Adel Gamal

Minuto 61 - Remate de Marakis ao lado

Minuto 58 - Cartão amarelo a Gonçalo

Minuto 54 - Segunda mexida no União da Madeira: sai Mica e entra Sylla

Minuto 53 - Perdida incrível!

Marcelo mete mal a bola na primeira fase de construção da equipa, com Gonçalo a intercetar o lance e a isolar-se. O madeirense entra na área mas na cara de Serginho remata com muita altura, gorando-se nova (a segunda em todo o jogo) oportunidade de golo para o União da Madeira

Minuto 49 - Oportunidade desperdiçada!

Fernando arranca posição de fora de jogo (não assinalada pela equipa de arbitragem), corre para a área onde a acompanhar apenas tem Thiago Santana. Fernando cruza mas Tony sai de entre os postes e interceta a bola, gorando-se nova ocasião de golo para o Santa Clara

Minuto 46 - Livre de Osama Rashid na esquerda, ao primeiro poste Fernando desvia de cabeça muito ao lado

RECOMEÇA A PARTIDA

Não se registaram mexidas nas equipas ao intervalo

Carlos Pinto manda para o aquecimento Clemente, Guilherme e Ruben Saldanha; Paulo Alves mantém três atletas em exercícios





Minuto 45+1 - INTERVALO

Minuto 45 - Vai jogar-se mais um minuto

Minuto 42 - Cartão amarelo a Osama Rashid

Minuto 41 - Pacheco tenta dar um pontapé na monotonia, tentando de longe a sua sorte. O remate sai por cima da baliza de Tony

Minuto 38 - Cruzamento de Fernando na direita, diretamente para as mãos de Tony

Com a entrada de Rodrigo o técnico madeirense altera ba forma de jogar da equipa. O 4x4x2 é abandonado em detrimento do clássico 4x3x3.

O Santa Clara, como tem sido habitual, atua em 4x4x2

Minuto 35 - Paulo Alves mexe na equipa: sai Mendy no União da Madeira e entra para o seu lugar Rodrigo

Minuto 34 - Remate de Minhoca, rasteiro e fácil para Tony

Minuto 33 - Mais uma ocasião esbanjada!

Transição rápida de Fernando pela esquerda. O avançado corre como uma fecha em direção à baliza e serve ao segundo poste Thiago Santana; valeu que Mica recuperou, ganhou posição e intercetou a assistência.

Minuto 32 - Nova oportunidade desperdiçada

Fernando recupera a meio-campo, lança o contra-ataque, procura o apoio em João Reis que perde-se em fintas e quando ganha espeço para rematar faz um autêntico passe ao guarda-redes.

Minuto 27 - Perdida do Santa Clara

João Reis rouba a bola a Tiago Moreira e cria uma situação de 2 para 1 junto à área madeirense. Na área estava Fernando à espera da assistência mas João Reis esteve mal no passe, entregando a bola ao guarda-redes!

Paulo Alves não está satisfeito com a produção da equipa e aos 26 minutos manda aquecer três jogadores

Minuto 18 - Gorupec lança a corrida de Thiago Santana mas o brasileiro não consegue chegar ao esférico, recolhendo Tony sem problemas

Minuto 12 - Perdida incrível

Gorupec ficou nas covas, Micael ganhou a linha pela esquerda e cruzou. Ao segundo poste Júnior assistiu de cabeça para o interior da pequena área onde surgiu Gonçalo, com tudo para fazer o empate, a deslumbrar-se com tanta facilidade e chutar para as nuvens!

Grande oportunidade de golo desperdiçada, num lance onde a defesa encarnada falhou em todos os momentos

Minuto 7 - Gonçalo pela esquerda ganha posição e cruza, surgindo na área solto de marcação Micael. Valeu a falta de pontaria do avançado micaelense que rematou muito ao lado da baliza encarnada



Minuto 6 - Canto na direita de João Reis, ao primeiro poste surgiu Marco a tentar o desvio mas a bola ganhou muita altura

MINUTO 2 - GOLO SANTA CLARA Thiago Santana

Cruzamento da esquerda de João Reis, na área Thiago Santana, entre os centrais, cabeceou para o fundo das redes, um desvio de cabeça sem ter tido a necessidade de saltar

INÍCIO DA PARTIDA

Pontapé de saída para o Santa Clara que na primeira parte ataca a baliza sul do Estádio de São Miguel

Esta tarde o Santa Clara apresenta duas novidades no onze (Gorupec e Pacheco) e Carlos Pinto escalou a seguinte equipa: Serginho, Marcelo, Osama Rashid, Pacheco, Minhoca, Igor Rocha, Thiago Santana, João Reis, Gorupec, Vítor Alves e Fernando.

No banco Carlos Pinto conta com Marco, Diogo Santos, Clemente, Guilherme, Ruben Saldanha, Kaio e Adel Gamal

Já o União da Madeira joga com Tony, Allef, Mica, Micael, Romaric, Júnior, Mendy, Tiago Moreira, Marakis, Gonçalo e Luan

Paulo Alves, treinador dos madeirenses, tem no banco Chastre, Hudelvis, Ciss, Flávio, Sylla, Rodrigo e Laércio





De acordo com a informação divulgada hoje pelo clube, Carlos Pinto conta com cinco baixas para a receção ao União da Madeira.

Accioly, Dani Coelho, Paulo Grilo e Pineda falham a partida por lesão, enquanto João Pedro cumpre o primeiro de dois jogos de castigo.

Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto, foi o árbitro nomeado para dirigir o encontro, contando como assistentes Tiago Costa e João Bessa Silva. O 4.º árbitro é Pedro Fernandes

O Santa Clara, que vem da primeira derrota na prova, procura ascender, provisoriamente, à liderança do campeonato na receção aos madeirenses. Os encarnados estão em segundo lugar com12 pontos (menos um que o líder Académico de Viseu), ao passo que o União da Madeira é oitavo com oito.

Em nove confrontos realizados no Estádio de São Miguel entre as duas formações, o histórico mostra um grande equilíbrio, já que cada equipa venceu por três ocasiões, registando-se ainda três igualdades.

No passado dia 23 de março as duas equipas não foram capazes de desfazer o nulo inicial no último jogo realizado em São Miguel