Santa Clara 2 - Sporting da Covilhã 1

O Santa Clara somou a segunda vitória consecutiva no campeonato ao bater o Sporting da Covilhã por 2-1, em jogo da segunda jornada da II Liga.



Os encarnados estiveram a perder mas viraram o resultado num jogo equilibrado onde o empate seria o resultado mais justo.



Minuto 90+5 - Final do jogo



Minuto 90+4 - Serginho salvou o Santa Clara!

Renato viu o adiantamento do guarda-redes encarnado e quando todos esperavam o cruzamento, o médio rematou á baliza. Serginho, com um golpe de rins fantástico, recuperou a posição e com a mão esquerda evitou o golo do empate e salvou a vitória encarnada



Minuto 90 - Vão jogar-se mais cinco minutos de tempo extra



Minuto 88 - Livre de João Reis pela esquerda, batido forte be à baliza de Igor que teve de socar o esférico para a sua frente



Minuto 85 - Última mexida no Santa Clara: sai Thiago Santana e entra Kaio



Minuto 82 - Cruzamento de Bilel na direita, Marcelo desvia de cabeça e tira a hipótese de cabeceamento a Adul



Minuto 80 - Última substituição no Sporting da Covilhã: sai Reinildo e entra Índio



Minuto 79 - Cruzamento de Ruben Saldanha na direita, na área João Reis cabeceia por cima



Minuto 78 - Remate fortíssimo de Thiago Santana, em posição frontal, com a bola a sair junto à trave da baliza de Serginho



Minuto 74 - Cartão amarelo a Hudson (por falta grosseira) e a Joel (por protestos)

Há poucos minutos, numa falta grosseira idêntica, o árbitro perdoou o cartão amarelo a Clemente!



Minuto 72 - GOLO SANTA CLARA Osama Rashid

Jogada pela direita de Minhoca, serviu na área e Clemente com um toque mete nas costas da defesa onde aparece isolado Osama Rashid a rematar em arco por cima de Igor e a fazer o golo



Minuto 68 - Renato pela direita serviu Bilel que ficou na cara de Serginho. O remate foi forte mas o guarda-redes defendeu para canto

Carlos Pinto regressa ao 4x4x2 com a entrada de Minhoca na equipa encarnada



Minuto 66 - Alteração no Sporting da Covilhã: sai Fatai e entra Renato



Minuto 66 - Alteração no Santa Clara: sai Fernando e entra Minhoca



Minuto 64 - Cartão amarelo a Marcelo pela placagem sobre Reinildo



Carlos Pinto mexe na equipa mas mexe também no sistema de jogo que passa do 4x4x2 para o 4x3x3



Minuto 59 - Substituição no Santa Clara: sai Diogo Santos e entra Clemente



Minuto 58 - Cruzamento de Thiago Santana na direita, ao segundo poste Fernando cabeceia ao lado



Minuto 57 - Remate frontal, de primeira, de Gilberto à figura de Serginho, depois de um cruzamento da direita de Diarra



Minuto 55 - Canto de Gilberto na esquerda batido para a entrada da área onde estava Bilel a rematar de primeira. A bola não saiu muito longe da baliza de Serginho



Minuto 46 - Remate de Thiago Santana à figura de Igor... agora em posição frontal o disparo!



Minuto 46 - Remate de Thiago Santana à figura de Igor

Não se registaram alterações ao intervalo nas equipas



RECOMEÇA A PARTIDA



Minuto 45+2 - INTERVALO



Minuto 45 - Foram concedidos mais dois minutos de tempo extra



Minuto 43 - Cruzamento na direita, Adul salta ao primeiro poste mas é empurrado, pelas costas, por Marcelo. Vítor Ferreira, o árbitro da partida, não assinalou a grande penalidade. Erro da equipa de arbitragem



Minuto 42 - GOLO SANTA CLARA Thiago Santana

Dani Coelho cruza na direita, Fernando desvia ao primeiro poste de cabeça e ao segundo Thiago Santana remata para o fundo das redes



Minuto 41 - Cartão amarelo a Reinildo que acertou em Thiago Santana



Minuto 39 - Thiago Santana cruza na direita, tenso e nas costas da defensiva serrana, mas ninguém surgiu para encostar



Minuto 39 - Remate em arco de Thiago Santana, na direita, que Igor defende em dificuldade



Minuto 37 - Remate frontal de Osama Rashid à figura de Igor



Minuto 36 - Desatenção e falta de coordenação entre Igor, Joel e Zarabi que Thiago Santana quase aproveitou para fazer golo; valeu a rápida resposta de Igor a tirar da cabeça do avançado encarnado a bola



Minuto 33 - Livre de Osama Rashid, bola desvia na barreira e Igor, em dificuldades, soca o esférico para a sua frente. Depois João Dias 'limpou' o perigo para longe da sua área



Carlos Pinto não gostou e mandou para o aquecimento três jogadores: Minhoca, Pineda e Clemente



Minuto 28 - GOLO SPORTING DA COVILHÃ Adul Seidi

Jogada do ataque do lado esquerdo dos serranos. Dani Coelho 'ficou nas covas', Bilel correu o flanco, ganhou a linha de fundo e cruzou para o primeiro poste onde Adul saltou entre Dani e Vítor Alves, desviando de cabeça para o fundo das redes da baliza de Serginho



Minuto 24 - Mudança de velocidade de Fernando na direita, ganha posição Reinildo mas depois faz falta sobre Zarabi



Minuto 20 - Livre de Gilberto na esquerda, bola ressalta num jogador à entrada da área e desequilibra a defesa encarnada mas o esférico acaba nas mãos de Serginho



Minuto 16 - Mais uma vez o Santa Clara com um ataque pelo lado esquerdo, com Igor a cruzar mas a bola a sair junto às malhas laterais



Minuto 12 - Livre de Osama Rashid, puxado para a pequena área, fácil para Igor recolher com segurança



INÍCIO DO JOGO

Na primeira parte o Santa Clara ataca a baliza norte do Estádio de São Miguel



Tarde magnífica de verão na ilha de São Miguel, muito sol e calor no relvado do Estádio de São Miguel onde está o Grupo Coral de Santa Clara a cantar o hino histórico (de 1936) do Clube Desportivo Santa Clara



O Santa Clara vai jogar com Serginho, Marcelo, Diogo Santos, Osama Rashid, Thiago Santana, João Reis, Daniel Coelho, Ruben Saldanha, Vítor Alves e Fernando.

Carlos Pinto tem como opções Marco, Clemente, Minhoca, Pineda, Guilherme, João Pedro e Kaio

O Sporting da Covilhã atua com Igor, João Dias, Gilberto, Adul, Joel, Fatai, Diarra, Bilel, Zarabi, Reinildo e Makouta

Filipe Gouveia tem no banco de suplentes Vítor, Renato, Djikine, Hudson e Índio



O jogo vai ser dirigido por Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga, assistido por Pedro Fernandes e Valdemar Maia.