Santa Clara 1 - Sporting B 1

Santa Clara e Sporting B jogam a partir das 16h00 no Estádio de São Miguel, partida referente à 35.ª jornada da II Liga de futebol



Santa Clara e Sporting B empataram 1-1 em partida da 35.ª jornada da II Liga de futebol.

Os encarnados de Ponta Delgada adiantaram-se cedo no marcador, por Pineda aos 5 minutos, procurando conservar a magra vantagem na partida que o Sporting B dominou.

A persistência leonina foi premiada aos 82 minutos quando Fernandes restabeleceu a justa igualdade no encontro que nem sempre foi bem jogado.

Minuto 90+3 - FINAL DA PARTIDA

Minuto 90+2 - Cartão amarelo a Guilherme

Minuto 90 - Vai jogar-se mais três minutos

Minuto 89 - Canto Diogo Coelho na direita, Stojkovic soca para longe

Minuto 86 - Última mexida no Santa Clara: sai Pineda e entra Diogo Coelho

Minuto 85 - Cabeceamento de Leonardo, ao primeiro poste, ao lado

Minuto 83 - ùltima mexida no Sporting B: sai Barbosa e entra Buidag

Minuto 82 - GOLO SPORTING B Fernandes

Pontapé de ressaca, dentro da área encarnada, de Fernandes, a fuzilar a baliza de Serginho, após jogada de insistência pelo lado direito.

Um golo há muito merecido pela formação leonina

Minuto 81 - Cartão amarelo a Kiki e Joel

Minuto 77 - Movimento de Aouacheria na área encarnada, pelo lado esquerdo, com remate cruzado e enrolado que Serginho, em dificuldade, defendeu. Depois Accioly limpou a jogada

Minuto 76 - Nova mexida no Santa Clara: sai Ruben Saldanha e entra Guilherme

Minuto 70 - Canto na direita de Osama Rashid, ao segundo poste entrou Accioly mas o cabeceamento não saiu como desejava

Minuto 69 - Alteração no Sporting B: sai Gelson Dala e entra Ronaldo

Minuto 67 - Substituição no Santa Clara: sai Clemente e entra Joel Silva

Minuto 64 - Investida de Barbosa pela direita mas o cruzamento sai mal ao extremo leonino, com a bola a sair pela linha final

Minuto 62 - Remate, de muito longe, de Leonardo, fácil para Serginho

Minuto 61 - Substituição no Sporting B: sai Bubacar e entra Edu

Minuto 60 - Canto direto de Osama Rashid na esquerda, Stojkovic socou para canto junto à trave

Minuto 58 - Livre de Osama Rashid, defesa de Stojkovic

Foi o segundo remate enquadrado com a baliza do Santa Clara em todo o jogo

Minuto 56 - Cartão amarelo a Fernandes por fazer uma placagem a Ruben Saldanha

Minuto 49 - Cruzamento de Aouacheria para as mãos de Serginho

RECOMEÇA A PARTIDA

Não se registam alterações nas duas equipas

Minuto 45 - INTERVALO

Bruno Esteves não concedeu qualquer tempo adicional nesta primeira parte

Minuto 42 - Cruzamento de Gauld da esquerda muito puxado, com a bola a sair do lado contrário sem qualquer perigo

Minuto 40 - Jogada de insistência do ataque do Sporting B finalizado com remate em desespero de Fernandes sem direção

Minuto 38 - Livre da direita cobrado por Osama Rashid, a bola passa por toda a área sem que alguém a toque. Ao segundo poste surge Pacheco a rematar cruzado mas a bola saiu muito por cima da baliza de Stjkovic

Minuto 33 - Santa Clara tenta em transições surpreender o Sporting B.

Jogada pela direita, bola metida na área leonina com Clemente a tocar no peito e a tirar da frente Fernandes mas a perder ângulo de remate. Tentou alvejar as redes mas a bola saiu paralela à linha de golo sem que alguém conseguisse desviar o esférico. Na insistência da esquerda, João Reis enviou a bola para lá da linha final

Minuto 32 - Nova tentativa de longe de Gauld mas agora a bola ganhou muito altura e gorou-se mais uma jogada de ataque do Sporting B que está a sentir enormes dificuldades para ultrapassar a equipa do Santa Clara que joga em bloco baixo e com as suas linhas muito recuadas

Minuto 26 - Primeiro canto para o Santa Clara na partida, do lado direito, com Felipe Barros a cabecear para onde estava virado, muito longe da baliza leonina

Minuto 24 - Grande momento de Gauld

Recebeu no meio campo, virou-se para a baliza e vendo o adiantamento de Serginho, encheu o pé e tentou alvejar o ângulo superior direito da baliza de Serginho. O guarda-redes do Santa Clara esteve igualmente bem porque recuou e nas alturas segurou o esférico. Bom momento de futebol

Minuto 21 - Gelson Dala, com toque acrobático, pica a bola por cima da defensiva do Santa Clara, surgindo na área Leonardo que acaba por não chegar ao esférico porque Serginho foi determinado a sair de entre os postes

Minuto 20 - Cruzamento de Barbosa na direita, bola perde-se pela linha final para além do segundo poste

O Sporting B domina o encontro, apesar de estar a perder, com mais posse de bola e domínio territorial, perante um Santa Clara completamente encostado ao seu último reduto defensivo

Minuto 9 - Cruzamento de Geraldes na direita mas a bola sai pela linha final

Minuto 5 - GOLO SANTA CLARA Pineda

Primeiro remate e primeira investida do Santa Clara à área leonina culminada com a obtenção de um golo.

Burke cruza na direita, ao primeiro poste Clemente arrasta os centrais do Sporting B, deixando espaço vago nas suas costas onde surgiu Pineda a rematar cruzado e de primeira, ao ângulo superior esquerdo da baliza de Stojkovic

Minuto 4 - Remate frontal de Barbosa à figura de Serginho

Perda de bola de Ruben Saldanha a meio campo, transição de Gauld e após um corte defeituoso de Felipe Barros, Barbosa remata mas fácil para Serginho

INÍCIO DO ENCONTRO

Pontapé de saída para o Santa Clara que na primeira parte ataca a baliza norte do Estádio de São Miguel

"Respeito pelos árbitros"

Jogadores de ambas as equipas, abraçados e juntos à equipa de arbitragem, registam o momento promovido pela Liga de Clubes para os jogos deste fim de semana da I e II Ligas

O Santa Clara vai jogar com Serginho; Rui Silva, Accioly, Felipe Barros e João Reis; Osama Rashid, Pacheco, Burke e Pineda; Ruben Saldanha e Clemente

No banco de suplentes Carlos Pinto tem como opções Rodolfo, João Dias, Diogo Santos, Igor, Diogo Coelho, Guilherme e Joel

O Sporting B joga com Stojkovic; Geraldes, Kiki, Fernandes e Empis; Bubacar, Aouacheria e Gauld; Barbosa, Gelson Dala e Leonardo Ruiz

Luís Martins conta ainda com Pedro Silva, Diogo Nunes, Riquicho, Ronaldo, Edu, Guima e Budag

Bruno Esteves, de Setúbal, é o juiz da partida, assistido por Rui Teixeira e Valter Pereira, tendo Luís Cabral como 4.º árbitro

Os "encarnados" de Ponta Delgada procuram regressar às vitórias depois de duas derrotas consecutivas, uma em Viseu e outra na vila das Aves.

Por seu turno, o Sporting B atravessa um bom momento na época, somando por vitórias os últimos seis jogos disputados para o campeonato, sendo que a equipa de Alcochete leva sete jogos consecutivos sem perder.

Na tabela classificativa o Santa Clara ocupa, à entrada para esta ronda, a sexta posição com 51 pontos; já o Sporting B segue no 12.º posto com 46.

As duas formações vão defrontar-se pela quinta vez no Estádio de São Miguel em partidas da II Liga e o histórico mostra uma clara superioridade da formação leonina que venceu três encontros, contra apenas um dos "encarnados". Na última época o Sporting B venceu por 3-2 em Ponta Delgada, sendo que no histórico geral a formação leonina venceu os últimos cinco jogos disputados.

A última vitória do Santa Clara aconteceu na temporada 2013/2014, no dia 29 de janeiro de 2014, um triunfo por 1-0, golo apontado pelo defesa esquerda açoriano Paulo Henrique (50').