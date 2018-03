Santa Clara goleia Sporting B e isola-se na liderança da II Liga

Vitória categórica do Santa Clara sobre um Sporting B muito fraco que deu pouca réplica aos encarnados de Ponta Delgada que jogaram uma hora reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Fernando.

Com esta vitória o Santa Clara isola-se na liderança da II Liga (o Arouca empatou 2-2 na receção ao Covilhã) com 49 pontos, mais um que a Académica, segundo classificado.





90+3 - FINAL DO JOGO



João Capela mostra a placa com três minutos de tempo adicional e o público aplaude efusivamente.

João Capela retribuiu com um sorriso para a bancada



O público grita no estádio "Capela"!



Minuto 89 - Jogada pelo lado esquerdo de Ribeiro e Kenedy Có com remate deste último ao lado, falhando por pouco o alvo



Minuto 87 - Mais uma iniciativa de ataque de Kenedy Có pela esquerda, mas uma vez mais não havia ninguém para finalizar



Minuto 81 - Em posição frontal Barbosa rematou por cima da baliza



Grita-se "Olé" no Estádio de São Miguel, a cada troca de bola entre os jogadores do Santa Clara



MINUTO 77 - GOLO SANTA CLARA Clemente g.p.



Clemente aumenta a vantagem e faz o seu 50.º golo com a camisola encarnada

João Pedro é que estava pronto para marcar mas Carlos Pinto ordenou a troca de executante, mandando avançar Clemente para a marca dos 11 metros



Minuto 76 - Grande penalidade a favor do Santa Clara

Bruno Paz rasteira João Reis na grande área.



Minuto 75 - Sai Pacheco e entra Paulo Grilo



MINUTO 72 - GOLO SANTA CLARA Minhoca

Minhoca, servido em velocidade pela esquerda, entrou na área e perante a saída de Stojkovic desviou do guarda-redes para o ângulo mais distante, fazen do o golo



Minuto 70 - Sai Thiago Santana e entra Clemente



Minuto 69 - Sai T. Djaló e entra Budag



Minuto 66 - Cartão amarelo a Ivanildo

A sanção disciplinar mereceu do público uma salva de palmas



Minuto 64 - Cruzamento de Barbosa na esquerda mas na área não surgiu ninguém para a finalização



Minuto 62 - Grande ocasião para o Sporting B

Ribeiro, na área em posição frontal, encheu o pé mas atirou por cima da baliza. Jogada de Kenedy Có na esquerda merecia melhor finalização



Minuto 60 - Sai Ruben Saldanha e entra Minhoca



Minuto 55 - Canto da esquerda de Barbosa, Marco com boa intervenção na pequena área



Minuto 53 - Remate de Ribeiro, Marco atirou-se para o lado esquerdo e junto ao poste desviou para canto



No Sporting B saíram Djaló e Almeida para as entradas de Ribeiro e Kenedy Có



RECOMEÇA A PARTIDA



Entram agora equipa de arbitragem e Santa Clara



A equipa do Sporting B já está no relvado; faltam Santa Clara e equipa de arbitragem



Luís Martins, treinador do Sporting B, vai mexer na equipa. Vão entrar Ribeiro e Kenedy Có



Minuto 45+1 - INTERVALO



Minuto 45 - Jogada individual de Barbosa, o melhor elemento da equipa leonina, pela direita, com cruzamento fácil para Marco



Minuto 45 - João Capela mostra a placa com um minuto de tempo adicional.

O público aplaude!



Minuto 38 - Remate de Paulinho por cima da baliza



Minuto 37 - Cruzamrento de Igor na esquerda, no primeiro poste surgia Ruben Saldanha mas agora Stojkovic saiu de entre os postes e socou para longe, limpando a jogada



Todo o estádio canta "Santa Clara Olé!"



MINUTO 34 - GOLO SANTA CLARA João Reis

Livre de João Reis junto ao banmco de suplentes do Santa Clara. Stojkovic saiu em falso e a bola acabou por entrar no fundo da baliza deserta dos "leões"



O público grita "Gatuno!" em uníssono!



Minuto 30 - Segundo cartão amarelo a Fernando. Avançado expulso e Santa Clara reduzido a 10!



Minuto 29 - Cartão amarelo a Fernando por protestos



Minuto 29 - Remate de Thiago Santana, defesa de Stojkovic para as malhas laterais. O árbitro Fábio Piló assinalou pontapé de baliza



Minuto 27 - Abdu arrisca num corte sobre Fernando na área. O avançado encarnado ficou no chão, Fábio Piló mandou seguir, mas o coro de protestos do banco e do público fez-se ouvir, pedindo a marcação de uma grande penalidade



Minuto 23 - Livre em posição frontal cobrado por Barbosa. A bola saiu poucos centímetros acima da trave da baliza de Marco



MINUTO 19 - GOLO SANTA CLARA Thiago Santana

Canto na esquerda cobrado por Fernando, a bola sobrevoou toda a pequena área leonina, Stojkovic não reagiu e ao segundo poste estava Thiago Santana que apenas teve de encontar a cabeça, confirmando o primeiro golo da partida



Minuto 17 - Canto de João Reis na direita, ao primeiro poste Accioly cabeceia por cima da baliza



Minuto 14 - Cartão amarelo a João Pedro



Luís Pires, treinador que o Santa Clara inscreve na Liga como sendo o técnico principal da equipa, está pela primeira vez no banco de suplentes.



A situação acontece na sequência de uma queixa apresentada à Liga por vários clubes contra o Santa Clara, por não apresentar nos seus jogos o seu treinador principal no banco de suplentes. Carlos Pinto, por não possuir o nível III, é inscrito como adjunto mas já foi alvo de várias multas por infringir os regulamentos da Liga, nomeadamente dar indicações para a equipa a partir do banco.



Minuto 10 - Iniciativa de Fernando pelo lado direito, corre ao longo da linha final e cruza. Com um desvio, Stojkovic limpa o perigo que o lance trazia para a sua baliza



Minuto 8 - Iniciativa de Fernando na esquerda com remate cruzado ao lado



Minuto 6 - Cartão amarelo a Accioly



Minuto 3 - Thiago Santana, pela esquerda, tirou um defesa do caminho e atirou em jeito. Stojkovic defendeu sem problemas



Minuto 2 - Remate de João Reis por cima da baliza, na sequência de um livre batido por Thiago Santana na direita



João Capela, quarto árbitro do encontro, esteve a conferir junto dos bancos de suplentes do Santa Clara, todos os elementos que lá estavam sentados. A atitude do juiz bracarense valeu do público uma monumental assobiadela



INÍCIO DO JOGO

Pontapé de saída para o Sporting B. Na primeira parte o Santa Clara ataca a baliza sul do Estádio de São Miguel





O Santa Clara alinha esta tarde com Marco Pereira; Vítor Alves, Accioly, João Pedro, Igor, Diogo Santos, Pacheco, Rúben Saldanha, João Reis, Fernando, Thiago Santana.

Carlos Pinto tem como opções para esta partida Rodolfo, Marcelo, Clemente, Minhoca, Pineda, Dani Coelho e Paulo Grilo.



Já o Sporting B apresenta de início Stoijkovic; Demiral, Ivanildo, T. Djaló, Abdu, Djaló, Almeida, Bruno Paz, Paulinho, Rafael Barbosa, Pedro Marques.



Luís Martions, treinador do Sporting B, tem como opções Diogo Sousa, Ribeiro, Kenedy Co, Riquicho, Gui, Edu e Budag



Fábio Piló, de Leiria, é o juiz do encontro, assistido por José Mira e Rui Freire.

João Capela é o 4.º árbitro