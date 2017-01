Santa Clara rescinde com o avançado russo Otstavnov

A SAD do Santa Clara e o avançado russo Otstavnov rescindiram, amigavelmente, o contrato entre ambas as partes. Jogador chegou em julho e nunca jogou pelos encarnados



De acordo com o sítio do clube na internet, Otstavnov, de 23 anos, vai agora representar os belgas do Patroeisden Maasmechelen, clube de uma divisão secundária.