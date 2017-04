Santa Clara renova com Saldanha, Igor e Pineda até 2018

O Santa Clara assegurou hoje a renovação de Saldanha, Igor e Pineda por mais uma época ao serviço da equipa da II Liga de futebol, adiantou fonte próxima do clube à agência Lusa.



O médio Ruben Saldanha, de 29 anos, cumprirá assim a terceira época consecutiva ao serviço do Santa Clara desde a sua estreia na formação insular, na época 2015/2016.

Já para o defesa Igor Rocha, de 32 anos, será a quarta temporada a vestir a camisola do Santa Clara, clube de onde só saiu em 2014 para cumprir uma temporada ao serviço do Feirense.

Para o avançado Dennis Pineda, de 21 anos, será a segunda época na formação açoriana desde que chegou à ilha de são Miguel transferido do Tigres Premier, equipa do México.

O Santa Clara já começou a preparar o plantel para a próxima época, sendo que nos últimos dias anunciou ainda a renovação do guarda-redes Serginho e do sub-capitão Accioly por mais uma época e do capitão Pacheco até à temporada 2018/2019.