O Açoriano Oriental publica hoje um especial sobre a subida do Santa Clara à I Liga de Futebol

As Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres são outro dos assuntos desta edição, onde se pode ler uma entrevista ao presidente da Câmara Municipal do Nordeste, eleito nas últimas eleições autárquicas, e perceber os motivos de queixa dos pequenos armadores relativas às artes de pesca.