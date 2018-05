Santa Clara 1 - Real 0 MINUTO A MINUTO

Santa Clara e Real de Massamá jogam a partir das 16h00 no Estádio de São Miguel em partida da 37.ª e penúltima jornada da II Liga de futebol

MInuto 43 - Tiago Morgado bate o livre, Pereira desvia de cabeça mas sem a direção desejada



Minuto 42- Falta de Marcelo sobre Vinicius. Livre frontal perigoso



Minuto 41 - Vinicius pela esquerda foge a Marcelo mas adianta em demasia a bola que acaba por sair pela linha final



Minuto 36 - Livre na meia direita do ataque do Real, por Kikas, a bola acaba nas mãos de Marco



Grita-se "SANTA CLARA" no Estádio de São Miguel. O público faz a festa nas bancadas



Minuto 34 - Thiago Santana lesionou-se, foi assistido um minuto mas já recuperou



Minuto 32 - Bola na trave

Cruzamento da direita, na área do Santa Clara completamente solto surge Cazonatti a cabecear à trave! A bola ficou em Vinicius que se atrapalhou e acabou perdendo o esférico perante a rápida reação de Marcelo e Accioly

Minuto 29 - Remate de Fernando ao lado



Golo coincidiu com a saída da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres do Santuário da Esperança em Ponta Delgada



Minuto 27 GOLO SANTA CLARA Thiago Santana

Ao segundo poste, Thiago Sanatana correspondeu de cabeça ao cruzamernto de Fernando e aproveitando a saida em falso de Tom, meteu a bola no lado contrário, causando a primeira explosão de alegria no Estádio de São Miguel



Minuto 24 - Canto de Tiago Morgado na esquerda, ao primeiro poste Accioly limpa de cabeça



Miinuto 23 - Primeiro canto para o Real



O Real não consegue travar o ímpeto atacante do Santa Clara que procura o primeiro golo do encontro



Minuto 21 - Baliza aberta!!!!!

Cruzamento de Pineda na esquerda, ao segundo poste com a baliza toda escancarada, Pacheco cabeceou por cima da trave!

Que falhanço!



Minuto 20 - Jogada de Vítor Alves na direita mas o cruzamento sai para as mãos de Tom



Minuto 19 - Cruzamento de Pineda na esquerda, Fernando ao segundo poste cabeceia ao lado



Minuto 18 - Osama bateu o canto na esquerda mas a jogada não deu em nada



Minuto 18 - Primeiro canto do desafio para o Santa Clara



MInuto 17 - Osama bateu o livre em jeito da meia direita do ataque da equipa e a bola saiu do outro lado do campo depois de sobrevoar a área do Real



Minuto 15 - Cartão amarelo a Diogo Coelho, que travou Fernando que corria atrás de Paulo Monteiro que se preparava para controlar o esférico. Livre perigoso



Minuto 14 - Vítor Alves e Fernando tentaram combinar na direita na Diogo Coelho adivinhou e cortou o lance



Minuto 12 - Livre de Osama batido junto ao banco de suplentes do Santa Clara, na área Marcelo surge sozinho a cabecear fraco e fácil para Tom



Minuto 11 - Primeiro remate do encontro

Kikas, em posição frontal, tentou alvejar a baliza de Marco mas a bola saiu ao lado.

A jogada nasce de uma perda de bola de Pacheco no meio-campo



Minuto 10 - Fernando na direita tenta ganhar o canto mas a bola ainda bateu no avançado do Santa Clara e saiu pela linha final



Minuto 9 - Vinicius em velicidade correu pela direita mas Marcelo recuperou e conseguiu evitar males maiores



Minuto 8 - Golo anulado ao Santa Clara.

Osama bate o livre para o interior da área onde surge Marcelo a cabecear para o fundo dos redes. Ao mesmo tempo, o assistente Valdemar Maia j´~a tinha a bandeirola no ar a assinalar posição irregular do central do Santa Clara.



O golo não valeu e o público não gostou, brindando a equipa de arbitragem com grande assobiadela



Minuto 7 - Falta de Paulo Monteiro sobre Fernando. Livre direto para Osama



Primeiros cinco minutos com o Santa Clara em posse de bola no meio-campo do Real que se mostrou bem organizado



Grande ambiente no EStádio de São Miguel com bancadas bem preenchidas. Há muito que já não se via assim a "Catedral" do futebol açoriano



INÍCIO DO ENCONTRO

Pontapé de saída para o Real. O Santa Clara, na primeria parte, ataca a baliza sul do Estádio de São Miguel





As bancadas do Estádio de São Miguel começama a compor-se e antevê-se uma das maiores enchentes da temporada



As três equipas já estão no relvado do Estádio de São Miguel em exercícios de aquecimento.

Os adeptos receberam com palmas a entrada dos encarnados de Ponta Delgada e com assobios e apupos os jogadores do Real

Em caso de vitória, o Santa Clara ascende à I Liga de futebol na próxima época



Depois das derrotas de Penafiel e Académica, nas receções ao ACadémico de Viseu e Cova da Piedade, respetivamente, aos encarnados de Ponta Delgada basta somar os três pontos (vitória) na receção à equipa de Massamá, "lanterna-vermelha" do campeonato.

Entretanto, a Liga já didivulgou as equipas para o encontro desta tarde



O onze escolhido por Carlos Pinto para o encontro desta tarde é o seguinte: Marco; Vítor Alves, Accioly, Marcelo e João Reis; Diogo Santos, Osama e Pacheco; Fernando, Pineda e Thiago Santana

Como opções o Santa Clara tem no banco Serginho, Minhoca, Igor, Dani Coelho, Rafael Batatinha, Ruben Saldanha e Alfred Stephens



O Real, treinado por Alexandre Santos, joga esta tarde com Tom; Paulinho, Eduardo, Paulo Monteiro e Diogo Coelho; Tiago Morgado, Kikas, Celé e Cazonatti; Jefferson Nem e Vinicius



Como opções a equipa lisboeta tem Costinha, Basso, Sabry, Gildo, Carlitos, Marcos Barbeiro e Fokobo



Vítor Ferreira, de Braga, é o juiz que vai dirigir a partida esta tarde, assistido por Valdemar Maia e Pedro Fernandes