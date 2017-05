Santa Clara 1 - Portimonense 2

Santa Clara e Portimonense jogam pelas 10h45 a partida da 42.ª e última jornada da II Liga de futebol



Portimonense vence por 2-1 o Santa Clara na última jornada e confirma o título de campeão nacional da II Liga, época 2016/2017.

Jogadores algarvios fazem a festa no relvado do Estádio de São Miguel.

Minuto 90+5 FINAL DO JOGO

Minuto 90+2 - Tiago Martins cortou uma jogada de ataque do Santa Clara - Guilherme ia sozinho para a área - considerando falta sobre Sarpong, infração que não existiu!

Minuto 90 - Vão jogar-se mais cinco minutos

Minuto 90 - Cartão amarelo a João reis

Aves aumenta a vantagem (3-0) sobre o Fafe mas as contas do título continuam idênticas

1.º Portimonense, 83

2.º Aves, 81

Minuto 86 - Bola na trave do Portimonense!

Livre de Hugo Santos, defesa tenta limpar mas deixa a bola na entrada de área onde surge Pineda a encher o pé e a rematar à trave!

Minuto 84 - Última alteração no Portimonense: sai Paulinho e entra Chidera

Minuto 84 - Última alteração no Santa Clara: sai Vítor Alves e entra Joel

Aves marca ao Fafe o segundo golo (2-0) mas nesta altura mantém-se tudo na mesma e o título continua mais perto do Portimonense

Classificação neste momento

1.º Portimonense, 83

2.º Aves, 81

Minuto 77 - Cartão amarelo a Guilherme por simular uma grande penalidade

Minuto 76 - Livre de Zambujo à figura de Pedro Soares

Minuto 75 - Cartão amarelo a Accioly

Minuto 73 - Segunda alteração no Portimonense: sai Manafá e entra Buba

Minuto 69 - Cartão amarelo a Ruben Saldanha por protestos

Minuto 65 - GOLO SANTA CLARA Guilherme

Grande jogada de futebol do Santa Clara, com um golo feito pelos homens que entraram: cruzamento de Hugo Santos na direita e ao primeiro poste apareceu Guilherm em "salto de peixe" a cabedcear sem hipótese de defesa para Carlos

Minuto 63 - Vítor Alves emenda-se e tirta o ouro ao bandido; interceta a corrida de Paulinho que isolou-se após uma perda de bola de Ruben Saldanha

Dupla alteração no Santa Clara: saem Osama Rashid (o melhor jogador encarnado em campo e no jogo) e Berny Burke e entram Hugo Santos e Guilherme

O Portimonense chegou duas vezes à baliza do Santa Clara e fez igual número de golos. Tremenda eficácia dos algarvios na partida

Minuto 54 - GOLO PORTIMONENSE Paulinho

Disparate de Vítor Silva que tentou sair com a bola na relva mas acabou por diantar em demasiado o esférico. Accioly não ganhou o ressalto, isolando Paulinho que correu para a grande área e na cara de Pedro Soares não tremeu e aumentou a vantagem algarvia

Minuto 52 - Cruzamento de João Reis na direita, depois da cobrança de um canto, ao segundo poste Clemente cabeceia mal e ao lado

Não se registaram alterações nas equipas

RECOMEÇA A PARTIDA

Minuto 45+2 - INTERVALO

Minuto 45+2 - GOLO PORTIMONENSE Bruno Tabata

Jogada confusa na área encarnada, vários ressaltos ganhos por Pires e Paulinho. Bola acaba por sobrar, ao segundo poste, para Bruno Tabata que rematou rasteiro sem hipótese de defesa para Pedro Soares

Golo muito festejado por todos os jogadores e elementos do banco do Portimonense, que fizeram questão de o fazer junto à bancada central onde está uma pequena claque de apoio de adeptos que viajaram desde Portimão

Classificação neste momento

1.º Portimonense, 83

2.º Aves, 81

Minuto 45 - Vão jogar-se mais dois minutos

Minuto 43 - Subida de João Reis no flanco esquerdo, cruzamento para a área mas Cledmente cehgou atrasado

Minuto 42 - Momento de inspiração de Berby Burke na direita: fez a diagonal, ganhou espaço e rematou em arco ao segundo poste. A bola saiu por cima da trave

Minuto 38 - Cartão amarelo a Rui Silva por entrada dura sobre um adversário

Minuto 31 - Livre frontal de Paulinho à figura de Pedro Soares

Situação caricata: Tiago Martins "apanhado" no meio da embrulhada dos jogadores, acaba por cair ao chão juntamente com um atleta do Santa Clara e outro do Portimonense

Minuto 19 - Contrariedade para o Portimonense com a lesão de Fidelis. O jogador é mesmo substituído por Ewerton

Minuto 17 - Cruzamento de Pineda na esquerda, na área Clemente faz a emenda mas com pouca força, fácil para Carlos

Desportivo das Aves marca nesta altura e passa a assumir a liderança do campeoanto, obrigando o Portimonense a ter de vencer em Ponta Delgada

Classificação neste momento

1.º Aves, 81

2.º Portimonense, 81

Minuto 14 - Movimento de João reis na esquerda, a fazer a diagonal para o corredor interior e à frente da baliza disparou. Carlos voou e com a ponta das luvas desviou para a linha final. Bom momento de futebol

Minuto 13 - Jogada der Pacheco e solicitar nas costas da defesa um companheiro. Apareceu Rui Silva mas Carlos percebeu a intenção, antecipou-se e acabou por recolher o esférico sem problema

Minuto 10 - Cruzamento de Manafá, Pires cabeceia por cima

INÍCIO DO JOGO

Pontapé de saída para o Santa Clara que na primeira parte ataca a baliza do topo norte do Estádio de São Miguel

Início do jogo atrasado porque Tiago Martins espera indicação do Delegado da Liga para o apito, já que o jogo tem de se iniciar em simultâneo com o Aves - Fafe

O Santa Clara joga com Pedro Soares; Rui Silva, Accioly, Vítor Alves e João Reis; Osama Rashid, Pacheco e Ruben Saldanha; Pineda, Berny Burke e Clemente

Carlos Pinto tem como opções no banco Rodolfo, João Dias, Diogo Santos, Telmo Castanheira, Hugo Santos, Guilherme e Joel Silva

O Portimonense atua com Carlos; Zambujo, Ivo, Lucas e Sarpong; Pedro Sá, Fidelis e Paulinho; Manafá, Bruno Tabata e Pires

O treinador Vítor Oliveira tem como suplentes Ferreira, Ewerton, Gustavo, Chidera, Buba, Fabrício e Brendon

Tiago Martins, árbitro internacional português da Associação de Fuitebol de Lisboa, é o juiz do encontro, assistido por André Campos e Pedro Mota

Uma partida que o Portimonense precisa vencer para se sagrar campeão nacional da II Liga de futebol