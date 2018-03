O Penafiel derrotou esta manhã o Santa Clara no Estádio 25 de Abril, com golos de Fábio Abreu (22'), Gustavo (47' grande penalidade) e Fábio Fortes (73'), partida referente à 30.ª jornada da II Liga de futebol.

Com esta derrota, os "encarnados" de Ponta Delgada ficam no 3.º lugar com 49 pontos, menos 4 que o agora líder Penafiel, equipa que tem mais um jogo que os açorianos.