Santa Clara 1-2 Penafiel

O Santa Clara recebe esta tarde o Penafiel, no Estádio de São Miguel, para a 11.ª jornada da II Liga de futebol. O jogo, com início às 15h00, terá a equipa de arbitragem liderada por Daniel Cardoso, da Associação de Futebol de Aveiro, secundado por Tiago Mota e João Ricardo Silva.

Segunda derrota do Santa Clara em casa, repetindo o resultado obtido contra o Varzim (1-2). Depois de uma primeira parte em que o Santa Clara foi melhor, a entrada de Gleison ao intervalo virou o jogo para o lado do Penafiel, que chegou ao golo em quatro minutos. A reação do Santa Clara foi mais com o coraçºao do que com a cabeça, esbarrando na boa exibição do guarda-redes Ivo.

TERMINA A PARTIDA

MINUTO 90+5

CLEMENTE!!!! CRUZAMENTO da esquerda de João Reis, João Pedro dá um toque ao primeiro poste e Clemente puxa o pé atrás mas um defesa toca levemente na bola e desvia o esférico do avançado micaelense!

MINUTO 90

Vão jogar-se mais cinco minutos de descontos.

MINUTO 88 - SUBSTITUIÇÃO PENAFIEL

Sai Fábio Abreu, entrada de Fortes

MINUTO 87

IVO!!!! Novo voo a negar o livre direto de Osama, que ia para a gaveta!!!!

MINUTO 87 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Amarelo para Clemente, que está no meio da barreira do Penafiel.

MINUTO 86 - DISCIPLINA PENAFIEL

Amarelo para João Paulo, por falta sobre Santana. Livre muito perigoso em frente à meia lua da grande área do Penafiel, ligeiramente descaído para a esquerda. Osama, Minhoca e João Reis para bater.

MINUTO 83 - DISCIPLINA PENAFIEL

Amarelo para Vasco Braga

MINUTO 79

VASCO BRAGA!!! Livre na esquina direita da grande área e Serginho defende para canto!

MINUTO - 78

pPINEDA!!!! mas que bomba do extremo!!! Livre na direita de Osama, a defesa do Penafiel alivia e Pineda enche o pé esquerdo e só Ivo negou o empate!!!

MINUTO 78 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saída de Pacheco, entrada de Guilherme. Arrisca tudo o Santa Clara.

MINUTO 77

Cruzamento de João Reis da esquerda, mas sem perigo. Mau jogo do lateral esquerdo.

MINUTO 72 - SUBSTITUIÇÃO PENAFIEL

Saída de Gustavo, entrada de Romeu

MINUTO 72

Cruzamento de Kalindi, corte providencial de João Pedro para canto.

MINUTO 70

PINEDA! Cruzamento da direita, a bola sobra para o extremo de El Salvador que atira fraco e ao lado, podia ter feito melhor!

MINUTO 67

Daniel Cardoso assinala uma falta a meio da área do Penafiel, mas o defesa cortou a bola antes de tocar em Pineda. Marcou falta mas esqueceu-se do amarelo...

MINUTO 65

Cruzamento de Gorupec na direita, para as mãos de Ivo.

MINUTO 63

Fábio Abreu cabeceia muito por cima, após livre de Gustavo.

MINUTO 62

Lances muito viris no meio-campo. Daniel Cardoso sem mão no jogo.

MINUTO 59

OSAMA!!!! Livre batido pelo iraquiano a obrigar Ivo a voar e socar para canto.

MINUTO 58

Osama ganha um livre muito perigoso em cima da meia lua!

MINUTO 57

Entrada muito forte do Penafiel, em contraste com a entrada passiva do Santa Clara.

MINUTO 56 - GOLO PENAFIEL

Mau atraso de João Reis, que deixa Serginho fora do lance e Fábio Abreu só teve de encostar para a baliza deserta

MINUTO 54 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saída de Fernando para a entrada de Clemente, e de Ruben Saldanha para a entrada de Pineda.

MINUTO 53

Santa Clara não perde tempo e vai lançar Clemente e Dennis Pienda a jogo!

MINUTO 52 GOLO PENAFIEL



João Paulo salta mais alto que todos e faz o empate, após "canto curto" de Gleison, Sem resposta de Serginho.

MINUTO 51

Daniel Cardoso assinala uma falta de Osama junto à linha do fundo, um canto curto para o Penafiel, na esquerda

MINUTO 50

Penafiel a entrar mais afoito no ataque.

MINUTO 49 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Amarelo para Pacheco

MINUTO 46 - SUBSTITUIÇÃO PENAFIEL

Saída de Ludovic, entrada de Gleison.

RECOMEÇA A PARTIDA

Vantagem justa para o Santa Clara, que foi a melhor equipa da primeira parte e aquela que dispôs das melhores oportunidades. Sinal menos para o árbitro Daniel Cardoso, com dualidade de critérios.

INTERVALO

MINUTO 45+2

Ludovic bate um livre na esquerda, mas direto para as mãos de Serginho



MINUTO 45

Vão jogar-se mais 2 minutos

MINUTO 45

Fábio Abreu cai na área após contacto com João Pedro, mas o árbitro manda seguir.

MINUTO 39

Cruzamento de Saldanha na direita, Santana domina a bola mas depois cai. O árbitro nada assinala e a decisão parece correta.

MINUTO 38

PENAFIEL! Fábio Abreu a testar a meia distância, com a bola a não passar muito longe da baliza.

MINUTO 36

Após o golo, continua o sinal mais para o Santa Clara, que soube reagir com cabeça fria às decisões do árbitro. Dificuldades do Penafiel em criar perigo no estádio de São Miguel.

MINUTO 31 - DISCIPLINA PENAFIEL

Amarelo para Fábio Abreu. Mais uma falta dura de um jogador do Penafiel...

MINUTO 29 - GOLO SANTA CLARA

PAAAACHECO!!!!! JÁ ESTÁ FEITO O PRIMEIRO!!!! Canto na esquerda batido por Osama Rashid para o coração da pequena área, onde o capitão surge isolado, quase sem precisar de saltar, a cabecear para o golo.

MINUTO 28

SAMTA CLARA!!!! Mas que lance na esquerda dos açorianos, que culminou com um remate à figura de Santana, que o guarda-redes Ivo defendeu para canto. João Reis e Minhoca tricotaram o lance na esquerda, antes do número 10 soltar na altura certa para o avançado brasileiro.

MINUTO 25

Duas decisões controversas do árbitro de 2.ª categoria oriundo de Castelo de Paiva, Aveiro, e engenheiro civil de profissão

MINUTO 24 - DISCIPLINA PENAFIEL

Falta feia!!! Santana travado com violência por José Gomes quando saía para o ataque. O árbitro assinalou a falta e mostrou apenas o amarelo...

MINUTO 21

CARLOS PINTO EXPULSO! O árbitro Daniel Cardoso a dar ordem de expulsão ao técnico do Santa Clara. Não se percebeu bem o que se passou, mas após ter assinalado uma falta sobre Fernando, o árbitro dirigiu-se ao banco do Santa Clara e deu ordem de expulsão a Carlos Pinto, que não reagiu bem à decisão. Contrariedade para os "encarnados" de Ponta Delgada, mas o jogo prossegue!



MINUTO 19

Cruzamento de Gorupec da direita, bem medido, mas o guarda-redes Ivo chega primeiro, com Minhoca pronto para cabecear ao segundo poste.

MINUTO 17

Jogo mais equilibrado agora, com o Penafiel a saber retirar espaços ao ataque do Santa Clara, que aposta nos lançamentos longos de Vítor Alves.

MINUTO 11

Novamente Vítor Alves, a cortar em cima da linha após canto na direita.

MINUTO 11

Vítor Alves corta de cabeça para canto, após livre dna direita dp Penafiel.

MINUTO 8

Canto batido À maneira curta, mas sem perigo. Santana pega-se com Luís Pedro, mas o árbitro intervem e resolve a contenda.

MINUTO 7

Primeiro canto da parttida, e para o Santa Clara. João Reis vai bater na direita.

MINUTO 5

Sinal mais para o Santa Clara nos primeiros minutos de jogo, com mais bola e com Minhoca a assumir a condução do ataque.

MINUTO 2

Primeiro lance de algum perigo, cruzamento de Fernando da direita, mas muito por cima.



COMEÇOU A PARTIDA

Os capitães Pacheco (Santa Clara) e Rafa Sousa (Penafiel) já escolheram quem sai com a bola, e é o Santa Clara o primeiro a tocar no esférico. Vai jogar de norte para sul na primeira parte.

Já o Penafiel veste o equipamento secundário: preto da cabeça aos pés.

O Santa Clara traja o fato oficial, vermelho na camisola e meias, com os calções brancos.

Entram as três equipas em campo.

Tempo enublado em São Miguel, mas com muita humidade.

As três equipas vão dar entrada acompanhadas pelas formações de sub-12 do Santa Clara e do Santiago, uma prática que o Santa Clara instituiu nos últimos jogos em casa.

Bastante público, mais uma vez, à espera para entrar no Estádio. Aguarda-se uma casa bem composta.

Já a formação nortenha, liderada por Armando Evangelista, terá como suplentes: José Costa, Dias, Paulo Bessa, Danilo, Romeu, Gleison e Fortes.

No banco, Carlos Pinto terá: Marco Pereira, Diogo Santos, Clemente, Pineda, Igor, Guilherme e Kaio.

Quanto ao Penafiel, vai jogar com: Ivo; Luís Pedro, João Paulo, Kalindi e José Gomes; Tiago Ronaldo, Rafa Sousa, Vasco Braga e Gustavo; Ludovic e Fábio Abreu.

O Santa Clara vai alinhar com: Serginho; Toni Gorupec, Vítor Alves, João Pedro e João Reis; Osama, Pacheco, Minhoca e e Ruben Saldanha; Thiago Santana e Fernando.

JÁ HÁ EQUIPAS OFICIAIS!

Os "encarnados" de Ponta Delgada iniciaram esta ronda na 2.ª posição, com 21 pontos, mais 8 pontos que a equipa de Penafiel, 13.º classificado.