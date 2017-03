Santa Clara organiza colóquio sobre o peso do futebol na economia

O Santa Clara promove amanhã um colóquio para debater a importância do futebol na internacionalização da economia e do turismo nos Açores.



O evento vai decorrer na Universidade dos Açores e conta com a presença de Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, Emanuel Medeiros, CEO do Centro Internacional de Segurança no Desporto, Lúcio Correia, professor universitário de Direito Desportivo e Armando Jorge Carneiro, antigo coordenador da formação do Benfica e atual diretor desportivo do Orlando City da MLS.

Na sequência desta conferência, Pedro Proença, vai reunir-se com a Secretária Regional do Turismo.