Santa Clara 3 - Olhanense 0

Santa Clara e Olhanense encerram, no Estádio de São Miguel, a partir das 16h00, a jornada 40 da II Liga de futebol *NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 19H04



O Santa Clara conquistou a sua 16.ª vitória na II Liga ao bater por 3-0 o Olhanense, em partida que encerrou a 40.ª jornada do campeonato.

Os golos apenas surgiram na segunda parte, por Clemente (bisou na partida) e Osama Rashid, tentos que permitiram aos encarnados de Ponta Delgada passar a somar 59 pontos e saltar para o sexto lugar da tabela isolado.

Minuto 90+3 FINAL DO JOGO

Minuto 90+1 - Remate de Jorman fácil para Serginho

Minuto 90 - Vão jogar-se mais três minutos

Minuto 90 - Cartão amarelo a Miguel Machado

Minuto 86 - Rui Silva falha!

Na área, com Rodolfo no relvado depois de uma interceção a cruzamento da direita de Berny Burke, Rui Silva falha o golo com o remate forte a sair com muita altura

Minuto 82 - Remate de Aldair, defesa de Serginho para canto

Minuto 80 - Última alteração no Santa Clara: sai Ruben Saldanha e entra o júnior Miguel Machado

Minuto 75 - Cissé tentou o chapéu a Serginho mas o guarda-redes encarnado não se deixou enganar

Minuto 74 - Jogada individual de Pineda, com remate à figura de Rodolfo

Minuto 73 - Segunda mexida no Santa Clara: sai Clemente e entra Joel

Minuto 73 - Cartãoa amarelo a Ruben Saldanha

Minuto 68 - Defesa de Serginho

Grande intervenção de Serginho, negando o golo a João Oliveira

Minuto 66 - GOLO SANTA CLARA Clemente

Berny Burke fugiu pela direita, teve tempo para ver quem estava na área e descobiu Clemente que acompanhou a transição. Na zona de grande penalidade o avançado não sentiu grandes dificuldades e marcou o terceiro da partida

Minuto 62 - Primeira alteração no Santa Clara: sai João Reis e entra Pineda

Minuto 60 - Dupla alteração no Olhanense: saem Ademola e Virga e entram Gonzalez e Jorman

Bruno Saraiva 'queima' as alterações

Minuto 57 - Corte providencial de Igor, a tirar o pão da boca a Cissé na pequena área encarnada

Minuto 56 - GOLO SANTA CLARA Osama Rashid

Com toda a calma do mundo, Osama Rashid faz o segundo golo

Minuto 55 - Grande penalidade

João Reis entrou na área e foi carregado por Sori Mané. Grande penalidade assinalada e amarelo para o defensor olhanense

Minuto 50 - Substituição no Olhanense: sai Kiki e entra João Oliveira

Minuto 49 - GOLO SANTA CLARA Clemente

Cabeceamento de Clemente, na sequência de um canto da esquerda batido por Osama Rashid

Não se registaram alterações nas equipas durante o intervalo

RECOMEÇA A PARTIDA

Minuto 45+1 - INTERVALO

Minuto 45 - Vai jogar-se mais um minuto

Minuto 44 - Bola na trave

Canto na direita de Osama Rashid, ao pirimeiro poste João Dias desvia de cabeça e ao segundo poste aparece Pacheco a cabecear... à trave!

Minuto 43 - Remate frontal de Pacheco, bola desvia em Kiki e sai pela linha final

Minuto 42 - Remate de Osama Rashid, de primeira, com a bola a bater com estrondo num defensor olhanense

Minuto 34 - Remate de Ruben Saldanha, bola bate num defesa mas Rodolfo defende sem dificuldade

Minuto 33 - Osama Rashid entra na área pela direita e remata mas Mané corta para canto

Minuto 26 - Bonita jogada do ataque do Santa Clara

Clemente servido por Pacheco, descaido pela direita, tocou de cabeça para o lado onde vindo de trás apareceu Ruben Saldanha a encher o pé e a rematar por cima da baliza. A bola saiu muito próxima da trave

Minuto 20 - Livre de Osama Rashid na direita, na área Rodolfo resolve a jogada

Minuto 10 - Ademola pela esquerda surge na cara de Serginho mas deslumbra-se com as facilidades e acaba por atirar ao lado

Forte vento que sopra de sul vai prejudicar a qualidade do encontro

INÍCIO DO JOGO

O Santa Clara vai jogar com Serginho; Rui Silva, João Dias, Vítor Alves e Igor; Osama Rashid, Pacheco, Ruben Saldanha e Berny Burke; Clemente e João Reis

Carlos Pinto tem no banco como opções Rodolfo, Felipe Barros, Diogo Santos, Telmo Castanheira, Pineda, Miguel Machado e Joel

O Olhanense apresenta Rodolfo; Coubronne, Pedro Eira, Sori Mané e Albino; Edgar Abreu, Virga, Kiki e Aldair; Ademola e Cissé

Bruno Saraiva tem como suplentes Skowron, Gonzalez, João Oliveir, Carlos e Jorman

Pedro Vilaça, da Associação de Futebol de Viana do Castelo, é o juiz da partida, assistido por Carlos Campos e Vítor Manuel Silva

João Sosua é o 4.º árbitro

Os encarnados, que ocupam a oitava posição com 56 pontos, procuram somar os três pontos no sentido de poderem galgar mais algumas posições na tabela classificativa.

Por seu turno, os algarvios, despromovidos ao Campeonato de Portugal, procuiram nesta reta final da II Liga dar um ar da sua graça, sendo que o conjunto de Olhão vem de uma vitória na última jornada: já o Santa Clara perdeu em Penafiel.

As duas equipas já se defrontaram por 12 ocasiões no Estádio de São Miguel (sete jogos para a II Liga, três para a extinta II Divisão e duas para a Taça da Liga), com os açorianos a vencerem cinco partidas, contra duas vitórias dos algarvios, tendo ainda se registado duas igualdades.

Na última temporada (2015/2016) o Santa Clara venceu por 1-0, golo de Hugo Santos aos 87 minutos.

*NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 19H04 (corrige autor do marcador do primeiro golo: Clemente e não Vítor Alves)