Santa Clara empata 1-1 com o Nacional e falha assalto à liderança da II Liga

O empate mantém os encarnados de Ponta Delgada na quarta posição mas com os mesmos pontos do terceiro, Leixões (26), falhando com esta igualdade a equipa de Carlos Pinto o assalto ao primeiro lugar, na posse do Académico de Viseu (28 pontos).



Num jogo de grande equilíbrio, o Santa Clara adiantou-se no marcador por Thiago Santana mas logo depois o Nacional empatou, por intermédio de Rochez.



Os encarnados tiveram mas melhores ocasiões de golo da partida mas pela terceira vez consecutiva voltaram a não conseguir vencer no Estádio de São Miguel esta temporada.





Minuto 90+5 - FINAL DO JOGO



Minuto 90+1 - Última alteração no Nacional: sai Vítor e entra Elizio



Minuto 90 - Vão jogar-se mais cinco minutos



Minuto 89 - Falhanço incível!

Baliza aberta! De frente, Thiago Santana cabeceia por cima da baliza de Daniel, após cruzamento de Guilherme na direita. O avançado brasileiro fez, aparentemente, o mais difícil, para desespero de todo o banco encarnado



Minuto 87 - Cartão amarelo a Edgar



Minuto 86 - Cartão amarelo a Valkenedy



Minuto 85 - Remate de ressaca de Minhoca ao lado



Minuto 81 - Carlos Pinto "queima" as alterações, tirando o médio Pacheco e lançando o avançado Guilherme



Minuto 79 - Substituição no Nacional: sai Camacho e entra Edgar



Minuto 78 - Pacheco ao segundo poste acerta em Daniel, após canto na direita de João Reis. Na recarga Thiago santana atira à figura do guardião madeirense



Minuto 77 - Livre de Christian, bola bate na frente de Serginho, resvala no guarda-redes e sai por cima da baliza. Muito perigo para a baliza encarnada



Minuto 75 - Cartão amarelo a Osama Rashid e Rochez porque discutiram pela posse do esférico depois de uma falta assinalada a favor do Santa Clara



Minuto 72 - GOLO NACIONAL Rochez

Jogada de Ricardo na esquerda, a servir na área pela esquerda Rochez que driblou um defensor e rematou de ângulo apertado. A bola bateu no poste mais distante, o esquerdo, e entrou na baliza de Serginho



Minuto 70 - Remate cruzado de Fernando na direita, bola passa na frente da baliza de Daniel mas ninguém surge para uma emenda



Minuto 66 - Substituição no Santa Clara: sai Ruben Saldanha e entra Kaio



Minuto 65 - Vítor Alves nega o golo!

Livre em posição frontal de Christian, a bola passa por cima da barreira e vai para o poste mais distante de Serginho. Valeu que Vítor Alves adivinhou e colocou-se na linha de golo, evitando de cabeça o golo do Nacional



Minuto 62 - Rochez falha de baliza aberta!

Transição rápida do Nacional pela esquerda, Christian serviu na área Rochez que ganhou posição a Marcelo e Serginho, ficando na frente da baliza encarnada. No entanto, no movimento de receção, a bola prendeu no relvado, o jogador caiu e Serginho recuperou, evitando males maiores para a sua baliza. Sorte para o Santa Clara neste lance, o primeiro de grande perigo do Nacional em toda a partida



Minuto 60 - Substituição no Nacional: sai Murilo e entra Rochez



Minuto 55 - Substituição no Santa Clara: sai Clemente e entra Fernando



Minuto 53 GOLO SANTA CLARA Thiago Santana

Canto na direita de Minhoca, desvio ao primeiro poste e no segundo estava Thiago Santana a inaugurar o marcador



Minuto 52 - Livre de Osama Rashid, descaído pela esquerda, com Daniel a defender em para canto



Minuto 49 - Bola na trave!



Canto da direita de João Reis, ao primeiro poste salta mais alto Pacheco a desviar de cabeça à trave da baliza de Daniel



Carlos Pinto e Costinha mantém a aposta nas mesmas equipas que terminaram a primeira parte



RECOMEÇA A PARTIDA



Minuto 45+2 - INTERVALO



Minuto 45+1 - Remate de Mauro, de muito longe, fácil para Serginho



Minuto 45 - Investida de Ricardo pela esquerda, ganhou vários ressaltos, entrou na área e valeu o corte de Marcelo



Minuto 45 - Vão jogar-se mais dois minutos



Minuto 44 - Cartão amarelo a Clemente por falta sobre Diogo



Minuto 44 - João reis serve Clemente na área que depois de receber, rematou de primeira e à meia volta mas contra as costas de Diogo



Minuto 42 - Minhoca descobre Thiago Santana solto na direita, serve-lhe o esférico, o avançado ganha posição e remata para defesa a dois tempos de Daniel



Minuto 39 - Investida de João Reis, penetração pelo lado esquerdo do ataque e remata para uma grande defesa de Daniel para canto



Minuto 35 - Remate de Valkenedy, desenquadrado com a baliza de Serginho



Minuto 34 - Felipe, na hora certa, tirou o golo dos pés de Thiago Santana que se preparava para fuzilar a baliza de Daniel, depois de ter ultrapassado vários adversários na área madeirense



Minuto 33 - Bonita jogada coletiva do ataque do Nacional, culminada com remate em jeito de Mauro, na meia esquerda, para defesa de Serginho junto ao relvado



Minuto 31 - Saída arrojada de Serginho da sua baliza a cortar com os pés uma jogada de ataque do Nacional, evitando que Murilo ficasse em posição privilegiada para criar perigo para a baliza encarnada



Minuto 30 - Canto da esquerda de Minhoca, Daniel saiu de entre os postes mas falha a interceção e ao segundo poste, em queda, Thiago Santana cabeceou às malhas laterais.



Minuto 28 - Cartão amarelo a Camacho por entrada imprudente sobre Osama Rashid



Minuto 18 - Na raça, Thiago Santana ganha sobre Mauro e remata cruzado de fora da área, descaido pela esquerda, mas a bola desvia num defensor.

Do canto, da esquerda apontado por João Reis, Clemente sozinho na área salta mas cabeceia muito ao lado da baliza de Daniel



Minuto 16 - Lançamento de linha lateral de Dani Coelho para dentro da área madeirense. Clemente toca para trás de cabeça, Felipe falha o corte e a bola sobra para Thiago Santana. O avançado roda e remata de pé esquerdo, rasteiro, para defesa de Daniel no relvado



Minuto 11 - Canto na direita do ataque do Nacional, Valkenedy desvia ao primeiro poste de cabeça muito longe da baliza



Minuto 8 - Valkenedy tentou a meia-distância e rematou fraco, fácil para Serginho



Minuto 3 - Cruzamento de Minhoca na esquerda, na área Felipe corta de cabeça perante a presença de Thiago Santana



INÍCIO DO JOGO

Pontapé de saída para o Nacional. O Santa Clara, na primeira parte, ataca a baliza sul do Estádio de São Miguel



Para o avançado lagoense Clemente, melhor marcador de sempre do Santa Clara com 49 golos apontados, é a segunda vez que será titular esta temporada, depois de já ter alinhado de início em Alcochete, na partida da 9.ª jornada, frente ao Sporting B (4-3)



O lateral direito Dani Coelho regressa à equipa depois de três meses de ausência devido a lesão. O último jogo que realizou foi a 28 de agosto, em Gaia, frente ao FC Porto B (1-0).



Santa Clara apresenta esta tarde duas novidades no seu onze inicial para o encontro com o Nacional.

Assim, Carlos Pinto escalou como titulares para esta tarde Serginho; Dani Coelho Marcelo, Vítor Alves e João Reis; Osama Rashid, Pacheco, Ruben Saldanha e Minhoca; Clemente e Thiago Santana

No banco o técnico encarnado conta com Marco, Pineda, Guilherme, João Ventura, João Pedro, Kaio e Fernando.

Quanto ao Nacional, a formação madeirense vai atuar com Daniel; Campos, Diogo, Felipe e Mauro; Valkenedy, Christian, Murilo e Camacho; Vítor e Ricardo.

O treinador Costinha tem no banco como opções Framelim, Geraldo, Rochez, Vanilson, César, Elizio e Edgar.



Carlos Xistra, de Castelo Branco, é o árbitro nomeado para assistir ao encontro, assistido por José Braga e Jorge Cruz.

O micaelense Nelson Moniz é o quarto árbitro.



Três pontos separam as duas formações na tabela classificativa, com vantagem para os açorianos que somam 25 pontos contra os 22 dos madeirenses.

O Santa Clara procura regressar às vitórias no campeonato – empatou e perdeu nas duas últimas jornadas -, ao passo que o Nacional vem de uma derrota no dérbi madeirense com o União da Madeira.

As duas formações vão defrontar-se pela quarta vez no Estádio de São Miguel em competições profissionais e os madeirenses somam duas vitórias, contra apenas uma do Santa Clara. A última vez que os açorianos venceram foi em outubro de 2000.