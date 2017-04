Santa Clara 3 - Leixões 0

Santa Clara e Leixões jogam, a partir das 19h00 no Estádio de São Miguel, uma das partidas de encerramento da 37.ª jornada da II Liga de futebol



O Santa Clara regressou às vitórias na II Liga ao bater o Leixões por 3-0, em partida da 37.ª jornada.

Os encarnados, que não venceram os últimos quatro jogos, somaram os três pontos graças aos golos de Osama Rashid, João Dias e Clemente.

O Santa Clara passa a somar 55 pontos e sobe ao grupo dos sextos classificados.

Minuto 90+3 - FINAL DO ENCONTRO

Minuto 90 - Vão jogar-se mais três minutos

Minuto 89 - Última substituição no Santa Clara: sai Guilherme e entra Diogo Santos

Minuto 88 - GOLO SANTA CLARA Clemente

Atraso de André Teixeira, Clemente interceta, con torna o guarda-redes e faz o terceiro no encontro

Minuto 84 - Livre frontal de Porcellis com a bola a embater na trave!

Minuto 82 - Canto na direita de Bruno Lamas, na área André Teixeira cabeceou ao primeiro poste ao lado. Serginho estava batido no lance

Minuto 80 - Segunda alteração no Santa Clara: sai Berny Burke e entra Ruben Saldanha

Minuto 74 - Cartão amarelo a Bruno China

Minuto 72 - Atrapalhação entre Ricardo Moura e o central André Teixeira quase termina em auto golo

Minuto 71 - Pineda foge pela esquerda e cruza para a área mas Clemente não acreditou. Na insistência, Osama Rashid remata à entrada da área para uma defesa apertada de Ricardo Moura

Minuto 69 - Última alteração no Leixões: sai Fati e entra Miguel

Minuto 67 - Roubo de bola de Guilherme junto à área do Leixões mas o avançado do Santa Clara deslumbrou-se com a oferta e acabou por rematar ao lado, quando podia ter feito bem melhor e "acabar" com o jogo

Minuto 64 - Primeira mexida no Santa Clara: sai Joel e entra Clemente

Minuto 63 - Cruzamento da esquerda, cabeceamento de Porcellis fácil para Serginho

Minuto 59 - Livre de Bruno Lamas, à figura de Serginho

Minuto 54 - Corte defeituoso de Pacheco na área, a colocar a bola em Fatai que encheu o pé e rematou forte. Uma vez mais valeu Serginho com uma grande defesa a evitar o golo da equipa de Matosinhos

Minuto 52 - Livre de Osama Rashid, na esquerda, às malhas laterais

O Leixões mexe ao intervalo: Cadú não regressa e para o seu lugar entra Abalo

Recomeça a partida

Minuto 45+1 - INTERVALO

Minuto 45+1 - Canto de Osama Rashid na esquerda, Ricardo Moura teve de desviar para evitar o "canto olímpico" do médio iraquiano qued está endiabrado no encontro

Minuto 45 - Quase o terceiro!

Osama Rashid rouba a bola a Bruno Lamas a meio-campo e isola-se. O iraquiano corre para a área e remata forte para uma defesa apertada de Ricardo Moura para canto

Minuto 41 - Cartão amarelo a Cadú

Minuto 37 - Cartão amarelo a Accioly

Minuto 33 - Defesa da noite, até ao momento, de Serginho

Bom movimento coletivo do ataque do Leixões, com Porcellis a solicitar a entrada de Bruno Lamas que rematou forte e colocado. Serginho voou e desviou junto à trave para canto

Minuto 30 - Bom movimento na esquerda entre Pineda e João Reis, com remate cruzado do último. A bola passou por toda a área sem que alguém a desviasse

Minuto 29 - Primeira alteração no Leixões: sai Salvador e entra Tino

Minuto 25 - GOLO SANTA CLARA João Dias

Canto na dirieta de João Dias, ao primeiro poste João Dias desvia de cabeça, fora do alcance de Ricardo Moura

Minuto 21 - GOLO SANTA CLARA Osama Rashid

Ricardo Moura atirou-se para o seu lado direito e Osama Rashid enviou o esférico, com grande calma, para o lado oposto

Está feito o primeiro golo do desafio

Minuto 20 - Grande penalidade a favor do Santa Clara

André Teixeira derruba Guilherme na área

Minuto 19 - Jogada confusa do ataque do Santa Clara, com uma sucessão de ressaltos que quase davam golo caricato aos encarnados. Valeu o corte na linha de Cadú

Minuto 12 - Remate de Porcellis ao lado

Tuido começa numa incursão de Fati pela esquerda. A progressão foi travada com um corte soberbo de João Dias, sobrando a bola para Porcellis que atirou cruzado ao lado da baliza de Serginho

Minuto 8 - Livre João Reis, na área Guilherme desvia de cabeça mas muito ao lado

Minuto 6 - Slalom individual de Pineda na esquerda mas novamente o remate a sair com muita altura

Minuto 3 - Remate de Pineda, do lado esquerdo, por cima da baliza

Começou o jogo

Pontapé de saída para o Leixões que na primeira parte ataca a baliza norte do Estádio de São Miguel

O Santa Clara vai alinhar este final de tarde com Serginho; Rui Silva, João Dias, Accioly e João Reis; Osama Rashid, Pacheco, Berny Burke e Pineda; Guilherme e Joel

Carlos Pinto tem no banco de suplentes Pedro Soares, Felipe Soares, Diogo Santos, Clemente, Igor, Diogo Coelho e Rubenm Saldanha

O Leixões joga com Ricardo Moura; Jorge Silva, André Teixeira, Cadú e Belly; Bruno China, Salvador e Bruno Lamas; Fatai, Fati e Porcellis

O treinador Daniel Kenedy tem como opções Assis, Ludovic, Miguel, Lucas, Abalo, Tino e Silvério

António Nobre, de Leiria, é o juiz da partida, assistido por Vasco Marques e Rui Freire

Nelson Moniz é o 4.º árbitro

O Santa Clara chega a esta partida na sétima posição com 52 pontos e vem de uma derrota em Freamunde (1-0) na última jornada, sendo que nos últimos quatro jogos perdeu três e empatou um.

Já o Leixões está no 17.º lugar com 41 pontos, a lutar pela fuga aos lugares da despromoção, e na última jornada venceu a Académica por 2-1.