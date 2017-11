Santa Clara - Leixões MINUTO A MINUTO

O Santa Clara recebe este domingo o Leixões, em partida referente à 13.ª jornada da II Liga de futebol. O jogo no Estádio de São Miguel tem início às 15h00.

As três equipas vão entrar em campo acompanhadas pelos Sub-10 do Santa Clara e do Capelense, como tem vindo a ser regra nos jogos em casa.

Este será o 12.º jogo entre Santa Clara e Leixões no Estádio de São Miguel, com clara prevalência para os açorianos, que venceram por 9 vezes - 7 das quais consecutivas - e perderam apenas dois encontros. Nunca as duas formações dividiram pontos a jogar nos Açores.

O jogo tem início às 15h00 e prevê-se mais uma boa assistência no Estádio de São Miguel, com o Leixões a arrastar uma considerável moldura humana desde Matosinhos.

O árbitro do encontro será Bruno Paixão, da Associação de Futebol de Setúbal, secundado por Venâncio Tomé e Rodrigo Pereira.

Já João Henriques pode lançar a jogo Yeerjieti, Costa, Saná, China, Derick, Yousouf e Belima

Nas opções, o adjunto Marco Louçano vai ter Marco Pereia, Clemente, Igor, Guilherme, Ruben Saldanha, Kaio e Gamal.

O Leixões vai jogar com: André; Jorge, Huang Wei, Jaime e João Lucas; Stephen, Luís Silva, Lamas, Evandro Brandão; Okitokandjo e Breitner.

O Santa Clara vai alinhar com: Serginho, Toni Gorupec, Vítor Alves, João Pedro e João Reis; Osama Rashid, Pacheco Minhoca e Pineda; Fernando e Thiago Santana.

JÁ HÁ EQUIPAS!