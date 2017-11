Santa Clara 1-1 Leixões

O Santa Clara somou o primeiro empate da época - e o primeiro no confronto com o Leixões em casa. A uma primeira parte de muita qualidade sucedeu uma segunda metade onde o cansaço pesou nas pernas dos açorianos, que ainda assim tiveram os melhores lances do encontro. O Santa Clara desce para o segundo lugar, com 25 pontos, os mesmos do FC Porto B, e a dois do líder Académico de Viseu

TERMINA O JOGO

MINUTO 90 + 5

Último lance do jogo, livre para Vítor Alves bater antes da linha de meio campo. A defesa tirou sem dificuldade

MINUTO 90

Vão jogar-se mais cinco minutos

MINUTO 85

O Santa Clara é que está por cima, mas falta clarividência ao ataque. O cansaço físico começa a ser notório.

MINUTO 83 - SUBSTITUIÇÃO LEIXÕES

saída de Lamas, entrada de Belima.

MINUTO 83

Jogo interrompido para aprestar a assistência a Lamas.

MINUTO 80- DISCIPLINA LEIXÕES

Amarelo a Jorge.

MINUTO 79

FERNANDO!!! Grande contra-ataque conduzido por Clemente, com grande visão de jogo a dar para trás para Fernando que domina e tenta o remate em arco mas André segura.

MINUTO 79

Pacheco!! recebe a bola em posição frontal, finta o adversário e remata em arco mas a bola tabela num defesa e sai para canto. Na sequência, Kaio salta alto mas cabeceia ao lado.

MINUTO 77

Gorupec cruza da direita e encontra Fernando solto na esquerda mas o lance é invalidado por fora de jogo.

MINUTO 76

Minhoca demora a soltar a bola e perde-se mais um ataque. O número 10 está a complicar muito.

MINUTO 75 - SUBSTITUIÇÃO LEIXÕES

Entrada de China, saída de Breitner

MINUTO 72

Santa Clara esgota as substituições, enfrentnado os últimos 20 minutos com uma frente de ataque renovada.

MINUTO 71 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saída de Thiago Santana, entrada de Guilherme. Bom jogo de Santana, não só pelo golo mas pelo que trabalhou

MINUTO 71 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Amarelo para Vítor Alves.

MINUTO 68

Fernando cruza da esquerda e Clemente a cabecear mas por cima. Santa Clara a crescer nos últimos minujtos

MINUTO 66

recomeça a partida

MINUTO 65

Jogo interrompido para prestar assistência ao guardião André...e a Bruno Paixão também.

MINUTO 64

CLEMENTE!!!!!! À BARRA!!! Cruzamento de João Reis da esquerda e o micalense a saltar e a cabecar para defesa de André, com a bola a ir ainda À trave!!! Esteve à vista o segundo!!!!

MINUTO 61

FERNANDO! passa por dois jogadores e cruza com perigo, mas a defesa corta. Na sequência do lance, João Reis cruza da esquerda e Santana cabeceia isolado ao segundo poste mas para as mãos do guarda-redes...

MINUTO 58 - SUBSTITUIÇÃO LEIXÕES

Saída de Okitokandjo, entrada de Derick

MINUTO 58

SERGINHO!!! Jaime bate direto o livre a mais de 40 metros quase surpreende Serginho!

MINUTO 57 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saída de Osama e Pineda, entrada de Kaio e Clemente.

MINUTO 56

Santana com mais uma recuperação, sofre falta de Stephen mas Paixão não mostra o amarelo

MINUTO 54

Cruzamento da esquerda com perigo, mas Serginho segura.

MINUTO 53

Entra melhor o Leixões, o Santa Clara com dificuldaes em construir jogo.

MINUTO 50

Mais uma lance disparatado de Vítor Alves: sobe com a bola até meio da área do Leixões e tenta o lançamento longo...com demasiado força.

MINUTO 46

Nenhuma alteração nas duas equipas

RECOMEÇA A PARTIDA

Empate justo ao fim dos primeiros 45 minutos. As duas equipas estão a justificar os títulos de candidatos à subida com um grande jogo de futebol, com dois golos de classe.

FINAL DA PRIMEIRA PARTE

MINUTO 45

Vai jogar-se mais um minuto de descontos.

MINUTO 41

Jogo muito interessante no Estádio de São Miguel. O Leixões reagiu bem ao golo sofrido, aproveitando o balanceamento ofensivo do Santa Clara, que procurava o segundo.

MINUTO 38 - GOLO LEIXÕES

Que grande livre de Breitner!!! A bola bate no poste antes de entrar na baliza de Serginho. Sem hipóteses para o guardião

MINUTO 36

Arrancada de Gorupec pela direita a dar para Minhoca que finta um mas cruza diretamente para as mãos de André. No contragolpe, Vítor Alves faz falta em posição frontal. Livre perigoso para a baliza de Serginho....

MINUTO 35

Minhoca recebe na meia lua, rodopia e remata, mas ao lado.

MINUTO 34

LEIXÕES!!! Vítor Alves fica na "cova", e Lamas em boa posição frontal atira por cima!! Fica o aviso!

MINUTO 31 - GOLO SANTA CLARA

SANTANA!!! SANTANA!!! SANTANA!!!! Que tiraço de cabeça do avançado brasileiro, a saltar solto no meio da pequena área, após canto com peso, conta e medida de Osama.

MINUTO 30

SANTANA!!!! Mas que sensacional arrancada do brasileiro: aguenta a carga, foge da direita para a esquerda e em posição frontal remata rasteiro para defesa apertada de André para canto!

MINUTO 27

Perda de bola de Pacheco a dar um ataque perigoso de Okitokandjo mas a defesa do Santa Clara reage a tempo

MINUTO 27

Bom ambiente no Estádio de São Miguel com as claques dos dois clubes a entoarem cânticos.

MINUTO 25

Golo anulado ao Leixões! Okitokandjo cabeceia para o fundo da baliza, mas Bruno Paixão assinala empurrão do avnçado holandês-.

MINUTO 25

O Leixões a conseguir equilibrar a contenda. Bem a fechar os espaços na sua área, saem com qualidade a construir. O Santa Clara agora com mais dificuldade, forçados a optar pelos lançamentos longos dos centrais

MINUTO 20

PERIGO!!! Canto batido na direita do ataque do Leixões, dois jogadores de Matosinhos desviam a bola e foi Osama quem alivia a pressão!

MINUTO 19

Perda de bola de Vítor Alves - ensaiou novo lançamento longo mas volta a falhar - e o Leixões ganha canto.

MINUTO 16

Para já, sinal mais para o Santa Clara. O Leixões não dá espaço a Osama e Minhoca, mas mesmo assim os açorianos conseguem desenvencilhar-se dos adversários e já criaram perigo! Primeiro remate do Leixões, por Breitner, mas muito ao lado e fraco.

MINUTOI 14

Pacheco tentou um golo de antologia após canto, mas falhou a bola

MINUTO 13

PINEDA!!! Mas que bomba do salvadorenho!!! André sacudiu para a frente e Santana na recarga atira contra um defesa. Novo canto para o Santa Clara!

MINUTO 11 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Amarelo para Fernando por reclamar de uma falta contra o Santa Clara...Bruno Paixão a querer ser protagonista!

MINUTO 8

Pacheco e Vítor Alves na pequena área após o canto. Passa o perigo!

MINUTO 7

Primeiro canto da partida e para o Santa Clara, após a defesa cortar um passe de morte de Minhoca! Osama para bater

MINUTO 5

Falta dura de Okitokandjo sobre Vítor Alves. O defesa "inventou" mas acabou por sofrer uma falta do avançado.

MINUTO 4

Lançamento longo de Vítor Alves mas o guarda-redes André antecipa-se a Fernando.

MINUTO 3

Jogo interrompido para prestar assistência a Thiago Santana, mas já está recuperado.

COMEÇA A PARTIDA

O Santa Clara vai jogar de Norte para Sul, enquanto o Leixões sai com a bola.

Os capitães Pacheco (Santa Clara) e Luís Silva (Leixões) escolhem quem sai com a bola.

O Santa Clara vai vestir o equipamento principal, ou seja, camisola e meias vermelhas e calção branco. Já o Leixões equipa todo de preto.

As três equipas vão entrar em campo acompanhadas pelos Sub-10 do Santa Clara e do Capelense, como tem vindo a ser regra nos jogos em casa.

Este será o 12.º jogo entre Santa Clara e Leixões no Estádio de São Miguel, com clara prevalência para os açorianos, que venceram por 9 vezes - 7 das quais consecutivas - e perderam apenas dois encontros. Nunca as duas formações dividiram pontos a jogar nos Açores.

O jogo tem início às 15h00 e prevê-se mais uma boa assistência no Estádio de São Miguel, com o Leixões a arrastar uma considerável moldura humana desde Matosinhos.

O árbitro do encontro será Bruno Paixão, da Associação de Futebol de Setúbal, secundado por Venâncio Tomé e Rodrigo Pereira.

Já João Henriques pode lançar a jogo Yeerjieti, Costa, Saná, China, Derick, Yousouf e Belima

Nas opções, o adjunto Marco Louçano vai ter Marco Pereia, Clemente, Igor, Guilherme, Ruben Saldanha, Kaio e Gamal.

O Leixões vai jogar com: André; Jorge, Huang Wei, Jaime e João Lucas; Stephen, Luís Silva, Lamas, Evandro Brandão; Okitokandjo e Breitner.

O Santa Clara vai alinhar com: Serginho, Toni Gorupec, Vítor Alves, João Pedro e João Reis; Osama Rashid, Pacheco Minhoca e Pineda; Fernando e Thiago Santana.

JÁ HÁ EQUIPAS!