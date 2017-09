Santa Clara joga em Gondomar para a Taça de Portugal

O sorteio da segunda eliminatória da Taça de Portugal ditou uma viagem do Santa Clara (II Liga) ao reduto do Gondomar (Campeonato de Portugal)

Mais uma vez, o Santa Clara volta a jogar fora dos Açores uma eliminatória da Taça de Portugal, tendo que se deslocar ao norte do país para jogar com o Gondomar no Estádio de São Miguel.

O sorteio realizado esta tarde no auditório 2 da Cidade do Futebol, sede da Federação Portuguesa de Futebol, dirtou um embate açoriano entre as formações do Sporting Guadalupe e do Operário.

O Sporting Ideal vai jogar na Ribeira Grande, recebendo os alentejanos do Almodôvar (Distritais), enquanto o Praiense joga na ilha Terceira com o Louletano.

Os jogos da segunda eliminatória da Taça de Portugal realiza,-se a 24 de setembro.





Resultado do sorteio

Gondomar - Santa Clara

Sp. Ideal – Almodôvar

Sp. Guadalupe - Operário

Praiense - Louletano