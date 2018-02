Santa Clara 2-1 Gil Vicente

O jogo termina e o Santa Clara é o novo líder da II Liga de futebol! Uma segunda parte sofrida por parte dos "encarnado" perante a pressão do Gil Vicente que foi em busca do empate que não chegou. Justa vitória do Santa Clara que agora soma 45 pontos, mais um que a Académica de Coimbra, segunda classificada. Na próxima jornada, o Santa Clara vai até à Póvoa de Varzim.

TERMINA A PARTIDA

MINUTO 90+7 - DISCIPLINA GIL VICENTE

Tormena vê o segundo amarelo e é expulso do encontro.

MINUTO 90+6

A bola é rechaçada por Pacheco e depois há um remate mas ao lado da baliza de Serginho.

MINUTO 90+6

Canto para o Gil na direita

MINUTO 90+3

Ambiente de festa neste momento no estádio, com todo o público a puxar pela equipa!

MINUTO 90+1 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Sai Saldanha, entra Clemente

MINUTO 90

Vão jogar-se mais 6 minutos de descontos.

MINUTO 89

NOVAMENTE O GIL!!! canto batido na direita, má saída de Serginho mas a bola sai pela linha lateral...

MINUTO 89

Canto ainda por marcar, visto que Serginnho está a receber assistência.

MINUTO 88

MAS QUE AFLIÇÃO!!!! Livre na direita para o Gil, a bola sobra para Jonathan que com a baliza à mercê remata mas Igor, Accioly e mais um jogador do Santa Clara, evitam que a bola vá para a baliza!

MINUTO 84

O público açoriano "acorda" nos minutos finais e começa a puxar pela equipa. Livre direto para Minhoca bater na esquerda do ataque

MINUTO 83 - SUBSTITUIÇÃO GIL VICENTE

Saída de João Vasco, entrada de Aldair

MINUTO 82

Santana ganha um canto após boa jogada individual. Minhoca para bater na direita....

MINUTO 80

Accioly corta o livre para canto.

MINUTO 79

Livre perigoso para o Gil, descaído na direita.

MINUTO 77

João Reis atira frouxo em boa posição, após recuperação de bola - mais uma! - do capitão Pacheco.

MINUTO 75 - DISCIPLINA GIL VICENTE

Amarelo a Ricardinho.

MINUTO 75

SALDANHA!!! Cruzamento de Reis da esquerda e o médio surgiu na posição do avançado mas não tocou na bola! Perigo!

MINUTO 73 - SUBSTITUIÇÃO GIL VICENTE

Saída de Frederic, entrada de André Fontes.

MINUTO 70 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Sai Fernando, entra Minhoca. Carlos Pinto reforça o miolo.

MINUTO 69

JOÃO VASCO!!!! quase o empate!! remate muito bem colocado, Serginho esticou-se mas a bola sai ligeiramente ao lado...

MINUTO 67

Livre para o Santa Clara na esquerda do ataque. Fernando e João Reis para bater...Jogada muito mal ensaiada, sai pela linha de fundo...

MINUTO 66

Livre direto na direita para o Gil mas direto para as mãos de Serginho.

MINUTO 61

Golo anulado ao Santa Clara: livre na direita por João REis, João Pedro cabeceia e Santana desvia para a baliza, com Pacheco ainda a tocar, mas o fiscal de linha a assinalar fora de jogo.

MINUTO 59 - SUBSTITUIÇÃO GIL VICENTE

Saída de Miguel Abreu, entrada de Reko.

MINUTO 58

GIL!!! Cruzamento da direita de Camara com muito perigo, corte deficiente de Accioly e a bola sobrevoa a pequena área! Serginho está no chão a ser assistido.

MINUTO 57

Carlos Pinto refresca a frente de ataque. Batatinha também já tinha sentido algumas dores na primeira parte.

MINUTO 55 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saída Batatinha, entra Santana!

MINUTO 50

Primeiro canto da segunda parte, para o Gil.

MINUTO 47 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Amarelo para Diogo Santos. Parece ter jogado apenas a bola, mesmo que com muito ímpeto.

MINUTO 46

As duas equipas reentram com os mesmos "onzes"

RECOMEÇA A PARTIDA

O golo sofrido em cima dos 45 minutos foi a única mancha da primeira parte do Santa Clara, que dominou o adversário na primeira parte. João Pedro, de penálti, e Diogo Santos apontaram os golos nos minutos 20 e 23. Alguma descontração defensiva foi penalizada pela equipa de Barcelos e que pode relançar o jogo. Resta saber o que vai fazer o Santa Clara que, em caso de vitória, pode ascender à liderança da II Liga.

INTERVALO

MINUTO 45 - GOLO GIL VICENTE

Frederic a marcar após cruzamento de Camara. Foi o primeiro golo da equipa nos últimos 10 jogos...

MINUTO 44

Frederic flecte da esquerda para o meio e remata em arco mas Serginho segura.

MINUTO 43

Canto na direita de João Reis mas o guardião João Costa sofre falta na pequena área.

MINUTO 39

Santa Clara a pressionar alto a saída de de bola do Gil, reagindo assim à pressão do adversário.

MINUTO 36

Serginho a defender um livre direto do Gil.

MINUTO 33

Jonathan a ganhar espaço e a rematar em posição frontal, mas por cima.

MINUTO 31

Gil Vicente a ganhar um canto, a crescer nos últimos segundos.

MINUTO 29

De acordo com o site da Liga de Clubes, o autor do golo foi o trinco Diogo Santos

MINUTO 27

BATATINHA! Boa jogada de envolvimento pela esquerda mas o remate do brasileiro encontrou um opositor.

MINUTO 25

PACHECO!!! Canto na direita ao segundo poste, com o capitão a cabecear ao segundo poste para a boca da baliza, mas Batatinha não conseguiu o remate. No seguimento da jogada, Reis cruza de novo e Pacheco na pequena área cabeceia por cima.

MINUTO 23 - GOLO SANTA CLARA

Está feito o seugndo! Livre muito bem batido por João Reis, fica na dúvida se foi Diogo Santos ou Fernando quem cabeceou. O avançado brasileiro rapou o cabelo e à distância confunde-se com o trinco português...

MINUTO 22 - DISCIPLINA GIL VICENTE

Miguel Abreu vê o amarelo por mão.

MINUTO 20 - GOLO SANTA CLARA

JOÃO PEDRO!!!1 O central atira rasteiro puxado à direita e converte a grande penalidade!!

MINUTO 19 - DISCIPLINA GIL VICENTE

Tormena vê o amarelo pela grande penalidade.

MINUTO 19 - GRANDE PENALIDADE SANTA CLARA

Batatinha ganha a frente a Tormena e sofre falta!

MINUTO 15

João Pedro a aliviar a bola, perante a aproximação de Camara. Passa o perigo para os açorianos

MINUTO 14

Muita força no canto de João Reis e a bola sai pela linha de fundo.

MINUTO 13

Vítor Alves! Batalhador, ganhou a bola ao lateral esquerdo e cruzou para o segundo canto da partida.

MINUTO 12

Diogo Santos bateu mas fraco e João Costa defendeu sem perigo.

MINUTO 11

Falta perigosa a favorecer o Santa Clara: Batatinha foi travado em progressão quando já estava a metros da grande área. O árbitro assinalou a falta mas não mostrou o amarelo. Manuel Oliveira está a mostrar alguma contenção na hora de castigar disciplinarmente os jogadores.

MINUTO 10

Mau atraso do central Luiz Eduardo para o guarda-redes, mas Fernando não conseguiu chegar primeiro que João Costa.

MINUTO 9

Novo remate de longe do capitão, após recuperação de bola a meio-campo, mas passou muito ao lado. Está rematador Pacheco.

MINUTO 7

Para já, o Santa Clara a assumir o jogo, mas o vento forte de norte tem complicado a movimentação ofensiva.

MINUTO 6

BATATINHA! canto na direita de João Reis e o brasileiro a pentear a bola. Passou perto do segundo poste!

MINUTO 6

Boa arrancada de Pacheco, em triangulação, a rematar por cima, mas a bola sofreu um desvio. Canto, o primeiro do jogo.

MINUTO 5

O árbitro Manuel Oliveira avisa Accioly que não vai permitir mais entradas à margem da lei, após o central ter acertado em Jonathan.

MINUTO 2

Primeiro livre da partida e para o Santa Clara. João Reis para bater na direita. A bola sai muito alta e sai pela linha de fundo

COMEÇA A PARTIDA

Os capitães Pacheco (Santa Clara) e Ricardinho (Gil Vicente) já escolheram quem sai com a bola. O Santa Clara, que traja com o equipamento principal com camisola e meias vermelhas e calção branco, vai jogar de norte para sul (com o vento a favor na primeira parte), enquanto o Gil, que veste todo de azul, sai com a bola.

O Santa Clara vai a jogo com a possibilidade de entrar já hoje nos lugares de subida: atualmente ocupa o 4.º lugar com 42 pontos e vem de três moralizadoras vitórias. Já o Gil está nos lugares de despromoção, é penúltimo com 24 pontos e já não vence há 14 jogos e não marca golos há 9 jogos.

Muito público no Estádio de São Miguel, na altura em que as três equipas entram em campo.

Já Pedro Ribeiro, que faz hoje a estreia ao serviço da equipa de Barcelos depois da saída de Paulo Alves na sexta-feira, tem no banco Rafa Pires, Reko, Aldair, Rui Faria, André Fontes, Gabriel e Jumisse

No banco, o técnico Carlos Pinto tem a sua disposição Marco Pereira, Marcelo Oliveira, Clemente, Minhoca, Thiago Santana, Dani Coelho e Paulo Grilo.

O Gil Vicente vai alinhar com João Costa; Henrique, Luiz Eduardo, Tormena e Ricardinho; Jonathan, Kodjo e Miguel Abreu; Frederic, João Vasco e CAmara.

O Santa Clara vai alinhar com Serginho; Vítor Alves, Accioly, João Pedro e Igor Rocha; Pacheco, Diogo Santos, Ruben Saldanha e João Reis; Rafael Batatinha e Fernando.

O árbitro do encontro é Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto, secundado por Álvaro Mesquita e Inácio Pereira.