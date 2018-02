Santa Clara 2-0 FC Porto B

O Santa Clara recebe esta tarde o FC Porto B para a 24.ª jornada da II Liga de futebol, com a partida a começar pelas 15h00 no Estádio de São Miguel.

O Santa Clara somou a segunda vitória seguida no campeonato, ao derrotar com toda a autoridade o Porto B. A uma primeira parte de gala, consumada com golos de João Reis e Batatinha, seguiu-se uma segunda parte de contenção, onde a principal oportunidade ainda saiu dos pés de Pineda. O Santa Clara soma agora 39 pontos, subindo ao quinto lugar, com os mesmos pontos do Académico de viseu (4.º). E continua a 1 ponto do Arouca, terceiro classificado.



FINAL DA PARTIDA



MINUTO 90+3



DJIM! cabeceia por cima após livre.



MINUTO 90



Vai jogar-se mais 4 minutos



MINUTO 81 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saída de Fernando, para a entrada de Kaio



MINUTO 79

Jogo interrompido para prestar assistência a Marco Pereira.



MINUTO 78 - DISCIPLINA PORTO B

Amarelo a Leite, por travar Fernando. Mas ficou a sensação que foi Queirós quem fez a falta e seria o segundo....



MINUTO 76

Mais Porto B na segunda parte, com mais bola, remates e cantos, mas em termos práticos, zero influência. Já o Santa Clara, a jogar agora contra o vento, tem estado mais recuado.



MINUTO 75

Remate de Dalot à figura.



MINUTO 74 - SUBSTITUIÇÃO PORTO B



Sai Irala, entra Djim



MINUTO 72 - DISCIPLINA PORTO B

Amarelo para Danúbio, travou em falta Fernado



MINUTO 70 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Diogo Santos vê o amarelo por uma falta durinha.



MINUTO 69 - substituição Santa Clara

Regresso de Santana à equipa, subistituindo Batatinha, autor do 2-0



MINUTO 67

Remate do central Queirós após canto, mas muito por cima!



MINUTO 65 - SUBSTITUIÇÃO PORTO B

Saí Rui Moreira, entra Danúbio, sai Luizão entra Madi



MINUTO 60

PINEDA!!! Recupera a bola após mau passe da defesa portista, progride com a bola da direita para a esquerda e remata rasteiro, com a bola a ir beijar o poste! Boa resposta do Santa Clara à maior posse do Porto B nesta segunda parte



MINUTO 57 - DISCIPLINA PORTO B

Amarelo a Bruno Costa



MINUTO 55

Mais Porto nesta segunda parte.



MINUTO 51

Cruzamento largo de Rui Moreira, para as mãos de Marco Pereira.



MINUTO 48 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA



Ruben Saldanha está lesionado. Sai para a entrada de Pineda.



MINUTO 46

Canto para Porto B, corte de Accioly. Passa o perigo.



RECOMEÇA PARTIDA



Primeiros 45 minutos de gala do Santa Clara, que manietou completamente o líder da II Liga, que não fez nada para justificar o estatuto de "melhor equipa do campeonato" dado por Carlos Pinto. Vantagem justa perante o caudal ofensivo dos açorianos.



FINAL DA PRIMEIRA PARTE



MINUTO 43 - GOLO SANTA CLARA

BATATINHA!!!!! Está feito o segundo!!! Bola cruzada da esquerda para a área, Saldanha domina e a bola sobra para Batatinha que de primeira atira em arco para o fundo da baliza!!!!



MINUTO 41

Primeiro remate do FC Porto B no jogo, Luizão fraco e à figura, após boa progressão de Diogo Dalot



MINUTO 36 - DISCIPLINA PORTO B

Amarelo a Rui Moreira, travou a progressão de Fernando



MINUTO 35

Canto batido na esquerda por Reis, Diogo Costa salta mnas não segura a bola mas o árbitro assinala falta..



MINUTO 29

FERNANDO!!! Nova recuperação de Diogo Santos ainda no meio-campo do Porto B, e o avançado brasileiro enche o pé mas por cima. Tinha Batatinha em melhor posição



MINUTO 27 - GOLO SANTA CLARA

JOÃO REIS!!!!!! AI ESTÁ!!!! Cruzamento atrasado de Batatinha na esquerda e João Reis surge na pequena área a desviar de cabeça! Está feita justiça no marcador.



MINUTO 25

O Santa clara não deixa espaços para o Porto B jogar.



MINUTO 24

VÍTOR ALVES!!! Boa jogada do lateral adaptado, a subir pela direita e a ensaiar o remate, mas a bola foi ligeiramente ao lado.



MINUTO 20

Primeiros 20 minutos de jogo, com o Santa Clara por cima do encontro mas a faltar quem coloque a bola no fundo da baliza. Entretanto, mais um canto para os "encarnados", João Reis para bater.



MINUTO 15

JOÃO REIS!! Excelente lance de Fernando na direita e tirar um cruzamento atrasado para o coração do Porto B, mas o remate do extremo esquerdo sai torto e sem força.



MINUTO 13

Vítor Alves remata de longe, mas muito por cima. O Santa Clara a pressionar muito em cima, impedindo o ^Porto B de construir jogo.



MINUTO 11

ACCIOLY! Após o canto ao segundo poste, o central atira por cima quando tinha a baliza à sua mercê e Batatinha nas costas.



MINUTO 10

FEEEERNAAAANDO!!!! Que enorme remate do avançado, após recuperação de João Reis novamente no primeiro terço do campo, mas o guardião do Porto B foi ao chão fazer uma espetacular defesa para canto!!



MINUTO 9

FERNANDO!!! Batatinha rouba a bola ao trinco do Porto na primeira fase de construção, dá logo para Fernado que dança em frente ao central e atira forte mas ao lado. Muito bem o Santa Clara



MINUTO 6

PERIGO!! Cruzamento largo da direita do Porto B, a bola bate em Igor e vai para a figura de Marco, mas o guarda-redes não segura à primeira e a bola bate em Accioly, vai ao corpo do guarda-redes e depois sai pela linha do fundo...



MINUTO 4

Primeiro remate do jogo, e de Fernando, forte mas para as mãos do guarda-redes do Porto B. O canto largo foi ao segundo poste, Pacheco deu para trás e Fernando ensaiou o tiro. O vento começa a sentir-se no estádio.



MINUTO 3

Mais um canto e para o Santa Clara. João Reis para bater.



MINUTO 3

Canto ensaiado, com Vítor Alves a recber mais atrás e a cruzar com força, mas para as mãos do guarda-redes Diogo Costa



MINUTO 2

Primeiro canto da partida para o Santa Clara.



COMEÇA A PARTIDA



Os capitães Pacheco e Rui Moreira já escolheram quem sai com a bola. O Santa Clara vai começar a jogar de norte para sul, enquanto o Porto B começa com a bola



Entram as três equipas em campo. O Santa Clara joga com o equipamento tradicional, ou seja, camisola e meias vermelhas e calção branco; assim como o FC Porto B, com equipamento às riscas verticais azuis e brancas, calção azul e meias brancas.



O FC Porto B é o líder isolado do campeonato, com 44 pontos, enquanto o Santa Clara ocupa o 6.º posto, com 36.



O Santa Clara vai ter duas baixas no onze habitual: Serginho, que não recuperou da lesão; e o médio Minhoca, possivelmente também por lesão.



Ótimas condições para a prática, com bom relvado em boas condições. Muito público para assistir ao jogo.



Quanto a António Folha, vai ter como opções Mbaye, Danúbio, Djim, Chikhaoui, Madi, Justiniano e Yahaya.



No banco, Carlos Pinto vai ter Rodolfo Cardoso, Marcelo Oliveira, Paulo Clemente, Pineda, Thiago Santana, Dani Coelho e Kaio.



O FC Porto B vai jogar de início: Diego Costa; Diogo Dalot, Queirós, D. Leite e Oleg; Romário, Luizão e Rui Moreira; Bruno Costa, Irala e Moreto.



O Santa Clara vai alinhar com: Marco Pereira; Vítor Alves, Accioly, João Pedro e Igor Rocha; Diogo Santos, Pacheco, Ruben Saldanha e João Reis; Fernando e Rafael Batatinha.



JÁ HÁ ONZES INICIAIS!



O jogo vai ser apitado por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, a ser assistido por Pedro Felisberto e Paulo Brás, com Tiago Pinto a 4.º árbitro.