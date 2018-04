Santa Clara 2 - Famalicão 0 MINUTO A MINUTO

Santa Clara e Famalicão jogam desde as 15h00, no Estádio de São Miguel, em partida da 35.ª jornada da II Liga de futebol

Minuto 60 - Excelente jogada do Santa Clara.

Thiago Santana inicia o contra-ataque, serve Pacheco que abre na frentre em Thiago Santana na esquerda. O brasileiro levantou a cabeça, cruzou mas o primeiro poste Pineda não conseguiu fazer o desvio. Ao segundo poste Fernando rematou forte ma sum defesa cortou para canto.

Canto de Osama na direita e Accioly a cabecear com a bola a sair junto ao poste direito da baliza de Gabriel



Minuto 57 - Cartão amarelo a Thiago Santana por entrada com o cotovelo sobre João Faria numa disputa de bola pelo ar



Minuto 56 - Primeira substituição no Famalicão: sai Fabinho e entra Ângelo



Minuto 56 - Primeira mexida no Santa Clara: sai Clemente e entra Thiago Santana



Minuto 48 - Segundo cartão amarelo a Jorge Miguel, depois de travar Vítor Alves que se ia isolar pelo lado direito

Famalicão reduziu a 10 jogadores



Não se registam alterações nas equipas



RECOMEÇA A PARTIDA



Minuto 45+1 INTERVALO



Minuto 45 - Vai jogar-se mais um minuto



Minuto 43 - Cartão amarelo a Accioly por falta sobre Jaime Poulson



Minuto 40 - Cartão amarelo a José Pedro por entrada de pé em riste sobre Pacheco



Minuto 39 - Cartão amarelo a Jorge Miguel por falta por trás sobre Fernando



Minuto 37 - Cruzamento de Mendes na direita, vindo de trás William remata forte mas à figura de Marco



MINUTO 35 GOLO SANTA CLARA Clemente

Recuperação de Pacheco, que correu todo o meio-campo degfensivo do Famalicão, abriu na esquerda em Pineda que cruzou e ao primeiro poste, sozinho, cabeceou sem hipóteses para Gabriel



Minuto 32 - Lançamento de linha lateral do Famalicão, recuperação de Diogo Santos que lança na esquerda Clemente que cruza mas Fernando não estava na zona de finalização



Minuto 26 - Remate de William que ainda bate em Marco e sai pela linha final



Festa viva na bancada central, com grande animação feita por um adepto que vai puxando apoio à equipa dos espectadores



Minuto 19- Cartão amarelo a Fabinho por protestos



Minuto 18 - Remate em posição frontal de Hocko, com Marco a desviar para canto junto ao poste direito



Minuto 8 - Contra-ataque rápido do Santa Clara, com Fernando a figir pela dirieta isolado. Decidiu mal o avançado à entrada da área, tentou rodar e permitiu o corte do defesa que entretanto recuperara a posição no terreno



Minuto 7 - Cartão amarelo a Vítor Alves

Manuel Oliveira foi simpático porque o defesa encarnado merecia o vermnelho, depois de enfiar no peito de um adversário, Jaime Poulson, os pitons da sua bota



MINUTO 3 - GOLO SANTA CLARA Osama Rashid

O médio iraquiano com passapçorte holandês não deu hipóteses a Gabriel e da marca dos 11 metros inaugurou o marcador



Minuto 3 - Grande penalidade a favor do Santa Clara

Jorge Miguel trava Fernando na grande área. O avançado do Santa Clara ganhou na linha, fletiu ao centro para ganhar espaço para o remate mas Jorge Miguel puxou a camisola e atirou ao chão o brasileiro. O árbiotro, bem colocado, assinalou de pronto o castigo máximo





INÍCIO DO ENCONTRO

Pontapé de saída para o Famalicão. O Santa Clara, na primeira parte, ataca a baliza sul do Estádio de São Miguel





Paulo Figueiredo, capitão do Santa Clara nos anos das subidas do Santa Clara à Liga de Honra (1998/1999) e I Liga (1999/2000 e 2001/2002), deu simbolicamente o pontapé de saída na partida.





O Santa Clara vai alinhar com o seguinte onze: Marco Pereira, Vítor Alves, Marcelo Oliveira , Accioly, João Reis, Diogo Santos, Pacheco, Osama Rashid, Pineda, Fernando e Clemente.

O Famalicão apresenta a seguinte equipa: Gabriel, Mendes, José Pedro, João Faria, Jorge Miguel, Hocko, Fabinho, Nélson Cunha, Willian, Feliz e Poulson.

No banco de suplentes o treinador Carlos Pinto pode contar com Serginho, Igor Rocha, Kaio, Minhoca, Rúben Saldanha, Rafael Batatinha e Thiago Santana.

O treinador do Famalicão, Vasco Seabra, conta no banco de suplentes com Leonardo, Ângelo, Fred, Pereira, Vasco, Anderson e Nuno Diogo.

Manuel Oliveira, do Porto, é o juiz nomeado para dirigir a partida desta tarde, assistido por Rui Licínio e André Dias