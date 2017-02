Santa Clara 1 - Fafe 3

Santa Clara e Fafe jogam a partir das 18h00, no Estádio de São Miguel, em partida referente à 25.ª jornada da II Liga de futebol



O Santa Clara regressou às derrotas em casa, falhando o acesso ao terceiro lugar da II Liga de futebol.

Em jogo da 25.ª jornada, os 'encarnados' de Ponta Delgada perderam na receção ao Fafe por 1-3, naquela que foi a oitava derrota dos açorianos no campeonato. O Santa Clara mantém, ainda assim, o quarto lugar com 39 pontos.

O Fafe, que pela quinta vez venceu fora de portas esta época, salta do 17.º para o 12.º lugar com 31 pontos.

Minuto 90+3 - Final do jogo

Minuto 90+2 - Remate de Burke, defesa de Ricardo Fernandes

Minuto 90 - Vão jogar-se mais três minutos

Minuto 88 - Última alteração no Fafe: sai Samu e entra Carvalho

Minuto 85 - Segunda alteração no Fafe: sai Digas e entra Pedro Pereira

Minuto 83 - Perdida escandalosa de Clemente!

Jogada de Burke na esquerda, entra na área pela direita e remate em arco com a bola a bater no poste direito! A bola sobra para Clemente na pequena área e o avançado lagoense... atirou ao lado!

Minuto 82 - Remate forte de Clemente na área para uma grande defesa de Ricardo Fernandes

Minuto 76 - Carlos Pinto arrsica e faz as duas últimas alterações: tira Diogo Coelho e Hugo Santos e lança Burke e Pineda, respetivamente

Minuto 74 - Grande penalidade por asisnalar no jogo: Materazzi derruba na área Joel, num bola metida na área do Fafe para as mãos de Ricardo Fernandes. Manuel Mota nada assinalou mas foi bem vísivel o derrube na área

Minuto 72 - Alteração no Fafe: sai Alan Jr. e entra Sarkic

Minuto 70 - Livre Hugo Santos, desvio de Pacheco na área, fraco e fácil para Ricardo Fernandes

Minuto 67 - GOLO FAFE Evandro Brandão

Perda de bola de Pacheco a meio campo, transição de três para dois e Evandor Brandão, cara de Serginho, desviou do guarda-redes e aumentou a vantagem dos fafenses

Minuto 65 - Remate frontal de Samu para grande defesa Serginho para canto

Minuto 63 - Cartão amarelo a Evandro Brandão

Minuto 56 - Remate fraco de Evandro Brandão à figura de Serginho

Minuto 54 - Cartão amarelo a Samu

Minuto 53 - Primeira alteração no Santa Clara: sai Diogo Santos e entra Joel

Minuto 52 - Rui Silva cai na área e pede-se grande penalidade. Manuel Mota assinalou, no entanto, falta ofensiva (e bem) já que Rui Silva atirou-se contra o defensor do Fafe

Minuto 50 - Cruzamento de Reinildo, na área Digas remate em jeito acrobático por cima da trave

Recomeça a partida

As equipas voltaram com os mesmos jogadores que finalizaram a primeira parte

Minuto 45+1 - INTERVALO

Minuto 45 - Vai jogar-se mais um minuto

Minuto 35 - GOLO FAFE Alan Jr.

Avançado não vacilou da marca dos 11 metros

Minuto 35 - Grande penalidade para o Fafe

Cartão amarelo a Accioly

Acciuly empurrou pelas costas (?) Digas quando este estava na cara de Serginho na pequena área. Mais uma vez, dúvidas no lance

Minuto 31 - Remate de Hugo Santos ao lado

Minuto 28 - Cartão amarelo a Pacheco

Minuto 26 - Hugo Santos cruza para a área onde surge João Reis com tudo para marcar mas o cabeceamento saiu muito ao lado da baliza

Minuto 23 - Cartão amarelo a Alan Jr.

Minuto 21 - GOLO SANTA CLARA Clemente

Clemente não desperdiçou e empatou com um remate bem colocado junto ao poste esquerdo

Minuto 20 - Grande penalidade contra o Fafe

Canto na direita de Diogo Coelho, Vasco Cruz limpa de cabeça e, de pronto, Manuel Mota assinalada grande penalidade!

Muitas dúvidas já que do local de onde nos encontrámos não descortinamos qualquer infração!

Minuto 14 - GOLO FAFE

Golaço de Alan Jr.

O avançado brasileiro recolheu uma bola perdida na área encarnada e rematou em arco, e em jeito, ao ângulo superior direito da baliza de Serginho que voou mas não conseguiu evitar o golo inaugural do encontro

Minuto 13 - Remate de Rubem Saldanha, da esquerda, para defesa de Ricardo Fernandes no chão

Minuto 12 - Livre na esquerda do ataque do Fafe, Alan Jr. cabeceia mas junto ao poste direito Serginho recolhe

Minuto 11 - Jogada de Hugo Santos no meio-campo, abre na esquerda em Pacheco que cruza de primeira para a área, onde surgia Ruben Saldanha, mas Riucardo Fernandes adivinhou e 'limpou' a jogada

Minuto 6 - Digas foge pela direita e remata cruzado, fácil para Serginho

Minuto 3 - Livre Diogo Coelho, na direita, à figura de Ricardo Fernandes

INÍCIO DO JOGO

Santa Clara na primeria parte ataca a balizxa norte do Estádio de São Miguel

Vai cumprir-se um minuto de silêncio em memório de Amândio de Carvalho, antigo vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, falecido este sábado

O Santa Clara vai alinhar com: Serginho; Rui Silva, Vítor Alves, Accioly e Diogo Coelho; Diogo Santos, Pacheco e Ruben Saldanha; João Reis, Hugo Santos e Clemente

No banco o treinador Carlos Pinto conta com Pedro Soares, João Dias, Burke, Pineda, Guilherme, Osama e Joel

O Fafe vai jogar com Ricardo Fernandes; Vasco Cruz, Lytvyn, Materazzi e Reinildo; André, Landinho e Samu; Digas, Evandro Brandão e Alan Jr.

O treinador Tonau tem como opções Marça, Silvestre, Sarkic, Pedro Pereira, Hottor, Borges e Carvalho

Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga, é o árbitro do encontro, assistido por Jorge Oliveira e José Gomes

Gonçalo Martins é o 4.º árbitro

Para os 'encarnados' de Ponta Delgada o jogo deste sábado pode significar o regresso ao terceiro lugar da classificação, atendendo a que esta manhã o líder Portimonense e o terceiro classificado Académica não foram além do nulo inicial em Portimão.

Em caso de vitória – que seria, também, a segunda consecutiva nesta fase – o Santa Clara ultrapassa a formação de Coimbra e saltará para o terceiro posto; a 'Briosa' tem 41 e o Santa Clara 39 (com menos um jogo).

Na última semana a equipa de Carlos Pinto venceu em Famalicão (0-1) mas o adversário desta tarde, o Fafe, também vem moralizado depois de uma vitória no seu estádio ao Sporting B por 2-0.

As duas equipas vão defrontar-se, pela primeira vez na sua história, no Estádio de São Miguel.

Como curiosidade, refira-se que na primeira volta do campeonato o Santa Clara venceu em Fafe por duas bolas a zero, golos por Diogo Santos e Clemente.