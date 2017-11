Santa Clara em Moreira de Cónegos na 5ª eliminatória da Taça de Portugal

Segundo ditou o sorteio realizado hoje, na Cidade do Futebol, o Santa Clara viaja até ao terreno do Moreirense, equipa da 1ª Liga, em jogo da 5ª eliminatória da Taça de Portugal.

Já o Praiense vai receber, nesta ronda da prova, o Farense, equipa do mesmo escalão (Campeonato de Portugal).

No que diz respeito aos três grandes, ditou o sorteio que o Benfica vai jogar em casa do Rio Ave; o FC Porto recebe o Vitória SC e o Sporting defronta, em casa, o Vilaverdense, formação que milita no Campeonato de Portugal.

Nesta 5ª eliminatória da Taça de Portugal, o União da Madeira recebe o Desportivo das Aves; o Marítimo recebe o Cova da Piedade e o Caldas vai defrontar, em casa, a Académica de Coimbra.

Os jogos estão previstos para os dias 12, 13 e 14 de dezembro.