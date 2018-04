Esperadas duas centenas na Meia Maratona Juv. Ilha Verde (vídeo)

A organização da Meia Maratona Juventude Ilha Verde espera chegar às duas centenas de participantes na quinta edição da corrida, que volta a ter a litoral de Ponta Delgada como pano de fundo. A corrida foi esta quarta-feira apresentada no Centro Municipal de Cultura, com a presença de Paulo Costa, presidente do clube Juventude Ilha Verde (JIV), e do vereador com o pelouro do Desporto, Pedro Furtado.