Santa Clara nos oitavos de final da Taça de Portugal

Fernando Vítor Alves, na primeira parte, marcaram os golos da vitória encarnada que deixa mais uma equipa da I Liga pelo caminho nesta prova.Minuto 90+5 - FINAL DO JOGOMinuto 90+1 - Remate de Kaio às malhas laterais da baliza de António FilipeMinuto 90 - Vão jogar-se mais cinco minutosMinuto 89 - Minhoca, aplaudido de pé pelo estádio, sai e é rendido por PinedaFantástica exibição do médio. Ao melhor jogador em campo apenas faltou-lhe um golo para coroar com beleza a atuaçãoMinuto 85 - Cartão amarelo a Vítor Alves por carga sobre Matheus PereiraMinuto 84 - Livre de Matheus Pereira, na área Marco segura nas alturas com muita segurançaMinuto 84 - Cartão amarelo a João Reis npor falta sobre PatrãoMinuto 82 - Cartão amarelo a Patrão por agarrar Ruben SaldanhaCartão amarelo a Matheus Pereira por protestosMinuto 81 - Cartão amarelo a Pacheco por atirar para longe a bola depois de ter sido assinalada uma faltaMinuto 79 - Nova alteração no Santa Clara: sai Thiago Santana e entra KaioMinuto 76 - Remate frontal de Minhoca à figura de António FilipeMinuto 75 - Livre de Patrão para a grande área açoriana mas Marco a segurar nas alturasMinuto 73 - Defesa de Marco!Tiba bateu ao centro a grande penalidade, Marco atirou-se para o seu lado esquerdo mas com o pé negou o golo aos flaviensesMinuto 73 - Cartão amarelo a MarceloMinuto 73 - Grande penalidade contra o Santa ClaraRemate de Matheus Pereira, bola bateu em Marcelo. Hugo Miguel assinalou de imediato a infração, considerando corte com o mão do centralMinuto 69 - Canto de Osama Rashid na direita, desvio de cabeça ao primeiro poste de Vítor AlvesMinuto 65 - Primeira alteração no Santa Clara: entra Clemente para o lugar de FernandoMinuto 62 - Cartão amarelo a Thiago Santana por impedir a cobrança de uma faltaMinuto 62 - Luís Castro mexe pela última vez na equipa: tira Ruben Ferreira e lança PerdigãoMinuto 60 - Que jogada de MinhocaSuportou a carga, tirou a bola, driblou os adversários, fez a diagonal, entrou na área e rematou cruzado; António Filipe, com a ponta das luvas, desviou para canto. Merecia mais a jogada do médio açorianoMinuto 58 - Tranisção do Santa Clara, pelo lado direito, com Fernando a ganhar terreno e chegar junto à grande área, cruzando para Thiago Santana mas António Filipe a adivinhar e a antecipar-seMinuto 57 - Jogada individual de Minhoca, culminada com remate por cima da balizaMinuto 54 - Remate de Thiago Santana por cimaMinuto 52 - Cruzamento de Paulinho, Marcelo e Marco atrapalham-se e por pouco o central não marca na sua própria baliza, desviando com as costas o esféricoMinuto 49 - Bola no poste!Canto de Osama Rashid na esquerda, ao segundo poste surge Marcelo a cabecear... ao poste!Luís Carlos mexeu na equipa no intervalo e deixou no balneário Hamdou e Bressan, lançando na equipa Jorginho e Matheus PereiraRECOMEÇA A PARTIDAMinuto 45+1 - INTERVALOMinuto 45 - Vai jogar-se mais um minuto na primeira parteMinuto 43 - Remate em arco de Tiba, fácil para MarcoMinuto 40 - Livre de Ruben Ferreira, Maras cabeceia na área por cima da baliza de MarcoMinuto 40 - Cartão amarelo a Osama Rashid por travar a cavalgada de PlatinyMinuto 35 - Thiago Santana lançado em velocidade acabou por tropeçar na bola já junto à área. Valeu a recuperaçãoi de Pacheco que ainda solicitou a entrada na área de Fernando mas o passe foi com muita força e a bola perdeu-se pela linha finalMinuto 30 - Grande defesa de António FilipeFernando ganhou na esquerda e cruzou para a área onde surgiu Thiago Santana nas alturas a cabecear. António Filipe esteve melhor e com uma grande defesa evitou o terceiro golo dos encarnadosMinuto 28 - Remate de Ruben Ferreira, cruzado, ao ladoDe imediato, Luís Carlos lançou três jogadores para o aquecimentoMinuto 21 - GOLO SANTA CLARA Vítor AlvesLivre batido à maneira curta na esquerda, João Reis cruzou, Thiago Santana desviou ao primeiro poste e na pequena área Vítor Alves só teve de encostar para o fundo das redesMinuto 17 - Cartão amarelo a RodolfoMinuto 17 - GOLO SANTA CLARA FernandoFernando, na área flaviense, remata após assistẽncia de Ruben Saldanha. A bola bate em Domingos Duarte e traiu António Filipe.O Santa Clara, copm alguma felicidade, chega ao golo no melhor período da equipa no jogoMinuto 15 - Jogada coletiva do Santa Clara pelo lado direito, com Gorupec a entrar na área em zona de finalização mas atento Maras limpou a jogada de perigo, a primeira criada pelos encarnados até ao momentoMinuto 15 - Cruzamento de Ruben Ferreira na esquerda, na área Marco recolhe à segunda, já que não apareceu ninguém para o desvioCom um quarto de hora decorrido de partida ainda continuam a entrar pessoas no Estádio de São Miguel para assistir ao encontroMinuto 12 - Osama Rashid bateu o livre mas a bola ganhou muita altura e saiu sem problemas para António FiliperMinuto 11 - Cartão amarelo a Ruben Ferreira por obstrução a Fernando que procurava isolar-se.Livre perigoso em posição frontalMinuto 10 - Remate frontal de Bressan à figura de MarcoApesar do Santa Clara tentar sacudir a pressão e assentar o seu jogo, a equipa falha muitos passes e permite que o Chaves jogue como querMinuto 7 - O Chaves entrou melhor na partida e nesta altura 'empurrou' o Santa Clara para junto do seu último reduto

Em cinco minutos o Chaves já conquistou dois pontapés de canto



Minuto 1 - Remate de Platiny à figura de Marco

Primeiro sinal de perigo flaviense. Platiny roubou a bola aos encarnados, correu em direção à baliza e rematou de fora da árera, fácil para Marco



INÍCIO DO JOGO

Pontapé de saída para o Santa Clara que veste totalmente de branco e na primeira parte ataca a baliza sul do Estádio de São Miguel



As três equipas entram no relvado para o início da partida dentro de momentos



A meia-hora do início da partida já há ambiente de festa nas bancadas do Estádio de São Miguel. Alheias a tudo isto, as equipas fazem os exercícios de aquecimento no relvado





O Santa Clara vai jogar esta tarde com Marco, Marcelo, Rashid, Pacheco, Minhoca, Thiago Santana, João Reis, Gorupec, Saldanha, Vítor Alves e Fernando.

No banco de suplentes Carlos Pinto tem Rodolfo, Burke, Clemente, Pineda, Guilherme, João Pedro e Kaio.

Quanto ao Chaves joga com António Filipe, Paulinho, Hamdou, Patrão, Bressan, Domingos Duarte, Maras, Tiba, Ruben Ferreira, Davidson e Platiny.

Luís Castro tem como opções Emanuel Novo, Anderson, Jefferson, Perdigão, Jorginho, Pedro Queirós, Matheus Pereira.

O internacional português Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa, é o árbitro que dirige a partida, assistido por António Godinho e Nuno Roque. Miguel Silva é o 4.º árbitro





Os encarnados de Ponta Delgada já ultrapassaram duas rondas da competição, deixando pelo caminho o Gondomar (segunda eliminatória) e Belenenses (terceira eliminatória), com vitórias por 1-0 e 2-1, respetivamente.



Já a formação transmontana eliminou o Desportivo de Fátima por 3-0 na ronda anterior da prova rainha da Federação Portuguesa de Futebol.

As duas formações já se defrontaram por 20 ocasiões e, no Estádio de São Miguel, protagonizaram 10 partidas, com o Santa Clara a vencer cinco, registando-se ainda três empates e dois triunfos dos flavienses. Esta será, curiosamente, a primeira vez que Santa Clara e Desportivo de Chaves defrontam-se em jogo da Taça de Portugal.

Nas últimas duas visitas dos flavienses a São Miguel registaram-se igual número de empates, por 2-2 e 1-1.

A 16 de novembro de 2003, em partida da 16.ª jornada da II Liga 2003/2004, registou-se o resultado mais desnivelado entre as duas formações, com o Santa Clara a golear o Desportivo de Chaves por 6-0.