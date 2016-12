Santa Clara 1-1 Covilhã

O Santa Clara joga hoje, Às 16h00, com o Sporting da Covilhã, a partida referente à 20.ª jornada da II Liga de futebol, com arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.



Santa Clara e Covilhã terminam o jogo empatados a uma bola. Marcou primeiro os açorianos por Rafael Batatinha aos 6 minutos, com Medarious a empatar aos 55. Santa Clara termina o ano em 3.º lugar com 34 pontos, mais 2 que o Covilhã, quarto, e a 11 do Aves, segundo.

TERMINA O JOGO

MINUTO 90 - DISCIPLINA COVILHÃ

Amarelo para Ofori.

MINUTO 90

Vão joga-se mais cinco minutos

MINUTO 88

Medarious remata contra Accioly, já na grande área.

MINUTO 86

GOLO ANULADO AO SANTA CLARA! Diogo Ribeiro cruza da direita, o guarda-redes e o defesa atrapalham-se e Clemente fica com a bola para o golo. mas o árbitro assinala uma falta inexistente do avançado açoriano!

MINUTO 83 - SUBSTITUIÇÃO COVILHÃ

Sai Harramiz, entra Soares.

MINUTO 82

PINEDA!! Cruzamento largo da direita e o extremo a cabecear para as mãos do guarda-redes. Mas Clemente pareceu agarrado na área!

MINUTO 80

Vítor Ferreira volta a interropmer um lance de ataque - desta vez do Santa Clara - para assinalar falta defensiva. Mas desta vez não mostrou amarelo.

MINUTO 78 - DISCIPLINA COVILHÃ

Amarelo a Zé Pedro.

MINUTO 77 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Sai Saldanha, entra Diogo Ribeiro.

MINUTO 74 - SUBSTITUIÇÃO COVILHÃ

Saída de Chaby, entrada de Pintassilgo

MINUTO 69

Só vai dando Santa Clara, com os açorianos a dominar a posse de ola mas sem criar perigo.

MINUTO 65

A 25 minutos do final do jogo, o Covilhã baixou significativamente as suas linhas após o golo do empate. O Santa Clara refrescou o ataque com a entrade de Hugo Santos mas a magia do "10" açoriano ainda não surgiu.

MINUTO 63

Harramiz remata cruzado ao lado mas com muito perigo. O ataque nasceu depois de um lance em que o Santa Clara pede mão na bola de Diarra na grande área.

MINUTO 60 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saída do marcador do golo, Rafael Batatinha, para a entrada de Hugo Santos.

MINUTO 56

Jogo interrompido para prestar assistência a Serginho. Recomeça a partida!

MINUTO 55 - GOLO COVILHÃ

Chaby bate o canto na direita, Serginho soca a bola mas ela fica à disposição de Medarious que enche o pé e atira para o empate!

MINUTO 54

CLEMENTE!! Bom canto na direita de Diogo Coelho e o avançado a cabecear ligeiramente por cima!

MINUTO 53 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Sai João Reis, entra Pineda. Troca de extremos

MINUTO 46

SANTA CLARA!! Cruzamento da direta, Clemente falha ao primeiro poste e João Reis ao segundo atira por cima.!

MINUTO 46 - SUBSTITUIÇÃO COVILHÃ

Sai Gilberto, entra Medarious

RECOMEÇA A PARTIDA

O Santa Clara vai para o intervalo a vencer, fruto do génio de Rafael Batatinha, mas sentiu a forte oposição do Covilhã, que assumiu o jogo após o golo. Partida bem disputada, com as duas equipoas descontentes com o trabalho da equipa de arbitragem liderada por Vítor Ferreira.

INTERVALO

MINUTO 45

Vão jogar-se mais 3 minutos.

MINUTO 44

João Reis cruza rasteiro da esqueda mas Clemente não remata em condições e a bola chega sem perigo ao guarda-rede.s

MINUTO 41

Santa Clara volta a ter ascendente: Coelho cruza da esquerda, Clemente "penteia" a bola e deixa Igor Rodrigues plantado no chão, a ver a bola "assobiar" o poste esquerdo.

MINUTO 39 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Amarelo para Clemente por puxar um adversário. O árbitro acaba por beneficiar o Santa Clara, pois trava um ataque do Covilhã, quando a bola sobrava para Chaby.

MINUTO 37

Sacode a pressão o Santa Clara e novamente pelos pés de...Rafael Batatinha! O brasileiro está com a corda toda e depois de ultrapassar três adversários, dá para Saldanha que adianta em demasia a bola e permite a defesa ao guarda-redes.

MINUTO 33

Mike (ex-Santa Clara) saiu agora depois de ser assistido. Recomeça a partida.

MINUTO 30

Partida interompida para prestar assistência a um jogador do Covilhã. Os visitantes ficaram a pedir grande penalidade!

MINUTO 28 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Amarelo para Pacheco. Perda de bola infantil do capitão, que teve de recorrer à falta para travar o contra-ataque serrano.

MINUTO 27

Davidson remata por cima. Mas o Covilhã a dominar por completo a partida. O Santa Clara com muitas dificuldades nas segundas bolas

MINUTO 25

Covilhã a tomar conta do jogo...Chaby a revelar pormenores técnicos acima da média e a criar perigo numa entrada pelo meio. Melhor os serranos nesta altura!

MINUTO 20

Decisão incompreensível do árbitro Vítor Ferreira: Rui Silva cruza da direita, a bola bate num defesa do Covilhã e sai. Os jogadores do Santa Clara ficam a pedir penálti mas o árbitro assinala...falta a favor dos visitantes! No mínima, seria canto para os açorianos.

MINUTO 15

Harramiz finta Massaia na grande área e tenta o passe para o colega. A jogada perde-se.

MINUTO 13

Saldanha ensaia o canto direto e quase engana Igor Rodrigues, mas o guardião consegue socar a bola e evitar o segundo.

MINUTO 10

Entrada positiva do Santa Clara, assumindo o jogo desde o apito inicial e o extremo brasileiro a comprovar o seu bom momento de forma, apontando o segundo golo em três jogos.

MINUTO 6 - GOLO SANTA CLARA

BATATINHA!!! O brasileiro isolou-se na esquerda, ultrapassou o guarda-redes e fez o golo!

MINUTO 2

Primeiro canto da partida para o Santa Clara, para Saldanha bater, Massaia cabeceia mas por cima.

COMEÇA A PARTIDA

As duas equipas já estão perfilhadas no campo, vai começar o Covilhã, o Santa Clara joga de Norte para Sul.

O Covilhã tem no banco Hugo Marques, Zarabi, Pintassilgo, Medarious e Soares

No banco, Carlos Pinto tem como opções Pedro Soares ,Felipe Barros, Telmo Castanheira, Berny Burke, Hugo Santso, Pineda e Diogo Ribeiro.

O Covilhã de Filipe Gouveia vai jogar com Igor Rodrigues, Gilberto, Joel, Prince, Diarra, Mike, Harramiz, Zé Pedro, Ofori, Chaby e Davidson

O Santa Clara vai jogar com Serginho; Rui Silva, Accioly, Massaia e Diogo Coelho; Diogo Santos, Pacheco e Ruben Saldanha; Batatinha, Clemente e João Reis.

Este será o último jogo de 2016 disputado pelos "encarnados" de Ponta Delgada.