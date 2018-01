Santa Clara inicia segunda volta do campeonato com regresso às vitórias

O Santa Clara venceu 1-0 o Cova da Piedade, no Estádio do São Miguel, em partida referente à 20.ª jornada da II Liga de futebol

Foi o regresso dos encarnados de Ponta Delgada aos triunfos no campeonato, dois meses e meio depois da última vitória, conseguida no Seixal frente ao Benfica B.



Minhoca, de livre, deu expressão ao marcador num jogo nem sempre bem jogado e valeu mais pelo resultado.



Com esta vitória o Santa Clara soma 32 pontos e junta-se ao grupo dos quintos classificados, a dois de distância dos lugares de subida.







Minuto 90+ 5 - FINAL DO JOGO



Minuto 90+3 - Remate enrolado de Liu que Serginho defendeu com alguma dificuldade



Minuto 90+1 - Iniciativa individual de Stephens. Correu todo o corredor esquerdo, fez a diagonal, procurou o espaço para rematar e em desesperou chutou por cima da baliza



Minuto 90+1 - Recomeça a partida



Minuto 90 - Jogo interrompido para prestar assistência a Serginho



Minuto 90 - Vão jogar-se mais cinco minutos



Minuto 90 - Cartão amarelo a Pedro Alves



Minuto 89 - Substituição para o aplauso (merecido): sai Minhoca e entra Diogo Santos



Minuto 88 - Stephens segurou a carga, rodou e rematou enrolado para as mãos de Pedro Alves



Minuto 84 - Cartão amarelo a Tavares



Minuto 77 - Última mexida no Cova da Piedade: sai Cleo e entra Oniylo



Minuto 74 - Substituição no Santa Clara: sai Clemente e entra Alfredo Stephens



Minuto 67 - Remate de Osama Rashid ao lado



Minuto 64 - Substituição no Santa Clara: sai Fernando e entra Pineda



Minuto 63 - Recomeça a partida



Minuto 62 - Substituição no Cova da Piedade: sai Soares e entra Wilson



Minuto 62 - Jogo interrompido para prestar assistência a Serginho



Minuto 61 - Cartão amarelo a Fernando



Minuto 60 - Remate frontal de João Reis para defesa fácil de Pedro Alves



Minuto 58 - Substituição no Cova da Piedade: sai Ballack e entra Liu



Minuto 54 - Livre de João Reis na esquerda, Clemente assiste de cabeça na área Fernando que demora a preparar o remate e é desarmado por Willyan



Minuto 53 - Cartão amarelo a Willyan



Minuto 50 - GOLO SANTA CLARA Minhoca

Livre frontal batido pelo médio encarnado. Pedro Alves voou para o seu lado direito, tocou com a ponta dos dedos mas não evitou o golo.

Livre nasceu de uma falta sobre Clemente à entrada da área



RECOMEÇA A PARTIDA

Santa Clara e Cova da Piedade regressam do descanso com os mesmos onze jogadores da primeira parte



Minuto 45+2 - INTERVALO



Minuto 45+1 - Firmino, na esquerda, rodou, tirou um adversário da frente e rematou com a bola a sair por cima da trave da baliza de Serginho



Minuto 45+1 - Cartão amarelo a Osama Rashid



Minuto 45 - Vão jogar-se mais dois minutos



Minuto 45 - Remate surpresa de Osama Rashid na direita, com Pedro Alves a desviar para canto



Minuto 43 - Jogada de insistência do ataque encarnado na esquerda com remate de Fernando cruzar a bater ainda num contrário



Minuto 40 - Finalmente um lance de perigo no jogo

Depois de Clemente se atirar para o chão na área adversária, a bola sobrou para João Reis que de fora da área encheu o pé e rematou para uma defesa em voo de Pedro Alves para canto



Minuto 32 - Cartão amarelo a Firmino



Minuto 24 - Ballack ganhou posição e espaço para o remate mas o gesto técnico foi tão deficiente que a bola quase saiu da linha lateral do lado contrário do campo



Minuto 20 - Remate cruzado, em jeito, de João Reis, ao lado do poste esquerdo da baliza de Pedro Alves



Minuto 19 - Tavares, pela esquerda, meteu a bola na área para a entrada de Cleo mas Serginho antecipou-se e recuperou a bola



Minuto 14 - Pedro Alves está recuperado. Recomeça a partida



Minuto 13 - Jogo interrompido para assistência ao guarda-redes Pedro Alves



Minuto 12 - De calcanhar Minhoca tirou um adversário do caminho, fez a diagonal e procurou espaço para rematar. O remate, frontal, é que saiu com muita altura. Mas bonito o pormenor da jogada individual do médio açoriano



Minuto 9 - Tentativa de bicicleta de Clemente. O remate, de primeira e de forma acrobática, saiu ao lado da baliza de Pedro Alves



Minuto 1 - Remate de Fernando descaído pela direita ao lado



INÍCIO DA PARTIDA

Pontapé de saída para o Santa Clara que na primeira parte ataca a baliza norte do Estádio de São Miguel





Esta tarde o Santa Clara apresenta várias novidades no seu onze, devido à lesão de Thiago Santana, que vai estar afastado dos relvados cerca de um mês.

Deste modo, os encarnados jogam hoje de início com Serginho; Dani Coelho, João Pedro, Vítor Alves e Igor; Osama Rashid, Pacheco, MInhoca e João Reis; Fernando e Clemente.

Carlos Pinto cumpre 10 dias de suspensão e no banco vaio estar a dirigir a equipa Marco Louçano que ainda conta com as seguintes opções: Marco, Accioly, Diogo Santos, Pineda, Rafael Batatinha, Ruben Saldanha e Alfredo Stephens



Quanto ao Cova da Piedade atua com Pedro Alves; Adilson, Willyan, Daniel Almeida e Evaldo; Pedro Tavares, Soares, Ballack e Shimabuku; Cleo e Firmino.

O treinador Bruno Ribeiro ainda conta com Joyce, Sori Mane, Onyilo, Wilson, Tiago Lima Pereira, Michael e Liu





André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal, é o juiz nomeado para dirigir o encontro, assistido por João Jacob e Vasco Marques. O 4.º árbitro é Rui Cidade







É o arranque da segunda volta do campeonato que se assinala este fim de semana na jornada 20 da II Liga, prova na qual o Santa Clara luta pela subida de divisão.

Para já, os encarnados estão nos lugares cimeiros da classificação e, à entrada para esta ronda, a equipa de Carlos Pinto está a quatro pontos de distância dos lugares de subida.

Todavia, a equipa não vence há sete jornadas e em casa o jejum de vitória já dura cinco rondas consecutivas.

No último fim de semana o Santa Clara cedeu um empate 1-1 no Estádio de São Miguel frente ao Académico de Viseu, ao passo que o adversário desta tarde, o Cova da Piedade, vem de uma derrota na Madeira (1-0) frente ao União.

Cinco pontos separam as duas formações na tabela classificativa, com vantagem para os encarnados de Ponta Delgada que somam 29 (8.º) contra os 24 (13.º) da formação de Almada.

No Estádio de São Miguel estas duas equipas já se defrontaram por duas ocasiões e, em ambas, o Santa Clara levou a melhor.