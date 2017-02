Santa Clara 0-0 Cova da Piedade MINUTO A MINUTO

O Santa Clara recebe esta tarde, a partir das 15h00, o Cova da Piedade, em partida referente à 27.ª jornada da II Liga de futebol. No Estádio de São Miguel, a equipa de arbitragem será liderada por João Mendes, de Santarém, assistido por Nuno Pereira e Pedro Martins.



MINUTO 17

Livre de Rashid, agora na esquerda, junto a quina da grande área com a linha do fundo, mas o cabeceamento ao segundo poste de Pacheco a sair por cima.

MINUTO 15

Primeiro lance de perigo do Santa Clara: livre batido por Rashid na direita e Joel ao primoeiro poste ao lado.

MINUTO 13

ADILSON!!! Ui, ui...muito perigoso o Cova da Piedade, agora pela direita: Igor vacila na abordagem à bola, perde para a Adilson que enche o pé mas às malhas laterais! Melhor os visitantes neste minutos iniciais.

MINUTO 9

Bom momento individual de Berny Burke na direita, a desenvencilhar-se de dois jogadores, mas depois a jogada perde-se num cruzamento demasiado largo de Rui Silva.

MINUTO 8

SERGINHO!!! Que monumental defesa do guarda-redes do Santa Clara!! Cruzamento de Evaldo na esquerda e o veterano Silas cabeceia para uma estirada por instinto do Serginho.

MINUTO 4

Primeiro remate da partida, e para o Cova da Piedade: corte defeituoso de Vítor Alves a um cruzamento da esquerda, e Luís Silva enche o pé para fora.

MINUTO 1

O Santa Clara alinha com um triângulo no meio campo, com Saldanha no vértice mais atacante, Pacheco e Osama Rashid como duplo pivot.

COMEÇA A PARTIDA

O Santa Clara, que vai alinhar com o equipamento tradicional (camisola e meias vermelhas, calção branco), vai jogar de norte para sul na primeira parte. O Cova da Piedade, que enverga o equipamento alternativo (azul escuro de cabeça aos pés), começa com a bola.

As três equipas já entraram no estádio de São Miguel, muito bom tempo para a prática do futebol. Pouca gente nas bancadas, a que não será alheio a hora e o dia do jogo.

Já João Barbosa vai contar com: Guilherme, Yi, Carlos Alves, Filipe Godinho, Robson, Ballack e Roberto Cunha.

No banco, Carlos Pinto tem como opções: Pedro Soares, João Dias, Diogo Santos, Clemente, Hugo Santos, Guilherme e João Reis

O Cova da Piedade vai alinhar com: Pedro Alves, Danielson, Evaldo, Silas, Chico Gomes, Rui Varela, Adilson, Siaka Bamba, Luís Silva, Irobiso e Bruno Bernardo.

Muitas alterações no Santa Clara: Serginho; Rui Silva, Accioly, Vítor Alves e Igor; Osama Rashid, Pacheco e Ruben Saldanha; Pineda, Joel Silva e Berny Burke.

JÁ HÁ EQUIPAS OFICIAIS

Na antevisão da partida de hoje, o técnico Carlos Pinto considerou que o Santa Clara tem de vencer o seu adversário. Confira o vídeo da conferência de imprensa aqui.

Este será o quarto encontro entre as duas formações, o segundo em São Miguel. O primeiro ocorreu na temporada 1987/88, na altura na II Divisão Zona Sul, com os açorianos a vencerem por 2-1.

No jogo da primeira volta, as duas equipas terminaram empatadas a uma bola: André Carvalhas marcou primeiro para a formação de Almada; Clemente empatou perto do minuto 90.

Com 26 jornadas disputadas, o Santa Clara é sétimo, com os mesmos 39 pontos que o Penafiel, enquanto o Cova da Piedade é 10.º. com 34.