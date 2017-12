Santa Clara contrata avançado panamiano Alfredo Stephens

O Santa Clara, que segue em sexto lugar na II Liga de futebol, anunciou a contratação por empréstimo do avançado Alfredo Stephens, jovem de 23 anos do Panamá.





Alfredo Stephens, "internacional A pela seleção do Panamá, vai reforçar o Santa Clara por empréstimo, num contrato que terá a duração de um ano e meio por empréstimo com opção de compra no final do contrato", indica o clube açoriano na rede social Facebook.

O avançado pertence aos quadros do Chorrillo FC, clube da primeira divisão do Panamá.

O Santa Clara encontra-se, com 18 jogos jogados, a seis pontos do primeiro classificado na II Liga, o FC Porto B.