Santa Clara contrata Adel por um ano e meio

O Santa Clara, da II Liga de futebol, acertou contrato com o médio Adel, por um ano e meio, sendo que o jogador estava à experiência desde o início do mês de janeiro.



O jogador de 23 anos foi apresentado oficialmente esta tarde, em conferência de imprensa, juntamente com o avançado brasileiro Guilherme Schtettine, o também avançado Joel Silva e o defesa Vítor Alves, os últimos reforços que chegaram à equipa na equipa orientada por Carlos Pinto por via do mercado de inverno.

Adel Gamal Abdullah Saleh, natural do Iémen, troca o Al Ain Football Club, que é o principal clube de futebol dos Emirados Árabes, pelo Santa Clara.