Santa Clara vence 3-2 o Benfica B e sobe ao segundo lugar

O triunfo, suado, foi arrancado já em tempo de descontos, por intermédio de Clemente, depois de o Santa Clara ter estado a vencer 2-0 ao intervalo e deixar-se empatar na segunda parte.

Com esta vitória o Santa Clara sobe a segundo com 55 pontos, a um do líder Nacional.







Minuto 90+5 - FINAL DO JOGO



Minuto 90+4 - GOLO SANTA CLARA Clemente

Bola lançada por Marco, na sequência de uim fora de jogo ao ataque do Benfica B. Na área Diogo Santos ganha posição e tira cruzamento, surgindo oportuno Clemente a desviar para o fundo das redes



Minuto 90 - Vão jogar-se mais quatro minutos



Minuto 90 - Cruzamento de Vítor Alves na direita, ao segundo poste Thiago Santana cabeceia ao lado



Minuto 89 - Remate de longe de João Reis, fácil para Zlobin



Minuto 88 - Cartão amarelo a João Reis



Minuto 87 - Cartão amarelo a Willock



Minuto 82 - Sai Minhoca e entra Pineda



Minuto 77 - Bola na trave!

Heri ganha a Accioly, tira vários adversários da frente e em posição frontal remata com a bola a bater na trave da baliza de Marco.



Minuto 75 - João Reis cruza na esquerda, na área Minhoca falha o cabeceamento



Minuto 74 - Sai Fernando e entra Clemente no Santa Clara



Minuto 71 - GOLO BENFICA B Mesaque

Cruzamento na esquerda, Heri assistiu de cabeça ao segundo poste e em esforço Mesaque empurra o esférico para o fundo das redes, restabelecendo a igualdade



Minuto 70 - Canto na direita de Minhoca, João Pedro remata torto e na recarga Accioly remata por cima



Minuto 64 - Jogada de Thiago Santana pela esquerda, ensaiou o remate bvárias vezes e quando fê-lo, Zlobin defendeu junto ao poste para a linha final



Minuto 63 - Remate de meia-distância de Minhoca por cima da baliza



Minuto 62 - Remate forte de João Reis em posição frontal, Baldé intercetou o remate que levava selo de golo



Lystcov sai em maca do campo, com uma lesão no joelho esquerdo

Depois de alguns apupos, os adeptos acabaram por aplaudir o jogador do Benfica B



Chuva parou e o sol voltou a surgir



Minuto 59 - Lystcov, lesionado, sai e entra Baldé



Minuto 57 - Lystcov tropeça na bola, que fica +para Fernando que fica isolado na área mas árbitro assinala falta!

O central do Benfica B fica, contudo, lesionado



Minuto 56 - Sai Ruben Saldanha e entra Pacheco



Chove torrencialmente no Estádio de São Miguel



Minuto 53 - GOLO BENFICA B Gedson

Remate da meia direita na área encarnada, com a bola a bater na trave e a entrar, já depois de João Pedro ter evitado, quase em cima da linha, o golo num remate de Heri



Minuto 52 - Falhanço incrível!

No limite do fora de jogo Fernando arranca na linha do meio-campo, servido uma vez mais por Thiago Santana. Fernando correu isolado e desviou de Zlobin que com o pé evitou o golo



Minuto 49 - Lystcov empurrou Thiago Santana na área pelas costas. Juiz nada assinalou mas ficou poor marcar uma grande penalidade



Hélder Cristóvão mexeu na equipa ao intervalo: ficaram nos balneários Chrien e Luís e entraram Mesaque e Carter



Recomeça a partida



Minuto 45+1 INTERVALO



Minuto 45 - Cartão amarelo por entrada com o pé em riste



Minuto 43 - Remate de Willock, em posição frontal, para uma boam defesa na relva de Marco.

Na insistência, cruzamento da direita e ao segundo poste Heri cabeceia fraco para as mãos de Marco.



Minuto 37 - GOLO SANTA CLARA João Pedro

Canto na direita de Minhoca, Accioly desvia ao primeiro poste e na pequena área estava João Pedro completamente só a cabecear para o fundo das redes



Minuto 32 - Iniciativa de Vítor Alves com remate forte para defesa apertada de Zlobin; na recarga, João Reis rematolu cruzado ao lado



Minuto 31 - Remate João Reis sem direção



Minuto 30 - Cartão amarelo a Chrien por falta sobre Minhoca



Minuto 25 - Canto João Reis na direita, ao segundo poste João Pedro cabeceia fraco ao lado



Minuto 18 - Quase o segundo golo!

Jogada tirada a papel químico: Thiago Santana lançou em velocidade Fernando, que no ombro a ombro ganhou a Lystcov. O desvio é que foi intercetado por Zlobin que desta feita evitou o golo segundo a Fernando



Minuto 11 - GOLO SANTA CLARA Fernando

Contra-ataque do Santa Clara, Thiago Santana ferz um passe longo em profundidade para a velcoidade de Fernando que ganhou aos centrais e na cara de Zlobin não perdoou, atirando a contar para o fundo das redes



Apesar de se apresentar em boas condições, o relvado do Estádio de São Miguel parece escorregadio. Vários jogadores já perderam o equilíbrio



Minuto 6 - Cartão amarelo a Accioly por protestos



Minuto 4 - Passe longo, rasteiro, de Chrien para o meio dos centrais do Santa Clara, em velocidade Heri ganha mas remata cruzado sem qualquer perigo.



Minuto 2 - Canto de Gedson na esquerda, na área surge completamente sozinho Kalaica a cabecear à figura de Marco.



INÍCIO DO JOGO

Pontapé de saída para o Santa Clara que na primeria parte ataca a baliza sul do Estádio de São Miguel





Esta tarde o Santa Clara joga com o seguinte 11:

Marco; Vítor Alves, Accioly, João Pedro e Igor; Diogo Santos, Ruben Saldanha, Minhoca e João Reis; Fernando e Thiago Santana.

No banco de suplentes Carlos Pinto conta com Rodolfo, Pacheco, Clemente, Pineda, Dani Coelho, Paulo Grilo e Stephens

Quanto ao Benfica B, a equipa encarnada atua com Zlobin, Kalaica, Willock, Chrien, Keaton, Amaral, Luís, Alex Pinto, Gedson. Heri e Lystcov.

Hélder Cristóvão tem como opções Fábio, Mesaque, Filipe, Mendes, Carter, Baldé e Ramirez.





Humberto Teixeira, da Associação de Futebol do Porto, é o juiz que dirige a partida, assistido por Rui Fernandes e Marco Vieira.



Carlos Macedo é o 4.º árbitro.







O Santa Clara entra nesta ronda posicionado no quarto lugar com 52 pontos - a um dos lugares de subida -, enquanto o Benfica B está no 11.º lugar com 41 pontos.



Os encarnados de Ponta Delgada venceram no último fim de semana em Guimarães a formação B vimaranense (0-2), enquanto a equipa da Luz perdeu na receção ao Gil Vicente (1-2) no Seixal.



Em cinco partidas entre as duas equipas no Estádio de São Miguel, o Santa Clara venceu duas partidas, o Benfica B 1, registando-se ainda dois empates. Na última vez que se defrontaram, a 11 de março de 2017, os encarnados de Ponta Delgada venceram por 2-1.



Na primeira volta da II Liga 2017/2018 o Santa Clara venceu no Seixal por 1-3.