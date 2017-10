Santa Clara 2-1 Belenenses

Está feito!! O Santa Clara voltou a ser um "tomba-gigantes" no estádio de São Miguel, ao eliminar o Belenenses por 2-1, com golos de Fernando e Clemente, para os açorianos, e André Sousa para os lisboetas. Uma vitória justa da melhor equipa no conjunto das duas partes, com um Minhoca em grande forma.

TERMINA O JOGO

MINUTO 90+1

Jogo parado para prestar assistência a Marco Pereira.

MINUTO 90

Vai jogar-se mais 3 minutos

MINUTO 88 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Amarelo a Clemente, por ter tirado a camisola.

MINUTO 87 - GOLO SANTA CLARA

CLEMENTE!!! CLEMENTE!! CLEMENTE!!! O Santa Clara passa para a frente!! Magia de Minhoca, a sentar o adversário na direita, antes de assistir o goleador para o 2-1!!!!

MINUTO 84 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Sai Rashid, entra Kaio Pantaleão

MINUTO 83

SANTANA! Grande jogada de Minhoca, a dar para Clemente na direita que cruza para Santana. O avançado domina e remata, fraco, à figura.

MINUTO 79

Hassan ensaia o remate de longe, não passa muito por cima da trave.

MINUTO 77 - DISCIPLINA BELENENSES

Amarelo para Hassan Yebda.

MINUTO 73 - substituição belenenses

Entra Miguel Rosa, sai Buba Saré

MINUTO 68

Clemente recebe a bola de costas para a baliza, roda e remate mas ao lado e por cima.

MINUTO 67

Chaby remata de posição frontal, mas para as mãos de Marco.

MINUTO 65

Santa Clara, com as mexidas, a recuperar o controlo do jogo.

MINUTO 64

Livre direto de João Reis, à figura.

MINUTO 61

Clemente já a mexer! Lançado na esquerda, cruza rasteiro e a defesa corta para canto, com Santana já preparado para desviar.

MINUTO 60 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saí Saldanha e Fernando, entra Pineda e Clemente

MINUTO 58

Muito mais Belenenses neste início de segunda parte.

MINUTO 58

Gorupec sobe pela direita e ensaia o remate, à figura.

MINUTO 57

Carlos Pinto prepara-se para mexer, e com dois jogadores de uma enfiada: Clemente e Pineda vão a jogo.

MINUTO 52

INCRÍVEL!!! COMO É QUE A BOLA NÃO ENTRA?! Cruzamento da esquerda de Saldanha, um desvio ao primeiro poste e a bola fica a pingar à entrada da baliza, deserta, mas Santana não chega e a bola sai para canto...

MINUTO 51 - GOLO BELENENSES

ANDRÉ SOUSA! João Pedro e Marcelo vão os dois à bola, chocam, e o esférico fica para Maurides que assiste André Sousa para o empate.

MINUTO 48

BOMBA! Maurides foge da direita para o centro, puxa o pé atrás e faz brilhar marco Pereira.

RECOMEÇA A PARTIDA

INTERVALO - SUBSTITUIÇÃO BELENENSES

Entram Chaby e Benny, saída de Tiago Caeiro e Cleyton

Santa Clara sai na frente na primeira parte do embate com o Belenenses. Jogo muito bem conseguido dos açorianos perante uns lisboetas que ainda não deram trabalho a Marco Pereira.

TERMINA A PRIMEIRA PARTE

MINUTO 45+3

Marco sai a soco e o árbitro assinala falta.

MINUTO 45 +3

Belenenses ganha um livre na esquerda.

MINUTO 45

Vão-se jogar mais dois minutos na primeira parte.

MINUTO 44

O Belenenses querer a assumir o jogo nestes cinco minutos finais da primeira parte.

MINUTO 41

O golo - merecido - acaba por surgir no pior momento do Santa Clara nesta primeira parte. Mas, perante a entrada dos "açorianos", já se justificava a vantagem.

MINUTO 40 - GOLO SANTA CLARA

FERNANDO!!!! Bola bombeada em profundidade, o avançado brasileiro surge entre os centrais e à saída do guarda-redes, desvia a bola para o fundo da baliza!! Está feito o primeiro do jogo!!!

MINUTO 38

Domingos Paciência protesta uma falta marcada contra si, o que leva Manuel Mota a impor-se perante o treinador do Belenenses

MINUTO 37

Atraso disparatado para de Saldanha para o seu guarda-redes, a obrigar Marco a aliviar pressionado.

MINUTO 36

Nova perda de bola do Santa Clara, desta feita por Gorupec, a dar canto para o Belenenses.

MINUTO 35

Começa a chover no estádio. Mas foi de pouca dura.

MINUTO 33

Desatenção de Rashid, a perder a bola em zona proibida. Maurides aproveitou para rematar com perigo, ao lado.

MINUTO 32

Livre direto frontal para os do Restelo, muito por alto e sem perigo..

MINUTO 29

Belenenses agora a crescer um pouco no jogo, com mais posse, mas ainda sem causar perigo. O adjunto Bruno Moura pede a Miguel Rosa para intensificar o aquecimento, sinal que o treinador do Belenenses está insatisfeito com o rendimento da sua equipa.

MINUTO 23

Muriel cai no chão a pedir assistência. Domingos Paciência aproveita para "passar" um papel para a defesa.

MINUTO 22

FERNANDO!!!!! O avançado ganha a bola bombeada ao central, finta o defesa mas o remate sai prensado e vai fácil para o guarda-redes!

MINUTO 20

Bancadas já mais bem compostas para a Festa da Taça.

MINUTO 18

O lado esquerdo do Santa Clara está muito dinâmico: João Reis e Minhoca estão a entender-se às mil maravilhas. Só dá Santa Clara neste minutos iniciais. Mais um canto para os açorianos, o terceiro até ao mmento.

MINUTO 17

JOÃO PEDRO!!!!! Quase o primeiro da tarde! Canto na direita batido por Minhoca e o central cabeceia com estrondo à trave! A bola ainda bate emc ima da linha mas ninguém conseguiu desviar para a baliza!!!

MINUTO 16

Santana cai na grande área após tabelinha com Saldanha. O árbitro manda seguir.

MINUTO 15

Fernando ganha uma falta. O avançado brasileiro tem estado muito batalhador na frente.

MINUTO 10

MINHOCA!!!

Remate forte do médio na esquerda, para defesa apertada de Muriel. Na recarga, Fernando atira ao lado!

MINUTO 10

Entrada personalizada do Santa Clara, a assumir o jogo e a pressionar forte o Belenenses!

MINUTO 8

Fernando com remate rasteiro, fraco, às mãos de Muriel, após passe de Saldanha.

MINUTO 6

Resposta do Belenenses: cruzamento largo de Florent na esquerda para o cabeceamento de Maurides, mas fraco para as mãos de Marco Pereira.,

MINUTO 5

O avançado brasileiro parece recuperado. E já reentrou.

MINUTO 4

Thiago Santana cai na pequena área e fica bastante queixoso do ombro.

MINUTO 3

FERNANDO!!!! Lançamento longo para as costas da defesa do Restelo com Fernando a aproveitar o adiantamento do guarda-redes para encher o pé! Defesa apertada para canto!





COMEÇA A PARTIDA

O Santa Clara vai jogar de Norte para Sul, enquanto que o Belenenses sai com a bola.

Os capitães Pacheco e Gonçalo Silva escolhem quem sai com a bola.

As três equipas entram em campo, todas com o equipamento "clássico". O Santa Clara de camisola e meia vermelha e calção branco; o Belenenses todo de azul; e a equipa de arbitragem completamente de preto.

Este é o 9.º jogo entre as duas formações no Estádio de São Miguel, com vantagem para o Belenenses, que já veio aos Açores vencer por três vezes (1999/00, 2002/03 e 2010/11) e empatar outras três (1998/99, 2011/12 e 2013/14). O Santa Clara só venceu os "azuis" do Restelo em duas ocasiões: 2001/02 e 2012/13

As três equipas já recolheram aos balneários. Continua a chegar público ao estádio.

No banco da formação do Restelo vai estar uma cara conhecida do Santa Clara: Bruno Moura, treinador principal dos açorianos nas temporadas 2010/11 e 2011/12.

Para já, pouco público para o que se esperaria da visita de um clube da I Liga de futebol. Pode ser que as bancadas fiquem mais bem compostas até à hora do jogo.

Céu azul e bastante sol, com vento de norte. O furacão Ophelia passou ontem sem estragos de maior na Região e, apesar dos receios, as condições estão excelentes para a prática de futebol.

Já Domingo Paciência tem no banco: Filipe Mendes, Persson, Miguel Rosa, Jesus, Benny, Roni e Chaby.

No banco, Carlos Pinto tem como opções: Rodolfo, Diogo Santos, Clemente, Pineda, Igor, Guilherme e Kaio Pantaleão.

Já o Belenenses vai entrar com: Muriel; Geraldes, Gonçalo Silva, Cleyton, Nuno Tomás; Florent, Hassan, André Sousa, Buba Saré, Maurides e Tiago Caeiro.

O Santa Clara vai jogar com: Marco; Gorupec, Marcelo, João Pedro e João Reis; Rashid, Pacheco, Minhoca e Ruben Saldanha; Thiago Santana e Fernando.

JÁ HÁ EQUIPAS!

Na ronda anterior, o Santa Clara eliminou o Gondomar. Já quanto aos "azuis" do Restelo, é a estreia na competição.