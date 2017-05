Santa Clara assegura Minhoca até 2019

O Santa Clara assegurou hoje a contratação de Minhoca, do Paços de Ferreira, da I Liga, para as próximas duas épocas ao serviço da equipa da II Liga de futebol, adiantou fonte próxima do clube à agência Lusa.



Minhoca, de 29 anos, está assim de regresso à formação açoriana, de onde saiu na época 2013/2014 para vestir a camisola do Paços de Ferreira.

O médio ofensivo vai integrar o plantel do Santa Clara no início da pré-época 2017/2018, voltando assim ao clube que representou entre as épocas 2011/2012 e 2013/2014.

O jogador, natural de Ponta Delgada, ilha de São Miguel cumpriu esta época 16 jogos pelo Paços de Ferreira, não tendo marcado nenhum golo.

A confirmar-se a continuidade de Carlos Pinto como treinador do Santa Clara para a próxima época, Minhoca voltará a receber orientações do técnico que passou no início desta época pela equipa do Paços Ferreira.

O Santa Clara assegura assim o primeiro reforço para a próxima época, sendo que já assegurou as renovações com o guarda-redes Serginho e Pacheco, Accioly, Saldanha, Igor e Pineda.