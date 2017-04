Santa Clara assegura guarda-redes Serginho até 2018

O Santa Clara assegurou hoje a renovação com o guarda-redes Sérginho por mais uma época ao serviço da equipa da II Liga de Futebol, adiantou fonte próxima do clube à agência Lusa



Serginho, de 34 anos, cumprirá assim a quarta época ao serviço do Santa Clara, pela qual se estreou na época 2013/2014 e de onde só saiu em 2015 para vestir a camisola do Gil Vicente ao longo de uma temporada.

O Santa Clara prepara assim o plantel para a próxima temporada, sendo que na semana passada anunciou as renovações do sub-capitão Accioly, por mais uma época, e do capitão Pacheco, até à época 2018/2019.