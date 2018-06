Santa Clara assegura contratação de Bruno Lamas e João Lucas

Na sua página no Facebook, o Leixões dá conta da transferência do lateral esquerdo João Lucas para o emblema açoriano, ficando a SAD do clube de Matosinhos com 45% do passe do jogador e com direitos sobre eventuais mais-valias numa transferência futura.

"Por contrapartida deste negócio o Santa Clara cede ao Leixões 20% do passe do nosso ex-atleta Bruno Lamas, que se encontrava livre", refere ainda o comunicado do Leixões, que acaba por manter direitos sobre o médio brasileiro com passaporte italiano, que depois de se recusar renovar acedeu ingressar no Santa Clara.

A publicação termina com a Leixões SAD a "agradecer ao Santa Clara" e ao "seu presidente Rui Cordeiro toda a disponibilidade e respeito manifestados" nesta dupla negociação.

Os dois jogadores vão reencontrar no Santa Clara o antigo treinador do Leixões João Henriques, que sucedeu a Daniel Kenedy e se manteve no cargo até rumar ao Paços de Ferreira.