O Santa Clara, atual 7.º classificado com 56 pontos, vai esta tarde a casa do Penafiel (4.º com 59 pontos) de olhos postos no terceiro posto da Liga Ledman. A 39.ª jornada do campeonato terá uma formação açoriana ao ataque, com o jogo a ser apitado por Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Beja.



