Santa Clara anuncia a renovação com oito jogadores

O Santa Clara anunciou hoje, na sua página oficial de Facebook, a renovação de contrato com oito jogadores do plantel para a época 2018/2019,na qual a equipa açoriana estará de regresso à I Liga de futebol.

Os guarda-redes Marco Pereira e Rodolfo Cardoso, os defesas João Pedro e Accioly, o médio Kaio e os avançados Rúben Saldanha, Clemente e Pineda continuam assim a integrar o plantel da equipa, recém-promovida à I Liga de futebol.

Fonte oficial do Santa Clara adiantou à agência Lusa que todos os jogadores renovam por mais um ano, à exceção de Kaio, que assina contrato por três anos.

Da época passada transitam ainda onze jogadores que já tinham contrato assinado com o clube açoriano por mais um ano, nomeadamente o guarda-redes Serginho, o defesa Ítalo, os médios Pacheco, Diogo Santos e Minhoca e os avançados Fernando Andrade, Rafael Batatinha, Thiago Santana, Osama Rashid, Berny Burke e Guilherme Schettine.

As renovações com oito jogadores do plantel, que competiu na época passada na II Liga de futebol, são anunciadas depois do Santa Clara ter confirmado a contratação do treinador João Henriques, de 45 anos, por uma temporada.

João Henriques orientou na época passada o Leixões e o Paços de Ferreira, não evitando a despromoção dos pacenses à II Liga de futebol.