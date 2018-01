Santa Clara 0 – Académico de Viseu 0 MINUTO A MINUTO

As equipas do Santa Clara e do Académico de Viseu jogam no Estádio de São Miguel, desde as 15h00, uma das partidas da 19.ª jornada da II Liga de futebol, a última da primeira volta do campeonato

Minuto 51 - Livre de João Reis por cima da baliza do Académico de Viseu



As duas equipas regressaram do descanso sem mexidas nos respetivos onze



RECOMEÇA A PARTIDA



Minuto 45 + 3 - INTERVALO



Minuto 45 - Vão jogar-se mais três minutos



Minuto 43 - Cartão amarelo a Tarcísio porque travou a cavalgada de mais de 40 metros de Fernando



Minuto 39 - Livre de Osama Rashid batido diretamente para as mãos de Peçanha



Minuto 36 - Que desperdício!

Vìtor Alves teve tudo para marcar e falhou!

Livre de Osama Rashid na meia esquerda, um defensor viseense tocou de cabeça para trás, a bola bate na cabeça de um colega e isola Vítor Alves. O central encarnado, na cara de Peçanha, cabeceou para uma grande defesa do guarda-redes brasileiro.



Foi a melhor ocasião de golo do Santa Clara até ao momento



Minuto 35 - Livre de Avto para a área encarnada mas ninguém surgiu para o desvio



Minuto 32 - Bonita jogada do ataque do Santa Clara pela esquerda, Osama Rashid serviu João Reis que cruzou para defesa apertada de Peçanha na pequena área. Thiago Santana chegou tarde para finalizar, chocou com o guarda-redes e foi assinalada infração ofensiva



Minuto 29 - Livre de Ferreira por cima da baliza de Serginho



Minuto 28 - Cartão amarelo a Minhoca porque travou João Mário - agarrou na camisola - junto à área encarnada. Livre muito perigoso



Minuto 25 - Thiago Santana cruza na esquerda mas diretamente para as mãos de Peçanha



Minuto 23 - Jogada de ataque pelo lado esquerdo, cruzamento de João Mário e ao segundo poste João Reis desvia de cabeça quando tinha nas costas Avto pronto para finalizar



Minuto 15 - Cartão amarelo a Osama Rashid por entrada dura sobre João Mário



Minuto 13 - Remate de Avto para defesa fácil de Serginho



Minuto 7 - Avto 'picou' a bola por cima das costas da defesa encarnada que ficou parada a ver jogar. A bola apanhou isolado João Mário que parou no peito mas o remate de primeira à meia volta saiu enrolado e sem qualquer perigo.



Ficou mais um aviso do ataque viseense



Minuto 6 - João Mário serviu em velocidade na direita Nsor que bateu em velocidade Vítor Alves, entrou na área isolado mas o remate cruzado saiu ao lado da baliza do Santa Clara



Minuto 1 - Remate de Thiago Santana, Peçanha defende para canto



Minuto 1 - Remate de João Mário, Serginho agarra à segunda



INÍCIO DO JOGO

Pontapé de saída para o Académico de Viseu. O Santa Clara ataca na primeira parte a baliza norte do Estádio de São Miguel





Para o primeiro jogo de 2018 o treinador do Santa Clara faz alinhar o seguinte onze: Serginho; Toni Gorupec, Vítor Alves, João Pedro e João Reis; Diogo Santos, Osama Rashid, Minhoca e Ruben Saldanha; Fernando e Thiago Santana

No banco como opções Carlos Pinto conta com Marco, Marcelo, Pacheco, Clemente, Pineda, Igor e Stephens

Já o Académico de Viseu apresenta Peçanha; Tomé, Pica, Bruno Sousa e Kiko; Ferreira, Capela e Avto; Nsor, João Mário e Tarcísio

Francisco Chaló tem como opções Jonas, Joel, Fábio Santos, Rui Miguel, Erivaldo, Barry e Sandro Lima

João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga, é o árbitro nomeado para dirigir a partida. O juiz de 30 anos vai contar com os assistentes Bruno Rodrigues e Nuno Eiras; Nelson Cunha é o 4.º árbitro





Quatro pontos separam as duas formações na tabela classificastiva, equipas que assumiram como obketivo principal para a época 2017/2018 a subida à I Liga de futebol.

A formação viseense entra nesta ronda no segundo lugar com 32 pontos, enquanto os encarnados de Ponta Delgada seguem em sétimo com 28 pontos.

O Santa Clara, que já não vence para o campeonato há seis jornadas, vem de um empate em Queluz em casa do Real (1-1), ao passo que o Académico de Viseu foi goleado no Estádio do Fontelo por 1-4 pelo Penafiel.

O histórico de confrontos entre as duas formações no Estádio de São Miguel mostra duas vitórias para cada uma das equipas em quatro jogos já disputados, todos respeitantes à II Liga de futebol.

Curiosamente, a formação continental ganhou mesmo nas últimas duas deslocações aos Açores por 1-2 e 0-1.