Santa Clara 1 - Académica 0 MINUTO A MINUTO

Santa Clara e Académica jogam, a partir das 15h00 no Estádio de São Miguel, uma das partidas da 23.ª jornada da II Liga de futebol



Minuto 40 - Canto na direita de Diogo Coelho, Ricardo sai de entre os postes mas quase falha a interceção. Na insistência a jogada perdeu-se

Minuto 38 - Pacheco atira às malhas laterais depois de ultrapassar Ricardo. Tudo começou numa jogada na direita, uma combinação entre Hugo Santos e Clemente, e um mau alívio - mais um - da defensiva da Académcia

Minuto 34 - Cruzamento de João Reis na esquerda, corte de Diogo Coelho

Minuto 29 - Bola em velocidade nas costas da defensiva encarnada mas Accioly protegeu o esférico perante a oposição de Marinho, acabando Serginho por recolher a bola sem problemas

Minuto 23 - Golo anulado ao Santa Clara

Cruzamento na esquerda de João Reis, na pequena área surgem quatro jogadores do Santa Clara a saltarem com Ricardo. O guarda-redes não chega ao esférico e cai e a bola chegou a ser desviada de cabeça por Diogo Santos mas prontamente Artur Soares Dias assinalaou a infração sofrida por Ricardo na sua zona de rigor

Minuto 20 - Mau alívio de Diogo Coelho isola Ruben Saldanha na área mas o central ainda recupera e limpa na jogada. No entanto, os jogadores encarnados ficaram a pedir uma suposta mão na bola do central da Académica. Artur Soares Dias prontamente negou o pedido encarnado

Minuto 15 - Cruzamento de Nuno Santos na esquerda, na área Serginho saiu e com a mão esquerda limpou a jogada perante a ameaça de Tozé Marreco

Minuto 13 - Cartão amarelo a Accioly por travar a progressão de Tozé Marreco que fugira-lhe à marcação

Minuto 10 - GOLO Santa Clara Diogo Santos

Canto na esquerda Hugo Santos, Accioly tenta ao primeiro poste o desvio de cabeça; Ricardo ainda consegue com a mão tocar no esférico mas ao segundo poste, em cima da linha, Diogo Santos confirma de cabeça o golo inaugural da partida

Minuto 9 - Clemente, saindo de uma posição de jogo de jogo, isola João reis que demora uma eternidade e permite o corte de um adversário

Minuto 6 - Cartão amarelo a Tom. Na sua segunda falta cometida no jogo, Artur Soares Dias não esteve com contemplações

Minuto 5 - Corte de Accioly - com Tozé Marreco nas costas - a cruzamento na esquerda de Nuno Santos

Minuto 4 - João Reis mete a bola na esquerda mas Clemente não consegue chegar ao esférico

COMEÇA A PARTIDA

Na primeira parte o Santa Clara ataca a baliza norte do Estádio de São Miguel

O Santa Clara vai jogar com Serginho; Rui Silva, Massaia, Accioly e Diogo Coelho; Diogo Santos, Pacheco e Ruben Saldanha; João Reis, Hugo Santos e Clemente

No banco o treinador Carlos Pinto conta com Pedro Soares, João Dias, Felipe Barros, Burke, Pineda, Igor e Diogo Ribeiro

A Académica apresenta-se com Ricardo, Ruben Alfaiate, João real, Diogo Coelho, Nuno Santos, Kaká, Nuno Piloto, Tom, Traquina, Marinho e Tozé Marreco

Costinha, o técnico da 'Briosa', tem como opções José Costa, Makonda, Leandro, Rui Miguel, Leandro, Ohemeng e Jimmy

As duas equipas estão separadas por apenas um ponto na tabela classificativa, com vantagem para o conjunto de Coimbra que segue em terceiro com 36 pontos, ao passo que os encarnados de Ponta DElgada são quartos com 35.

O Santa Clara vem de uma goleada sofrida em Guimarães por 5-0, frente ao conjunto B vimaranense, enquanto a 'Briosa' venceu na última ronda o lanterna vermelha Olhanense por 2-0.

O internacional português Artur Soares Dias, do Porto, é o árbitro nomeado para dirigir esta partida, assistido por Rui Licínio e João Silva.