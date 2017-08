Santa Clara 3-1 Académica

O Santa Clara recebe no Estádio de São Miguel, a partir das 16h00, a Académica de Coimbra, em jogo a contar para a 4.ª jornada da II Liga de futebol. O encontro vai ser apitado por João Capela, da Associação de Futebol de Lisboa.

Santa Clara isola-se na liderança da II Liga, graças ao empate a zero da Académica de Viseu no reduto do Arouca.

O Santa Clara somou a sua quarta vitória em igual número de jogos na II Liga, graças aos três golos apontados na primeira parte, por intermédio de Osama Rashid, Thiago Santana e Diogo Santos. A Académica ainda igualou através de Chiquinho, mas a expulsão de Guima, por acumulação de amarelos, a meio da segunda parte, ditou o rumo da partida.



FINAL DA PARTIDA

MINUTO 90 + 4

Harramiz responde a um cruzamento da esquerda mas cabeceia muito torto.

MINUTO 90

João Capela dá 4 minutos de descontos

MINUTO 90

Remate de Nélson, defesa apertada de Serginho.

MINUTO 85 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Amarelo para Kaio

MINUTO 80 - SUBSTITUIÇÃO ACADÉMICA

Saída de Luisinho, entrada de Marinho

MINUTO 78

Pineda serpenteia pela direita, tira o cruzamento rasteiro ao primeiro poste mas o defesa antecipa-se a Santana.

MINUTO 76 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saída de Diogo Santos, entrada de Kaio.

MINUTO 76

Remate por cima de Empis

MINUTO 74

HARRAMIZ!!! Cruzamento da direita e o avançado antecipa-se aos centrais com estrondo à barra!!

MINUTO 72

Remate de Harramiz...à linha lateral...

MINUTO 72 - SUBSTITUIÇÃO ACADÉMICA

Saída de Djousse, entrada de Empis

MINUTO 70

Jogo continua quezilento, com muitas paragens por faltas a meio-campo.

MINUTO 67 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Sai Fernando, entra Pineda

MINUTO 65 - DISCIPLINA ACADÉMICA

Guima vê o segundo amarelo (quatro minutos depois do primeiro) e é expulso da partida. Tudo favorável para a vitória do Santa Clara

MINUTO 65

Jogo com muitas quezílias...

MINUTO 61 - DISCIPLINA ACADÉMICA

Amarelo para Guima.

MINUTO 58

João Capela deixa passar em claro uma mão na bola na grande área de Mike. Penálti ficou no bolso...

MINUTO 50 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Amarelo para Marcelo

MINUTO 49

Primeiro lance de algum interesse na segunda parte, Luisinho a rematar muito por cima após canto na direita.

MINUTO 46 - SUBSTITUIÇÃO ACADÉMICA

Entrada de Harramiz para o lugar de Ki.

RECOMEÇA A PARTIDA

Regressam as três equipas e a Académica prepara-se para lançar Harramiz ao jogo, para o lugar de Ki.

O Santa Clara vai para o intervalo confortavelmente na frente, graças a dois golos de rajada mesmo a fechar a primeira parte. Com a igualdade a subsistir após a uma grande penalidade para cada lado, a entrada de Minhoca para o lugar do apagado Saldanha deu outra vida aos açorianos, que marcaram por Santana e Diogo Santos.

INTERVALO

MINUTO 45+4 - GOLO SANTA CLARA

Livre de Osama Rashid na esquerda e Diogo Santos surge ao primeiro poste a desviar. Ricardo ainda toca na bola mas ela acaba no fundo da baliza.

MINUTO 45+2 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Amarelo para Igor

MINUTO 45

João Capela já mais 2 minutos a esta primeira parte.

MINUTO 44 - GOLO SANTA CLARA

SANTANA!!! O avançado marca de cabeça, concluindo uma jogada fantástica do ataque dos açorianos! Fernando ganha na direita e cruza ao primeiro poste onde João Reis recebe, roda e pica a bola para o segundo poste, onde Santana cabeceia solto.

MINUTO 41

Fernando ganha a posição ao defesa na direita mas remata muito ao lado...

MINUTO 38

Serginho lesiona-se. Académica em cima do Santa Clara na parte final, jogando no meio-campo dos açorianos.

MINUTO 36

JOÃO REIS!!! Remate dentro da grande área, na esquerda, para dfefesa apertada de Ricardo!

MINUTO 33 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saí Saldanha para a entrada de Minhoca.

MINUTO 32

Empate justificado pelo maior ascendente dos estudantes nos últimos minutos.

MINUTO 30 - GOLO ACADÉMICA

Chiquinho bate rasteiro para a esquerda e faz o empate!

MINUTO 29 - GRANDE PENALIDADE ACADÉMICA

Diogo Santos faz placagem a Luisinho. Fica a dúvida se dentro ou fora da grande área.

MINUTO 27

Nelson!! nova jogada de envolvimento da Académica pela esquerda e o remate do número 19 saiu por cima, quando estava em boa posição para marcar! O Santa Clara precisa de recuperar o meio-campo...

MINUTO 22

CHIQUINHO!!! Remate de ressaca à entrada da meia lua e Serginho só acompanhou a bola ir ao seu poste esquerdo! Passou o perigo!!!

MINUTO 20

Jogo mais calmo nos últimos instantes, com o Santa Clara a rodar a bola.

MINUTO 15

Luisinho novamente em evidência, a tirar um cruzamento da esquerda, mas diretamente para as mãos de Serginho.

MINUTO 13

Luisinho ensaia o remate de longe, na esquerda, mas rasteiro e ao lado.

MINUTO 11

Académica!! Djousse surge na área após uma carambola mas o remate é cortado por Vítor Alves, passa o perigo!

MINUTO 10 - GOLO SANTA CLARA

Osama Rashid atira para a esquerda e faz o golo! Quarto remate certeiro do iraquiano no campeonato.

MINUTO 8 - DISCIPLINA ACADÉMICA

Yuri Matias vê cartão amarelo.

MINUTO 8 - GRANDE PENALIDADE SANTA CLARA

Yuri Matias acerta com o pé na cara de Fernando, João Capela assinala grande penalidade.

MINUTO 3

Académica sai em contra-ataque após um canto na esquerda do Santa Clara mas o cruzamento de Luisinho sai muito por cima.

MINUTO 2

FERNANDO!!! Primeiro lance de perigo do Santa Clara, após um lançamento lateral, mal aliviado pela defesa de Coimbra mas o Ricardo defende o tiro do brasileiro junto ao poste!

COMEÇA A PARTIDA

Os capitães Marcelo (Santa Clara) e Real (Académica) já escolheram os lugares. O Santa Clara vai jogar de norte para sul e sai com a bola.

Santa Clara e Académica envergam os equipamentos principais: os "encarnados" de Ponta Delgada com camisola e meias vermelhas e calção branco; os "estudantes" de Coimbra vestem de preto da cabeça aos pés.

Entram as três equipas em campo.

Muito calor e humidade no estádio de São Miguel.

Bancadas com bastante público até, atendendo ao jogo ser a meio da semana, às 16h00.

Já os "estudantes" tem no banco Guilherme, Empis, Marinho, Simões, Harramiz, Duque e Tozé.

No banco, o Santa Clara tem como opções Marco Pereira, Clemente, Minhoca, Pineda, Guilherme, João Pedro e Kaio Fernando.

A Académica vai alinhar de início com: Ricardo; Ki, Zé Tiago, Real, Nélson, Guima, Chiquinho, Mike, Djousse, Yuri Matias e Luisinho.

Em equipa que vence, não se mexe e o Santa Clara vai alinhar com a mesma equipa que venceu os últimos três jogos: Serginho; Dani Coelho, Marcelo, Vítor Alves e Igor; Osama, Diogo Santos, Saldanha e João Reis; Thiago Santana e Fernando.

O jogo vai ser apitado por João Capela, da Associação de Futebol de Lisboa, que terá como assistentes Paulo Brás e Bruno Jesus, com o micaelense Nelson Moniz como quarto árbitro.

Os "encarnados" de Ponta Delgada, orientados por Carlos Pinto, partilham a liderança do campeonato com a Académica de Viseu, com 9 pontos, mais 6 que os "estudantes" de Ivo Vieira, equipa que ocupa a 14.ª posição.