Santa Clara - Académica MINUTO A MINUTO

Santa Clara e Académica jogam, a partir das 15h00 no Estádio de São Miguel, uma das partidas da 23.ª jornada da II Liga de futebol



O Santa Clara vai jogar com Serginho; Rui Silva, Massaia, Accioly e Diogo Coelho; Diogo Santos, Pacheco e Ruben Saldanha; João Reis, Hugo Santos e Clemente

No banco o treinador Carlos Pinto conta com Pedro Soares, João Dias, Felipe Barros, Burke, Pineda, Igor e Diogo Ribeiro

A Académica apresenta-se com Ricardo, Ruben Alfaiate, João real, Diogo Coelho, Nuno Santos, Kaká, Nuno Piloto, Tom, Traquina, Marinho e Tozé Marreco

Costinha, o técnico da 'Briosa', tem como opções José Costa, Makonda, Leandro, Rui Miguel, Leandro, Ohemeng e Jimmy

As duas equipas estão separadas por apenas um ponto na tabela classificativa, com vantagem para o conjunto de Coimbra que segue em terceiro com 36 pontos, ao passo que os encarnados de Ponta DElgada são quartos com 35.

O Santa Clara vem de uma goleada sofrida em Guimarães por 5-0, frente ao conjunto B vimaranense, enquanto a 'Briosa' venceu na última ronda o lanterna vermelha Olhanense por 2-0.

O internacional português Artur Soares Dias, do Porto, é o árbitro nomeado para dirigir esta partida, assistido por Rui Licínio e João Silva.