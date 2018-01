Santa Clara cede empate na receção ao Sporting de Braga 'B'

Santa Clara e Sporting de Braga B foram incapazes de desfazer o nulo inicial numa má partida de futebol.



O resultado ajusta-se em função do que as duas equipas fizeram em campo.





Minuto 90+6 - FINAL DO JOGO

Minuto 90 - Vão jogar-se mais seis minutos



Minuto 85 - Última alteração no Sporting de Braga B: sai Ribeiro e entra Leandro



Minuto 83 - Canto de João Reis na direita, na pequena área Kaio antecipa-se a Filipe e cabeceia mas a bola sai por cima



Minuto 82 - Cruzamento de Vítor Alves, na área Fernando remata mas a bola saiu ao lado do poste esquerda da baliza de Filipe



Minuto 77 - Última mexida no Santa Clara: sai Ruben Saldanha e entra Kaio



Minuto 73 - Livre de Singh, na meia esquerda, com a bola a sair a centímetros da trave da baliza de Serginho



Minuto 70 - Substituição no Santa Clara: sai Clemente e entra Stephens



Minuto 69 - Mexida no Sporting de Braga B: sai Trincão e entra Erick



Minuto 63 - Remate enrolado, fácil para Filipe, de Fernando



Minuto 59 - Substituição no Santa Clara: sai Rafael Batatinha e entra Pineda



Minuto 56 - Mexida no Sporting de Braga B: sai Crespo e entra Villagran



Minuto 54 - Serginho salvou!

Perda de bola de Pacheco, Trincão remata de fora da área para defesa de Serginho para a frente. A bola sobra para Singh que remata forte mas, uma vez mais, Serginho defendeu, evitando o golo dos bracarenses



Minuto 53 - João Pedro falha a interceção, Crespo fica com a bola e remata por cima



Não se registam mexidas nas equipas

RECOMEÇA A PARTIDA



Minuto 45+3 - Intervalo



Minuto 45 - Vão jogar-se mais dois minutos



Minuto 40 - Cruzamento de Rafael Batatinha na direita e ao segundo poste, sem marcação, surge João Reis a rematar de primeira. A bola saiu por cima da baliza bracarense



Minuto 37 - Remate de Minhoca por cima da baliza, depois de um cruzamento de Vítor Silva na direita.

No lance Clemente caiu na área e Hélder Malheiro foi avisar o avançado encarnado que não iria aceitar mais simulações do açoriano



Minuto 30 - Bola na trave!

Singh bate livre frontal à trave da baliza de Serginho.

O livre nasce de uma falta inexistente assinalada por Hélder Malheiro, que considerou que João Pedro cortou a bola com o braço. Se assim fosse, ficou por mostrar o cartão amarelo já que o lance ocorre muito próximo da linha da grande área



Minuto 26 - Minhoca, com um toque de classe, isolou Rafael Batatinha pela direita mas o brasileiro precipitou-se e rematou, em jeito de cruzamento, com a bola a sair por cima da baliza



Minuto 20 - Livre de Minhoca, na esquerda, por cima da baliza de Filipe



Minuto 7 - Minhoca, solto na esquerda, perdeu tempo a ajeitar a bola e quando rematou já tinha a oposição de Dinis



INÍCIO DO JOGO

Pontapé de saída para o Santa Clara que na primeira parte ataca a baliza sul do Estádio de São Miguel





O Santa Clara joga esta noite com Serginho; Vítor Alves, Accioly, João Pedro e João Reis; Pacheco, Ruben Saldanha e Minhoca; Rafael Batatinha, Fernando e Clemente



No banco de suplentes Marco Louçano, o adjunto de Carlos Pinto, conta com Marcos, Marcelo, Diogo Santos, Pineda, Igor, Kaio e Stephens



O Sporting de Braga 'B' atua com Filipe; Oleques, Dinis, Lucas e Simão; Loum, Didi e Crespo; Trincão, Singh e Ribeiro



Como opções os bracarenses, agora dirigidos por Wender Said, contam com Ricardo, Erick, Wilson, Moura, Villagran, Leandro e Midana



Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa, é o juiz nomeado para dirigir o encontro, tendo como assistentes Bruno Jesus e Tiago Rocha.





As equipas estão separadas na tabela classificativa por 12 pontos, ocupando o Santa Clara o 9.º posto (32), enquanto os bracarenses seguem no 19.º e antepenúltimo lugar da classificação (20).



O encontro desta noite, o sexto que as formações realizam em Ponta Delgada, vai contar com a ausência de Carlos Pinto no banco de suplentes (o técnico encarnado cumpre uma suspensão de 10 dias, depois de ter sido expulso no final da última partida na Covilhã) e assinala a estreia de Wender Said no comando técnicos dos arsenalistas, depois da saída de João Aroso do comando técnico.



O Santa Clara, que não conta ainda com Osama Rashid, Thiago Santana (ambos lesionados) e Dani Coelho (castigado), vem de uma derrota na Covilhã (1-0), enquanto o adversário perdeu no Estádio 1.º de Maio na receção à Académica (0-3).



Os encarnados de Ponta Delgada venceram os dois últimos embates realizados em casa frente ao Sporting de Braga B por 2-0 e 1-0, respetivamente.