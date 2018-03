Salvador diz que Sporting ainda não pagou e fez comparação com FC Porto

"Não recebemos ainda a segunda tranche do Battaglia, mas penso que será uma questão de horas fazendo fé na palavra do presidente Bruno de Carvalho que disse que logo que o Sporting de Braga pagasse a parte da compensação [mecanismo de solidariedade por Rui Fonte e Pedro Santos], ia fazer o seu pagamento", afirmou António Salvador.

O líder ‘arsenalista’ revelou que o FC Porto também tinha compromissos com o Sporting de Braga, que venciam em janeiro, e comparou as posturas dos dois clubes.

"O FC Porto sempre assumiu as dificuldades que tinha e quando chegou a hora do compromisso para o Braga, os clubes falaram, entenderam-se e ultrapassaram a situação. São formas de estar perante as suas responsabilidades diferentes, o FC Porto teve a grandeza de honrar os seus compromissos com terceiros", afirmou.

Salvador disse ser importante perceber “que todos os clubes têm dificuldades”, mas notou que "há uma verdade indesmentível: o Sporting de Braga tem uma conta corrente de 2,5 milhões de euros a receber do Sporting e o Sporting tem uma conta corrente de 69 mil euros a receber do Braga".

"São os contratos que fizemos e não vale a pena enxovalharmo-nos na imprensa, ou os diretores de comunicação escreverem publicações no Facebook. As pessoas que andam todos os dias atrás do Facebook é melhor inteirarem-se com as gentes do seu clube e o Sporting até tem gente competentíssima", disse.

António Salvador disse ainda que "o Sporting é um clube de bem" e "que vai saldar a dívida", garantindo ainda que o Sporting de Braga não vai fazer nenhuma queixa à FIFA por causa desta situação.

O dirigente frisou ainda que o Sporting de Braga é o terceiro clube português que mais contribuiu para a pontuação dos clubes portugueses no ranking da UEFA nos últimos quatro anos.

"Exemplo disso é que há três clubes [portugueses] que têm votação nas deliberações da ECA [Associação Europeia de Clubes] que são FC Porto, Benfica e Sporting de Braga. Estamos de consciência tranquila pelo que temos ajudado Portugal a ter uma grande pontuação", disse.

O presidente do Sporting de Braga falava à margem da apresentação de uma parceria entre o clube e a InvestBraga, com o lado mais visível a ser o patrocínio, gratuito, nas camisolas, já a partir do jogo de sábado, na receção ao Sporting, do futuro Fórum Braga, infraestrutura que vai nascer em maio da remodelação do antigo Parque de Exposições de Braga.

"O valor que os pretendentes têm apresentado para esse patrocínio não é aquele que o Sporting de Braga merece, aceitá-lo seria lesar o clube e, por isso, enquanto não o tivermos, estamos abertos a promover a nossa cidade e as suas instituições", explicou Salvador.