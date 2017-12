Salva-vidas faz resgate médico de alemão em cruzeiro ao largo de São Miguel

Uma embarcação salva vidas da capitania do Porto de Ponta Delgada, nos Açores, resgatou, por motivos médicos, na sexta-feira à noite, um alemão a bordo de um navio de passageiros ao largo de São Miguel, foi hoje anunciado.





Num comunicado da Marinha é referido que o resgate médico do alemão de 79 anos foi realizado "com sucesso".

O passageiro estava a bordo do navio "AIDA VITA" com bandeira italiana que navegava a cerca de 10 milhas a sudoeste da ilha de São Miguel, lê-se ainda na nota.

Para proceder à evacuação foi acionada uma embarcação salva vidas da capitania do Porto de Ponta Delgada e o tripulante desembarcou na marina da maior cidade açoriana, na noite de sexta-feira, sendo posteriormente transportado para o Hospital do Divino Espírito Santo.

A Marinha informou ainda que estiveram envolvidos nesta operação o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC), a capitania, o Centro de Orientação Doentes Urgentes no Mar (CODU-MAR) e duas embarcações salva-vidas, uma da capitania e outra de Pilotos do Porto de Ponta Delgada, além de uma ambulância e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.