Salário mínimo na Região sobe para 584 euros

A edição do Açoriano Oriental deste sábado, em véspera de Dia de Natal, dá destaque ao aumento do salário mínimo na Região



Na capa, destaque ainda para a decisão da Câmara da Povoação de recuperar o miradouro do Pico dos Bodes, deixado ao abandono nos últimos anos, assim como para a denúncia de "abusos" laborais nos CTT feita pelo Bloco de Esquerda.

A preocupação do Representante da República nos Açores para com o desinteresse pela política manifestado pelos açorianos e os sinais de recuperação sentidos pelos comerciantes do centro histórico são outros dos assuntos nesta edição, onde se conta a história de uma família que todos os anos cede um quarto da pequena casa ao Menino Jesus.

O Desporto faz chamada para a venda de Rafael Batatinha, jogador do Santa Clara que agora vai para o Chaves.