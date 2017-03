Sacos de plástico pagos em todo o comércio dos Açores a partir de sábado

Os sacos de plástico passam a ser pagos em todas as lojas dos Açores a partir de sábado, um ano depois de a medida ter chegado às grandes superfícies comerciais, informou o diretor regional do Ambiente.



"Depois de neste primeiro ano a medida ter abrangido exclusivamente as grandes superfícies comerciais, ou seja, comércio com área superior a 2.000 metros quadrados ou centros comerciais que, no seu conjunto, integrassem uma área superior a 3.000 metros quadrados, a partir de 1 de abril de 2017 a medida é generalizada a todo o comércio a retalho da região", afirmou Hernâni Jorge.

A 01 de abril de 2016, os sacos de plástico nas grandes superfícies comerciais dos Açores começaram a ser pagos a quatro cêntimos.

"O diploma estipulou que se aplicaria às grandes superfícies um ano depois da sua regulamentação, que aconteceu no dia 31 de março de 2015, e, dois anos depois, às restantes superfícies comerciais", explicou Hernâni Jorge.

De acordo com o diretor regional, "este período de adaptação que o legislador entendeu conferir aos comerciantes visou que se pudessem adaptar a esta realidade, promovendo medidas substitutivas dos sacos de plástico".

A medida, destinada a fazer diminuir o consumo de sacos de plástico, foi aprovada pelo parlamento dos Açores em maio de 2014, por proposta do PCP. PS e BE votaram ao lado dos comunistas, o PSD absteve-se e o CDS-PP e o PPM votaram contra.

Em declarações recentes à Lusa, o diretor regional do Ambiente dos Açores adiantou que em 2016 foram taxados 1,3 milhões de sacos de plástico nas grandes superfícies do arquipélago.

"Relativamente às grandes superfícies comerciais, e que são poucas lojas na região, foram distribuídos, incidindo taxa, cerca de um milhão e 350 mil sacos nos nove meses de 2016 em que a medida se aplicou, de 01 de abril a 31 de dezembro", afirmou Hernâni Jorge.

Segundo o responsável, estes números permitem "estimar com base naquilo que foi o número de sacos de caixa distribuídos por estas superfícies comerciais no período equivalente do ano anterior, que terá havido uma redução da introdução no mercado de um número superior a 4,5 milhões de sacos de plástico".

O diretor regional acrescentou que a medida permitiu ao Governo dos Açores encaixar "pouco mais de 50 mil euros".